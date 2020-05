Yksi kuoli nokkakolarissa Hyvinkäällä, onnettomuuspaikalla käytössä kiertotie

Onnettomuus haittaa liikennettä molempiin suuntiin ja ajokaistoja on kavennettu.

Yksi ihminen on kuollut henkilöauton ja rekan nokkakolarissa Hyvinkäällä, kerrotaan pelastuslaitokselta. Kolari tapahtui tiellä 25 muutama sata metriä Ahdenkalliontien liittymästä itään.

Onnettomuus haittaa liikennettä molempiin suuntiin ja ajokaistoja on kavennettu. Tieliikennekeskuksen mukaan tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Onnettomuuspaikalla on tieliikennekeskuksen mukaan menossa raskaan ajoneuvon nostotyö.

Pelastuslaitokselta ei kerrottu yksityiskohtia tapahtumien kulusta tai siitä, kummassa autossa kuolonuhri oli.