Tamperelainen Helena ei päästä lapsiaan kouluun, kauhajokelainen Mervi odottaa jo torstaita – näin he ajattelevat koulujen avautumisesta

Helena Yli-Hietanen ei halua laittaa lapsiaan lähiopetukseen lukukauden päätteeksi. Kuvassa vasemmalta oikealle Helmi, Helena ja Elviida Yli-Hietanen sekä perheen Ruska-koira. Mervi Syrjälä puolestaan on hyvillään kun koronarajoitukset eivät enää estä koulunkäyntiä. Kuvassa vasemmalta Lennart, Selim, Edwin, Venny, Liina, Mervi ja Emil.

Kouluikäisten lasten äidit Helena Yli-Hietanen ja Mervi Syrjälä suhtautuvat hyvin erin tavoin koulujen lähiopetuksen jatkumiseen.

Osa peruskouluikäisten lasten vanhemmista ei aio päästää lapsiaan kouluun siitä huolimatta, että hallitus velvoitti kunnat palaamaan etäopetuksesta lähiopetukseen huomisesta lähtien.

Yksi heistä on Tampereen Lielahdessa asuva Helena Yli-Hietanen. Perheeseen kuuluu kaksi kouluikäistä lasta, joista toinen on ensimmäisellä luokalla ja toinen kuudennella. Lisäksi perheeseen kuuluu 4-vuotias päiväkoti-ikäinen kuopus.

Päätös lähiopetuksen jatkamisesta tuli Yli-Hietaselle täytenä yllätyksenä.

– Ajattelin, että ”ei, apua, en oikeasti halua laittaa lapsia sinne”. Kyse on kuitenkin vain 11 päivästä, ja jotenkin se oli siinä se, mikä tuntui rehellisesti sanottuna naurettavalta. Jos olisi kyse esimerkiksi parista kuukaudesta, tilanne olisi täysin erilainen.

Yli-Hietasen mukaan tuntuu siltä, että lapsia käytetään pelinappuloina.

– Lisäksi tässä altistetaan myös riskiryhmiin kuuluvia opettajia.

Tamperelainen Helena Yli-Hietanen ei ymmärrä hallituksen päätöstä avata koulut vain yhdeksitoista päiväksi. Kuvassa myös tytär Elviida ja perheen Ruska-koira.

Yli-Hietasen perheessä on noudatettu koronaohjeita, eikä esimerkiksi isovanhempien luona ole vierailtu koko aikana.

– Jos me emme näe isovanhempia, kavereita tai muitakaan läheisiä, tuntuu hullulle ja aika järkyttävälle laittaa lapset kouluun, jossa kuitenkin on samaan aikaan useampi sata lasta, hän sanoo.

Yli-Hietasen perhe otti alakouluikäiset lapsensa etäopetukseen viikkoa ennen hallituksen maaliskuista päätöstä oppilaiden siirtämisestä pois lähiopetuksesta.

Myös perheen nuorin lapsi on ollut poissa varhaiskasvatuksesta siitä lähtien.

– Ratkaisimme silloin asian niin, koska tilanne alkoi suoraan sanottuna pelottaa. Lisäksi kuulun itse riskiryhmään, ja meillä lapset sairastavat hengitystieinfektioita usein. Ajattelimme, että jos pystymme välttymään ylimääräisiltä ikävyyksiltä, se kaikki on kotiinpäin.

–Ehkä syksyllä sitten koulu jatkuu lähiopetuksena meidänkin perheen lapsilla. Nyt mennään näin, Helena Yli-Hietanen toteaa.

Yli-Hietasen mukaan on selvää, että joidenkin lasten kotiolot saattavat olla sellaiset, että koulu on kerta kaikkiaan kotia parempi ympäristö, jopa koronakriisin keskellä.

– Tätä kokonaisuutta, että näin lyhyeksi aikaa laitetaan lapset vielä kouluun, oma ymmärrykseni ei silti riitä käsittämään, vaikka asioita pyörittelisi kuinka.

Terveysviranomaiset ovat monesti todenneet, että riskiryhmiin kuulumattomat lapset eivät tartuttaisi virusta ainakaan tehokkaasti.

Uskooko Yli-Hietanen terveysviranomaisten väittämää siitä, että lasten tartuttavuus on häviävän pieni?

– En usko, vaan epäilen. Aiheesta on tullut liikaa ristiriitaista tietoa.

Perheenäiti korostaa, että tulevaisuutta, esimerkiksi virustaudin mahdollista toista aaltoa, on mahdoton ennustaa.

”Mielelläni laitan lapset kouluun”

Kauhajokelainen perheenäiti ja yrittäjä Mervi Syrjälä on pyörittänyt yhden eskarilaisen, neljän ala-asteikäisen, yhden yläastetta käyvän oppilaan ja yhden lukiolaisen etäkoulua, ja on nyt vähintäänkin helpottunut, kun voi laittaa porukan hetkeksi kouluun.

Lennart, Selim, Edwin, Venny, Liina ja Emil ovat viimeistä päivää Mervi-äidin kotiopetuksessa. Lyyti oli kuvanottohetkellä ulkoilemassa.

– Oikein mielelläni ja avosylin ojennan lapset opettajien huomaan kahdeksi viikoksi. Koulujakso on enemmän kuin tervetullut.

– Tietenkin tässä on pieni huoli koronan suhteen, mutta luotan siihen, että sairastumisriski on aika pieni. Asumme kuitenkin maalla pienessä kylässä eikä koulukaan ole iso.

Mervin mukaan joukkojen hallinta on ollut haasteellista, eikä opettaminen ole aina sujunut oppikirjojen mukaan.

– Ihannehan olisi, että me äidit hoidetaan tämä homma täydellisesti: laitetaan aamupala ja sen jälkeen jaetaan kirjat ja aloitetaan opiskelu. Meillä kuitenkin siinä vaiheessa vielä osa lapsista juoksee yövaatteet päällä ja aamupala on syömättä.

– Kerran laitoin opettajille viestiä, että auttakaa, mä en selviä tästä! He olivat tosi ymmärtäväisiä. Ääneen sanomisen jälkeen helpotti paljon. Välillä on itkettykin. Kyllä ei voi kun hattua nostaa joka ikiselle vanhemmalle tämän jälkeen.

Mervillä on ratsastustalli, mikä tarkoittaa, että talli, hevoset ja ratsastustunnit on pitänyt sovittaa kotiopetuksen, jatkuvan ruuanlaiton ja muun hulinan lomaan. Mervin puoliso on töissä muualla, mutta jakaa vastuuta sen minkä ehtii.

– Olen yrittänyt olla stressaamatta, sillä se ei johda mihinkään. On pitänyt vain mennä päivä kerralla ja ottaa vastaan se mitä annetaan. Porukalla tätä paattia on viety eteenpäin.

Jotakin hyvääkin koronaeristys on saanut aikaan: Mervi on huomannut organisointikykynsä palautuneen samaan moodiin kuin pikkulapsiaikana. Askareisiin on tullut myös uudenlaista tehokkuutta.

– Tässä on tajunnut senkin, miten paljon koulu hoitaa lapsia, samoin sen, että myös yläasteikäinen, opinnoissaan tavoitteellinen koululainen tarvitsee henkistä tukea, palautetta ja kannustusta.

Tulevat kaksi viikkoa Mervi aikoo paiskia koti- ja tallitöitä täysillä, hommia kun on kasautunut yhdeksän viikon edestä.

– Pyykkään, imuroin, siivoan ja pesen tallia. Pitää saada kaikki valmiiksi ennen kuin lapset jäävät kesälomalle, hän nauraa ja huokaa.