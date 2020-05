Lääkärit huolestuivat uudesta ilmiöstä: Tässä voi olla nyt suurempi vaara kuin korona

Tilaa on Oulun yliopistollisen sairaalan parkkipaikat ammottivat tyhjyyttään huhtikuun lopussa.

Lääkärit pelkäävät, että ilmiöstä muodostuu aikapommi, joka on jopa koronavirusta vaarallisempi.

Tarpeellisten lääkärikäyntien väliin jättäminen koronan pelossa huolestuttaa lääkäreitä.

Tarpeellisia lääkäri- ja tutkimuskäyntejä on jätetty väliin tai siirretty eteenpäin koronapelon takia. Nyt lääkärit pelkäävät, että ilmiöstä muodostuu aikapommi, joka on jopa vaarallisempi kuin itse koronavirus.

Esimerkiksi Terveystalossa sydän- ja verisuonitauteihin liittyvät lääkärikäynnit ovat maaliskuun alun jälkeen vähentyneet jopa noin 40 prosentilla.

– Suurin osa ajanvarauksista on vuosikontrolleja, mutta joukossa on aina myös sellaisia potilaita, joiden oireet voivat pahentuessaan johtaa vakaviin seurauksiin, toteaa lääketieteellisen johdon ylilääkäri Sari Riihijärvi Terveystalosta.

Erityisen huolissaan lääkärit ovat juuri sydän- ja verisuonisairauksien hoitovajeesta.

– Esimerkiksi jotkut sydämen rytmihäiriöt saattavat hoitamattomina johtaa sydän- tai aivoinfarktiin. Myös aivoverenkierron häiriöt ovat vaarallisia, jos ei hakeuduta hoitoon ajoissa.

Ihmiset ovat Riihijärven mukaan myös siirtäneet syöpäseulonta-aikojaan, mikä voi johtaa mahdollisen diagnoosin viivästymiseen.

” Missään nimessä ei pidä jäädä odottelemaan, jos tulee oireita, jotka viittaavat sydän- tai aivoperäisiin sairauksiin. Niissä on kyse paljon vakavammista sairauksista kuin mitä korona on.

Maha- ja paksusuolitähystyksien määrät ovat niin ikään vähentyneet maalis-huhtikuun aikana. Samoin on käynyt myös diabetespotilaiden kontrollikäynneille.

Hoitovajetta on syntynyt myös mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Käyntien määrä on vähentynyt selvästi.

– Esimerkiksi ensikäynnit masennuksen, ahdistushäiriön ja unihäiriöiden osalta ovat vähentyneet, mikä on hyvin huolestuttavaa, kertoo Riihijärvi.

– Tämä tarkoittaa, että ihmiset jäävät kotiin kärsimään, mikä taas voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä työkyvyn heikkenemistä, päihdeongelmia tai muuta inhimillistä kärsimystä. Mitä aikaisemmin ongelmiin puututaan, sen paremmin ja nopeammin ne pystytään hoitamaan ja ihminen saadaan työkykyiseksi.

Sari Riihijärvi muistuttaa, ettei ihmisten tarvitse pelätä lääkärille hakeutumista eikä myöskään sitä, että he turhaan kuormittaisivat järjestelmää.

– Koronaoireiset hoidetaan sekä yksityisellä että julkisella puolella erillisissä tiloissa. Hengitysoireiset ja muut pidetään myös täysin erillään, ja kaikkialla noudatetaan hyvää hygieniaa sekä siivotaan tehostetuksi.

– Koronavirustartuntoja on varsin vähän edelleen, eivätkä ne kuormita terveydenhuoltoa. Tilanne on niin hyvin hallinnassa, että todellakaan ei pidä jättää muita sairauksia hoitamatta. Nyt on oikein hyvä aika hakeutua hoitoon.

Riihijärvi suosittelee etävastaanottoa, jos ei uskalla lähteä lääkäriin.

– Oireiden kanssa ei pidä jäädä yksin.

Myös Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä muistuttaa, että terveyskeskuksissa ja muissa julkisen puolen palveluissa on turvallista asioida.

– Missään nimessä ei pidä jäädä odottelemaan, jos tulee oireita, jotka viittaavat sydän- tai aivoperäisiin sairauksiin. Niissä on kyse paljon vakavammista sairauksista kuin mitä korona on.

Mökiltäkin pääsee lääkäriin

Mökkialueen ja -paikkakunnan lääkäripalvelut ovat myös vapaa-ajan asukkaiden käytettävissä. Jos sairastuu akuutisti mökillä, ei hoitoa tarvitse lähteä hakemaan omalta kotipaikkakunnalta.

Etelä-Savossa toimivan Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä on viime aikoina törmännyt siihen virheelliseen käsitykseen, ettei sairaustapauksia hoidettaisi oman kotimaakunnan ulkopuolella.

– Jopa sydänoireissa on lähdetty ajelemaan kotipaikkakunnalle. Siinä vaarannetaan omaa ja muiden terveyttä. Ehdottomasti suosittelemme ottamaan yhteyttä ja hakeutumaan hoitoon meille. Yhtään ei pidä jäädä asiaa miettimään.

Mökkimaakunnan terveydenhoitopalvelut ovat käytettävissä myös siinä tapauksessa, että oireet viittaavat koronavirukseen. Seppälän mukaan testauskapasiteettia on niin paljon, että sitä riittää kaikille mökkiläisillekin.

– Meihin kannattaa olla yhteydessä, vaikka oireet olisivat lieviä. Haluamme tietää näistä tapauksista jo alkuvaiheessa, eikä vasta silloin, kun ambulanssi hälytetään paikalle.

Seppälä kuitenkin muistuttaa, ettei mökille pidä lähteä oireisena.