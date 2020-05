Kommentti: Kasvomaskista tuli tämän ajan symboli – intohimon ja inhon kohde

Maski on selvästi jotakin enemmän kuin pelkkä kankaanpala, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Kasvomaski peittää suun ja nenän ja tekee näkyväksi sen näkymättömän uhkan, jota me torjumme. Hengitysteihin tunkeutuvan pienen ja vaarallisen viruksen.

Maski tuo esille myös pandemia-ajan epävarmuuden, näkemyserot ja ristiriidat. Estääkö maski koronaviruksen leviämistä? Pitääkö sitä käyttää julkisilla paikoilla vai ei? Monet pitävät maskin antamaa suojaa itsestään selvänä. Mutta minähän en käytä vaikka pakotettaisiin, sanoo verkkokeskustelija. Etkö kehtaa?

Maski on selvästi jotakin muutakin kuin palanen kangasta. Sitä vierastetaan, vähän niin kuin musliminaisten päähuivia. Se herättää voimakkaita tunteita. Käyttäjät antavat sillä viestin: minä välitän, minä suojelen.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL eivät anna kasvomaskien käytöstä suosituksia, vaikka kasvomaski voi THL:n mukaan estää virusta kantavaa ihmistä tartuttamasta muita. Kankaista kasvomaskia ”voi käyttää paikoissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista”, kuuluu viranomaisviesti.

Jos Suomeen tulisi käyttöpakko, maskien tarve räjähtäisi. Valtion pitäisi myös kustantaa maskit kaikille. Valtioneuvosto miettii nyt asiaa. Se on nyt tilannut kasvomaskeista selvityksen, jonka pitäisi valmistua kesäkuun aikana.

Kaikki tämä aiheuttaa syvää hämmennystä.

Suomessa myydään muun muassa tällaisia Kiinassa valmistettuja kasvomaskeja.

Terminologia on sekin hyvin sekavaa. Kasvomaskilla tarkoitetaan yleiskielessä niin sanottua kansanmaskia: standardoimatonta, kankaasta tai kuidusta tehtyä suojaa, jonka suojaustaso on suhteellisen alhainen. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät kirurgisia nenä-suusuojia, jotka täyttävät lääkinnällisille välineille asetetut vaatimukset. Niiden suojaustaso on korkea. Ammattitason hengityssuojaimet ovat nekin korkeaa suojaustasoa. Hengityssuojaimet tunnistaa yleensä muovisesta venttiilistä. Remonttikäyttöön tarkoitettuja hengityssuojaimia saa rautakaupasta.

Kasvomaskien vaikutuksesta on jo tutkimusnäyttöä. Saksan tiedeakatemia pitää niitä tärkeänä osana maan exit-strategiaa ja yhteiskunnan avaamista, ja arvostetut lääketieteelliset lehdet kannattavat niiden käyttöä. Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC suosittelee niitä. Kiinan tartuntatautivirasto on pandemian alusta saakka pitänyt maskeja tärkeänä keinona tartuntojen vähentämiseksi.

Monissa maissa on jo pakko käyttää maskia kaikessa julkisessa liikenteessä ja kauppa-asioilla. Moskovassa ja Pietarissa maskittomat saavat sakot.

Joukko suomalaisia kansanedustajia on tehnyt hallitukselle toimenpidealoitteen kasvomaskien käytön velvoittamiseksi kaupoissa, joukkoliikennevälineissä ja julkisissa tiloissa, joissa turvavälejä ei voi noudattaa. Finnair kertoi tiistaina, että se aloittaa lennoillaan maskipakon.

Suun eteen laitettu kangas estää tosiaan sylkipisaroita lentämästä. Yskäisy sinkoaa pisaroita, ja niitä lentää suusta myös pelkän puheen voimasta. Yhdysvalloissa tutkijaryhmä vei koehenkilön pölyttömään tilaan ja tarkasteli lasersäteen avulla, kuinka paljon puhe pisaroi.

”Havaitsimme, että sanat stay healthy tuottavat tuhansittain pieniä pisaroita, jotka ovat muutoin näkymättömiä silmälle. Kostea, kankaasta kotona tehty kasvomaski vähensi dramaattisesti pisaroiden syntymistä, eikä yksikään puhuttu sana nostanut pisaroiden määrää taustatason yläpuolelle”, tutkijat kirjoittavat vertaisarvioimattomassa artikkelissa medRxiv-tiedejulkaisussa.

Hengityssuojaimen tunnistaa muovisesta venttiilistä. Niitä valmistetaan sekä lääkintä- että muun muassa remonttikäyttöön.

Koska Suomessa ei ole valtiollista maskijakelua, ei ole ihme, että intohimoiset kansalaiset ovat tarttuneet itse toimeen. Maskit kaikille -ryhmä jakaa suojaintietoa ja helppoja ompelukaavoja. Ohjeita ja valmistusvinkkejä on myös muun muassa Työterveyslaitoksen ja Marttojen sivuilla. Suomessa ommeltuja valmiita maskeja myydään myös useissa verkkokaupoissa, ja monet pienyritykset ovat ryhtyneet tuottamaan niitä.

Läpinäkyvä muovinen suojavisiiri on sekin este pärskähdyksille. Niitä näkyy paljon uutiskuvissa erityisesti Aasiasta. Visiirissä on kaksi etua kansanmaskiin verrattuna: käyttäjän ei tarvitse kosketella kasvojaan, ja visiirin voi pestä helposti saippualla tai desinfioivalla puhdistusaineella. Visiirejä voi valmistaa 3D-tulostimilla. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston POKE:n tulevaisuuden töiden oppimisympäristö Digilab tulostaa niitä vapaaehtoistyönä Tshekistä saadun avoimen koodin mallin mukaan. POKE on toimittanut jo yli 200 visiiriä terveyden- ja ruokahuollon tarpeisiin.

Mitä tästä kaikesta nyt pitäisi ajatella?

Kasvomaski ei ole autuaaksi tekevä pandemianpelastaja. Se antaa halvalla lisää suojaa, kunhan muistaa noudattaa käyttöohjeita ja pitää kiinni ennen kaikkea käsihygieniasta. Sen vaikutus olisi todennäköisesti tuntuva, jos mahdollisimman moni käyttäisi sitä. Väestötasolla pienikin lasku sairastavuudessa ja kuolleisuudessa alentaa epidemian hirvittävää hintaa.

Mutta älkää hyvät ihmiset tuputtako maskeja jokaiselle. Huonokuntoiset, iäkkäät, astmasta tai keuhkoahtaumasta kärsivät ja sydän- ja verisuonitauteja potevat eivät välttämättä voi käyttää maskia lainkaan.

Yksimielisyyttä tähän asiaan tuskin syntyy. Sopuisuutta sen sijaan tarvitaan, ja maalaisjärkeä.