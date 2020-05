Koulut joutuvat turvautumaan luoviin ratkaisuihin, kun lähiopetus jatkuu koronakriisin keskellä.

Koronaepidemian vuoksi suljettuina olleissa kouluissa lähiopetus jatkuu jälleen huomenna torstaina. Koulujen ovien aukeaminen on otettu monessa perheessä ilolla vastaan, vaikka päätös on kerännyt myös vastustusta ja turvallisuuteen liittyviä epäilyjä vanhempien keskuudessa.

Kouluille oppilaiden palaaminen koronakriisin edelleen jatkuessa merkitsee melkoista uudenlaisten ratkaisujen etsimistä, jotta tartuntojen riski saadaan pidettyä alhaalla. Koulujen avaamisesta päättänyt hallitus on velvoittanut koulut esimerkiksi pitämään eri oppilasryhmät erillään erilaisin tilajärjestelyin ja minimoimaan myös henkilöstön keskinäiset lähikontaktit koulupäivän aikana.

Yhden koulun keksimästä luovasta ratkaisusta kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk), jonka tytär palaa huomenna takaisin kouluun muiden oppilaiden mukana. Ministeri kiittelee koulua omaperäisen mutta toimivan keinon löytämisestä.

– Tyttäreni palaa huomenna lähiopetukseen luokkahuoneen parvekkeen kautta. Luovat ovat koulujen järjestelyt ja se on hienoa se! Kosonen kirjoittaa Twitter-tilillään.

Ilta-Sanomille Kosonen selventää, että hänen tyttärensä ja tämän luokkakaverit eivät joudu kiipeilemään kovin korkealla luokkaan päästäkseen.

– Ykköskerroksessa on parveke, josta on käynti luokkahuoneeseen. Koulussa on käytössä kaikki oviaukot, jotta lapset eivät kohtaa toisiaan muissa kuin luokkaryhmissä, Kosonen viestittää.

