”Haluamme tehdä oman osamme niiden hyväksi, jotka nyt apua tarvitsevat”, kertoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja.

Lotta Svärd Säätiö on päättänyt auttaa poikkeusolojen vuoksi vaikeuksiin joutuneita lapsiperheitä. Keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa Säätiö kertoo, että se aikoo auttaa hädän ja kriisin kohdanneita lapsiperheitä toukokuun aikana yhteensä 100 000 eurolla. Apu annetaan ruoka-avun muodossa.

– Meillä Säätiössä on noussut valtava huoli suomalaisten perheiden selviämisestä. Monella perheellä on jo ennen poikkeusoloja ollut vaikeaa, mutta koronakriisin myötä apua tarvitsevien perheiden määrä on kasvanut moninkertaisesti, kertoo Lotta Svärd Säätiön toiminnanjohtaja Anne Nurminen tiedotteessa.

– Koronakriisissä monen perheen tulopohja on romahtanut äkillisesti ja perheissä on pulaa ihan perustarpeista: ruuasta ja hygieniatarvikkeista. Haluamme tehdä oman osamme niiden hyväksi, jotka nyt apua tarvitsevat.

Apu toimitetaan yhteistyökumppaneiden avulla. Apua tarvitsevat perheet saavat valmiita ruokakasseja ja perustarpeiden ostoon tarkoitettuja lahjakortteja. Apua saavien joukossa on muun muassa lastensuojelun asiakkaita sekä niitä, jotka ovat kohdanneet äkillisen kriisin.

– Autamme yhdessä perheet pahimman tilanteen yli ja varmistamme, että perheen kaapissa on lapsille ruokaa, vaikka vanhempien voimavarat olisivatkin vähissä, Nurminen lupaa.

Myös moni muu suomalainen säätiö sekä kunnat, yhdistykset ja yritykset ovat koronaviruspandemian levitessä käärineet hihansa ja tarjonneet apua sitä tarvitseville. Muun muassa yhteiskuntavastuullinen Jokaiselle lapselle lounas -kampanja on toimittanut ruokakasseja vähävaraisille lapsille maaliskuun lopulta alkaen. Useat ravintolat puolestaan ovat lahjoittaneet varastojaan ruoka-apuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jakanut 1,2 miljoonaa euroa ylimääräisiä valtionavustuksia ruoka-apua varten.