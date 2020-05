Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on selvittänyt helmikuun lopulla Lohjalla tapahtuneen henkirikoksen.

Poliisi epäilee kolmea henkilöä helmikuun lopulla Lohjalla tapahtuneesta henkirikoksesta, jonka uhri on noin 30-vuotias Lohjalla asunut mies.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että rikoksesta pääepäiltynä on 30-vuotias lohjalaismies, joka on esitutkinnassa myöntänyt tappaneensa miehen asunnollaan. Esitutkinnassa pääepäillyn rikosnimikkeeksi on tarkentunut tappo.

Kahta muuta henkilöä epäillään rikoksentekijän suojelemisesta ja hautarauhan rikkomisesta, koska he olivat avustaneet epäiltyä kuljettamaan ruumiin reilun 200 kilometrin päähän Kouvolan seudulle ilmeisenä tarkoituksena hävittää ruumis myöhemmin.

Poliisi tutki tapausta aluksi miehen katoamisena. Tutkinnassa saatujen tietojen perusteella alettiin epäillä henkirikosta.

Poliisi kertoo, että rikoksesta epäillyt ja ruumiin kätköpaikka selvisivät poliisin omien tutkimusten avulla.

– Kyseessä on ollut varsin vaativa esitutkinta ja vaikeasti selvitettävä rikos, koska asianomistajan ruumis oli alkuvaiheessa kateissa ja rikoksesta epäillyistä ei ollut selvyyttä, poliisi kertoi tiedotteessaan.

Esitutkinta siirtyy syyteharkintaan alkukesästä. Syyte täytyy nostaa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 27. heinäkuuta mennessä.

Koska esitutkinta on vielä osin kesken, poliisi ei tässä vaiheessa kerro rikoksen tekotapaa ja teon motiivia.