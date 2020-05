Helsinkiläisen McDonald’s-ravintolan pihamaalla paljastui inhottava näky – ”Niitä oli oikeasti ihan sikana”

Leuto talvi on tuonut mukanaan rottaongelman.

Helsinkiläinen Hamza, 28, törmäsi iljettävään näkyyn sunnuntaiyönä Kivikon McDonald’sin pihamaalla. Hamza oli hakemassa kaakaota pikaruokaravintolan autokaistalta, kun hänen katseensa kiinnittyi maassa vipeltävään rottalaumaan.

– Ajattelin, että tästä on pakko ottaa video muistoksi: Mäkissä oli ruuhkaa, Hamza vitsailee.

– Niitä vilisi siinä paljon enemmän kuin videolla näkyy. Niitä oli oikeasti ihan sikana.

Otsikon alta näet Hamzan sunnuntaina kuvaaman videon.

Hamza arvelee, että rottia juoksenteli maassa toistakymmentä. Ne pyörivät roskakatoksen lähettyvillä.

– Olihan se aika inhottavaa.

Alkujärkytyksestä toivuttuaan mies latasi kuvaamansa videon suosittuun videopalveluun TikTokiin, jossa se lähti nopeasti leviämään. Videoon tulleista kommenteista päätellen Hamza ei ollut ainoa, joka kauhistui Kivikon rottaporukasta. Hamza jäi myös miettimään, voivatko rotat aiheuttaa jonkinlaista hygieniariskiä ravintolaan.

Kivikon McDonald’sin yrittäjä Marko Saurén toppuuttelee ja vakuuttaa, etteivät rotat aiheuta minkäänlaista hygieniahaittaa, sillä niiden pääsy kiinteistöön sisälle on estetty. TikTokissa levinneen videon nähnyt yrittäjä kuitenkin myöntää, että rotat ovat olleet viime aikoina ongelma.

– Meillä on tällä hetkellä tuholaisia tällä alueella. Eiväthän ne kivoja ole. Meillä on yhteistyökumppanina tuholaistorjuntayritys, joka käy säännöllisesti tekemässä torjuntaa, Saurén kertoo.

Saurénin mukaan yksittäisiä tuholaisia Kivikon McDonald’sin pihamaalla on ollut muutaman kuukauden ajan.

– Nyt viimeisen parin viikon aikana niiden kanta on kasvanut entisestään, kun on ollut todella lämmintä, Saurén kertoo.

– Tosi leuto talvi on kasvattanut varsinkin Etelä-Suomessa tuholaiskantoja todella suuriksi. Valitettavasti emme kuulemma ole ainoa kiinteistö, jossa tuholaistorjujilla on ollut paljon töitä.

Ongelmaa kuitenkin hoidetaan parhaillaan.

– Ulkoalueiden ja roskakatoksen siivoamista on tehostettu, ja tietenkin toivomme, että asiakkaat jatkavat vastuullista toimintaa ja heittävät roskat roskikseen ruokaillessaan meillä. Kaikki pienetkin ruualta haisevat paperinpalat kiinnostavat tuholaisia.

Saurén sanoo, että asiakkailta on tullut muutamia kommentteja, joissa on huomautettu pihalla olevista rotista.

– Meillä on onneksi ammattitaitoinen tuholaistorjuntakumppani, joka on hyvin tietoinen tilanteesta. He käyvät 2–3 kertaa viikossa paikan päällä tarkistamassa tilanteen.

– Asia saadaan varmasti kuntoon, Saurén lupaa.