Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ylilääkäri Hanna Nohynek vas. ylh) ja sosiaali- ja terveysministeriö (Päivi Sillanaukee) eivät kiirehtisi koronavirusrokotteen hankkimisessa, ennen kuin aikanaan valmistunut rokote on todettu testeillä riittävän tehokkaaksi ja turvalliseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö seuraavat koronavirusrokotehankkeita tarkasti, mutta päätöksiä rokotteen hankkimisesta tehdään vasta sitten, kun sen tehokkuus, turvallisuus ja laatu on saatu varmistettua riittävin tutkimuksin.

Koronavirusrokote voi parhaassa tapauksessa tulla markkinoille jo tämän vuoden syksyllä. Pisimmällä ollaan tiettävästi Oxfordin yliopistossa, jossa Britannian hallituksen rahoittamassa tutkimuksessa ChAdOX1-rokotteesta on saatu lupaavia tuloksia kuudelle reesusmakakille tehdyissä eläinkokeissa.

Oxfordin yliopiston hankkeessa rokotetta on jo annettu runsaalle 1 000 ihmiselle, ja reilun 6 000 hengen testiryhmää rekrytoidaan paraikaa tehotutkimukseen.

Ensimmäiset tulokset rokotteen tehosta ihmiseen saadaan oletettavasti jo kesän aikana.

– Britanniassa tutkimuksen kakkos- ja kolmosvaihe etenevät etenevät rinta rinnan. Tilanne siellä on otollinen, koska siellä kiertää riittävän paljon luonnonvirusta. Rokotteen vaikutuksista ei saataisi vastauksia, jos epidemia olisi laantunut ja koehenkilöt eivät altistuisi virukselle, ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksiköstä sanoo.

ChAdOx1-rokote on antanut reesusmakakeille suojan koronavirusta vastaan. Nyt rokotetta on aloitettu antaa ihmistestiryhmälle.

THL seuraa aktiivisesti maailmalla kehitettäviä koronavirusrokoteaihioita. Nohynekin mukaan maailmalla tutkitaan tällä hetkellä noin 120:tä rokoteaihiota. Joukossa on lääketeollisuuden toimijoiden lisäksi mm. start up -asiantuntijayrityksiä ja biotekniikan alan asiantuntijoita.

– On hyvä, että on monia erilaisia ryhmittymiä ja useita teknisiä ratkaisuja, jos nyt pisimmällä olevat eivät johtaisikaan läpimurtoon, Nohynek sanoo.

Suomessa on käynnissä tiettävästi kaksi rokotehanketta. Kolmen asiantuntijan ryhmä (akatemiaprofessorit Kari Alitalo ja Seppo Ylä-Herttuala sekä virologian professori Kalle Saksela) kehittävät geenipohjaista, nenäsumutteena annosteltavaa rokotetta.

Toinen hanke on meneillään Tampereen yliopistossa, ja siinä rakennetaan virusta mahdollisimman paljon muistuttava ulkokuori, jonka sisällä ei kuitenkaan ole sairastuttavaa perintöainesta.

– He ovat samalla viivalla muiden kanssa. Kaikkien ryhmien ja ryhmittymien tavoitteena on löytää riittävän tehokas ja turvallinen rokote. Oikotietä ei ole, on sitten kyseessä amerikkalainen, eurooppalainen tai kiinalainen projekti, Nohynek katsoo.

Onko Suomessa pohdittu vakavasti vaihtoehtoa, että satsattaisiin näihin omiin hankkeisiin?

– Nämä ovat niitä asioita, joita täytyy miettiä. Jos Suomi sitoutuu ja panee kaikki efortit 1–2 kandidaattiin, niin mitä sitten, jos ne eivät onnistukaan? Sen perään voi panna aika ison kysymysmerkin. Toivotaan, että he onnistuvat, mutta toistaiseksi täytyy pitää silmät auki kaikkiin suuntiin.

Ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä sanoo, että kansallista rokotetuotantoa on enää vain neljässä yli 200 miljoonan asukkaan maassa.

Nohynek myös huomauttaa, että kliininen, koehenkilöillä tehtävä tutkimus sekä rokotetuotanto vaativat aikaa, tietotaitoa ja isoa pääomaa.

– Löytyykö sellaisia sijoittajia tai julkisia rahoja?

Suomi luopui omasta rokotetuotannosta 2000-luvulla, koska sitä ei katsottu kannattavaksi. Muut Pohjoismaat ovat tehneet samoin.

– Julkisen sektorin rokotetuotantoa on enää vain isoissa maissa kuten Kiinassa, Intiassa, Indonesiassa ja Brasiliassa. Niissä maissa väestöpohja on niin iso, että vain siten maat pystyvät varmistamaan, että heillä varmasti on niin paljon rokoteannoksia kuin kansalliseen ohjelmaan tarvitaan, Nohynek kuvasi.

Nohynekin mukaan esimerkiksi Oxfordin yliopisto on jo tehnyt sopimuksen rokotteen valmistamisesta vastuun ottavan yhtiön kanssa. Valmiiksi yhtiö on ilmoittanut saavansa 100 miljoonaa annosta syksyyn mennessä, jos kaikki menee suunnitellusti.

Mitä kaikkea tehdään parhaillaan kulisseissa, että Suomi saa osansa aikanaan valmistuvista rokotteista?

– Tämä on sellainen kysymys, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. THL valmistelee asioita STM:lle, ja sosiaali- ja terveysministeriön hankintatyöryhmä tekee päätökset, Nohynek sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston osastopäällikkö Päivi Sillanaukee kertoo, että myös STM:ssä koronvirusrokotteen kehittämistä seurataan tarkasti. Myös suomalaiset rokotetutkimushankkeet ovat ministeriön tiedossa, ja niitä seurataan muiden ohessa.

– Viranomaisten eli THL:n ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sekä asiantuntijoiden roolit, työnjako ja tehtävät näissä prosesseissa ovat selkeät, ja he tekevät yhteistyötä, Sillanaukee kertoo sähköpostivastauksessaan.

Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee sanoo, että Suomi on aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä – myös koronavirusrokotteen kehittämisen seurannassa.

Sillanaukee sanoo, että Suomikin on parhaillaan mukana keskusteluissa, jotta Suomi saa osansa aikanaan valmistuvista rokotteista.

– Suomi on mukana WHO:n ja EU:n lääke- ja turvallisuusasiantuntijoiden tiedonvaihdossa. Yhteistyötä on ministeriö-, asiantuntijalaitos-, korkeakoulu- ja asiantuntijatasolla.

– Lisäksi seuraamme kansainvälistä rokotekehitystä Cepin (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ja Ivin (International Vaccine Institute) hallintoelimissä. Näistä Cepi hallinnoi rahoituksia merkittävään osaan kansainvälisistä rokotekehityshankkeista, Sillanaukee taustoittaa.

Kannattaisiko Suomen alkaa etupainotteisesti hankkia rokotetta, vaikka se ei ole vielä läpäissyt testejä? Tai hankkia lisenssi ja alkaa valmistaa itse?

– Suomi päättää rokotehankinnasta, kun rokotteita on tarjolla ja niiden tehosta, turvallisuudesta ja laadusta sekä saatavuudesta on riittävästi tutkimustietoa ja luotettavia arviota.