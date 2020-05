Näin koronarokotteita tuotetaan: Aihioita jo noin 120 – työ on hidasta ja riskialtista

Sinopharm-yhtiö kehittää Kiinassa tapettuihin koronaviruksiin perustuvaa rokotetta. Maailmalla uutta koronavirusta vastaan on kehitteillä jo noin 120 erilaista rokoteaihiota.

Koronarokotteen aihioita on jo noin 120; perinteisissä valmisteissa käytetään heikennettyjä viruksia, uusissa vain viruksen osia.

Brittiläinen maalaislääkäri Edward Jenner immunisoi kahdeksanvuotiaan pojan isorokkoa vastaan vuonna 1796. Hän istutti poikaan vain lievän taudin aiheuttavan lehmänrokon eli vaccinian, joka antoi suojan tappavalta isorokolta. Teho perustui ristisuojaan: lehmänrokko muistutti isorokkoa riittävästi, ja immuunivaste laukesi.

Ranskalainen Louis Pasteur puolestaan kehitti 1880-luvulla vesikauhurokotteen kanien kuivatusta selkäydinnesteestä. Vesikauhuvirus oli Pasteurin valmisteessa jo niin heikentynyt, että se nosti elimistössä immuunivasteen aiheuttamatta vaarallista tautia.

Uutta koronavirusta SARS-CoV-2:ta vastaan on kehitteillä jo noin 120 erilaista rokoteaihiota. Tutkijat käyttävät niissä sekä vanhoja perusmenetelmiä että uusinta geeniteknologiaa. Molemmissa tapauksissa työ on hidasta, sillä valmisteen turvallisuus ja teho on testattava eläin- ja ihmiskokein ennen viranomaisten hyväksyntää ja laajaa jakelua.

Perinteinen tapa tehdä rokote on käyttää valmisteessa inaktivoituja tai heikennettyjä viruksia. Tällaisia hankkeita on muun muassa kiinalaisessa Sinovac-biofarmayhtiössä, Wuhanin virologisessa instituutissa ja Intian seerumi-instituutissa. Perinteisten rokotteiden hyvä puoli on se, että ne todennäköisesti antavat pitkäaikaisen suojan vain yhdellä annoksella, sillä ne sisältävät kaikki viruksen komponentit ja nostavat siksi laajan immuunivasteen.

Haittapuolena on vaativa ja riskialtis valmistus- ja varastointitapa: tuotannossa tarvitaan runsaasti eläviä viruksia, joita pitää käsitellä korkean turvaluokan laboratorioissa. Heikennetty virus saattaa myös muuttua elimistössä ja aiheuttaa rokotuksen saajalle taudin. Tällaista rokotetta ei voi antaa immuunipuutoksesta kärsiville.

Ehkä lupaavimmat koronavirusrokotteen aihiot perustuvat uusimpaan geenitutkimukseen. Niissä ei käytetä lainkaan kokonaisia viruksia, ainoastaan viruksen osia. Uuden koronaviruksen tapauksessa keskeinen osa on sen piikkiproteiini – antigeeni, jonka immuunipuolustus tunnistaa ja muistaa, kun oikea koronavirusinfektio iskee.

Oxfordin yliopisto ja suomalaiset huippututkijat Heikki Saksela, Seppo Ylä-Herttuala ja Kari Alitalo ovat omissa erillisissä hankkeissaan kehittämässä niin sanottua vektorirokotetta. Suomalaisaihio vie piikkiproteiinin elimistöön erityisen kuljettimen avulla. Oxfordin aihiossa kuljetin on simpanssilta peräisin oleva adenovirus, joka ei kykene monistumaan ihmisessä.

Vektorirokote on turvallinen, sillä se ei ole lainkaan patogeeninen eli tautia aiheuttava. Britanniassa valmistetta testataan jo, Suomessa testit alkanevat kesällä. Suomalaishankkeessa rokote on tarkoitus annostella nenäsumutteessa.

VLP-rokote on yhtä ovela kuin vektori. Sekin huijaa elimistöä tuottamaan immuunivasteen piikkiproteiinille. VLP-rokotteessa on vain viruksen kuoriosia mutta ei lainkaan sen sisäosan perimäainesta. Tämä tekniikka osataan hyvin Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksessa. VLP-rokotteiden valmistus on työlästä mutta niitä on helppo varastoida.

Uusinta uutta on niin sanottu lähetti-rna-rokote. Siinä käytetään viestinviejänä koronaviruksen perimästä leikattua geeniä, joka ohjaa solun tuottamaan piikkiproteiinia. Tämäntyyppisiä aihioita on kehitetty muun muassa Saksassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Britanniassa. Ensimmäiset ihmiskokeet ovat jo alkaneet. Lähetti-rna:n varjopuoli on sen epävakaus: se ei säily elimistössä kauaa.

Dna-rokotteissa elimistöön viedään ihon kautta rengasmainen dna-molekyyli, plasmidi, johon on liitetty piikkiproteiinin geeni. Dna säilyy elimistössä pitkään, mutta riskinä pidetään sen muuntumista soluissa haitalliseen suuntaan. Yhdysvaltalaisen Inovio Pharmaceuticalsin kerrotaan kehittäneen dna-rokotteensa vain kolmessa tunnissa ja aloittaneen pian ihmiskokeet.