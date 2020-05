THL: Suomessa yhdeksän uutta koronakuolemaa – katso oman alueesi tilanne

Sairaalahoidossa on nyt 157 potilasta, joista tehohoidoissa on 35.

Suomessa on todettu 9 uutta koronavirukseen liittymää kuolemaa, kertoo THL. Kuolemia on yhteensä raportoitu 284.

Sairaalahoidossa on nyt 157 potilasta, joista tehohoidoissa on 35. Sairaalahoitoon joutuneiden määrä on kasvanut viidellä ja tehohoidossa olevien yhdellä eiliseen verrattuna.

Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 109 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Toistaiseksi 237 kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 49 prosenttia on miehiä ja 51 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Tarkempaa tietoa siitä, missä menehtyneet ovat olleet hoidossa välittömästi ennen kuolemaansa on kertynyt 284 henkilöstä.

Menehtyneistä 19 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 32 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 48 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 1 prosentti kotona tai muualla.

Kuolleista, joista tällä hetkellä on saatavilla tarkempia terveystietoja, valtaosalla (yli 90 prosenttia) oli yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten kuolemia ei ole Suomessa todettu lainkaan, THL kertoo.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 4 300.