Suomesta päätyy vuosittain miljoonia euroja nettihuijarien taskuun – ”Hälytyskellojen pitäisi alkaa soida siinä vaiheessa, jos...”

Kansainvälisiä huijareita saadaan hyvin harvoin vastuuseen teostaan tai huijaamalla saatuja rahoja palautettua.

Keskusrikospoliisi KRP:n rahanpesuselvittelykeskuksessa tiedetään hyvin verkkohuijarien toimintatapa: hädänalaisiin, hyväntahtoisiin ja rakkaudenkipeisiin ihmisiin isketään sumeilematta kiinni.

– Huijaukset ovat selvästi siirtymässä sähköpostin ”nigerialaiskirjeistä” sosiaaliseen mediaan. Somessa haetaan kohdennetusti Facebook-päivitysten kautta potentiaalisia kohteita tekaistulla tarinalla ja muokataan sitä legendaa kohderyhmän mukaan, KRP:n rahanpesuselvittelykeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Jaakko Kristensen sanoo.

– Jos joku on esimerkiksi menettänyt omaisensa, niin huijarit rakentelevat samankaltaista kokemusta ja alkavat sillä vedota uhriin. He ovat taitavia rakentamaan luottamusta.

Varsinkin koronavirusaikana voidaan vedota ihmisen hyväntahtoisuuteen ja auttamishaluun jollakin hyvin surullisella tarinalla: perheenjäsen on kuollut tai työttömyys iskenyt ja talous on mennyt sekaisin.

– Tätä käytetään sitten hyväksi. Nettihuijarit tietävät, että kun he ottavat yhteyttä riittävän moneen ihmiseen, aina osa onnistuu, Kristensen toteaa.

Koronakriisi on tuonut monelle mukanaan taloudellisen ahdingon. Huijaritkin ovat havainneet sen, ja he esiintyvät netissä lainanantajina. Facebookissa on edullisia lainoja tarjoavia väärennettyjä profiileja, muun muassa suomalaiseksi ”Tomi Kaari” -nimiseksi henkilöksi esiintyvä valetili.

Rahanpesuselvittelykeskus on saanut tietoonsa parin kuukauden aikana ”joitakin kymmeniä” koronavirukseen liittyviä petostapauksia. Vuositasolla tapauksia on reilut 200.

– Mitään räjähdysmäistä kasvua ei ole tullut, Kristensen korostaa.

Jos saa Facebookin tai sähköpostin kautta epäilyttävän tarjouksen tai avunpyynnön, ensimmäisenä kannattaa kysyä itseltään, miksi juuri minua lähestytään asian tiimoilta.

– Jos jokin asia vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei ole totta! Kristensen muistuttaa.

Vaikka yksittäisissä tapauksissa kyseessä ovat yleensä kohtuullisen pienet summat, huijausten taustalla on usein järjestäytynyt organisaatio, joka toteuttaa huijauksia maailmanlaajuisesti ja erittäin suunnitelmallisesti.

Huijattu lypsetään niin kuiviin kuin mahdollista, jonka jälkeen yhteydenpito katkeaa. Huijatuksi tullut ihminen voi menettää jopa koko omaisuutensa.

Huijari saattaa myös iskeä henkilö-, pankkitili- tai luottokorttitietoihin. Kristensen muistuttaa, että pankkitietoja ei pidä koskaan antaa puhelimessa, sähköpostitse tai netissä kenellekään kyselijälle. Myöskään viranomaiset eivät kysy näitä tietoja koskaan puhelimitse tai sähköpostilla.

Luottokorttitietojaan tai muitakaan henkilökohtaisia tietojaan ei kannata jaella verkossa tuntemattomille.

Huijatuksi voi tulla monella tapaa, esimerkiksi rakastumalla nettituttavaan, joka yhtäkkiä alkaa tarvita rahaa jos jonkinmoiseen menoerään. Joitakin huijataan sijoittamaan riskittömästi, toiset uskovat perineensä kaukaisen sukulaisen miljoonaperinnön tai voittaneensa arvonnassa uskomattoman kuuluisen jättipotin.

– Kaava on yleensä sama, vain tarina vaihtelee. Jos puhutaan ihmissuhderomansseista, niin hälytyskellojen pitäisi alkaa soida siinä vaiheessa, jos puhe siirtyy nopeasti rahakysymyksiin tai taloudellisen tuen antamiseen.

– Maalaisjärki, varovaisuus ja tietty epäluulo on aina hyvä pitää mielessä. Eihän normaalissa päivittäisessä elämässäkään rahaa anneta sellaisille, joita ei ole koskaan tavannut, Kristensen vertaa.

Nettihuijausten uhriksi joutuminen ei välttämättä katso yhteiskunnallista asemaa. Jopa hyvin koulutettuja ja hyvin korkeassa asemassa olevia suomalaisia on huijattu.

Kun rakkaudentunnustuksiin alkaa liittyä rahapyyntöjä, hälytyskellojen pitäisi alkaa viimeistään soida.

Vuositasolla puhutaan miljoonista euroista, joita huijatuksi tulleet suomalaiset maksavat ulkomaille ja jotka jäävät huijarien taskuun.

Taustalla on useimmiten järjestäytynyt rikollisuus, joten rahoja on käytännössä mahdoton saada takaisin. Samoin syyllisiä on erittäin vaikea saada vastuuseen teoistaan.