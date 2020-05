Useita kuollut hengityskoneista syttyneissä tulipaloissa Venäjällä – asiantuntija kertoo, voisiko vastaavaa tapahtua Suomessa

Venäjällä kahdessa koronasairaalassa on syttynyt tuhoisa tulipalo vain viikon aikana. Palojen uskotaan olevan lähtöisin hengityskoneista.

Venäjällä on tapahtunut viikon aikana kaksi sairaalapaloa, joiden uskotaan alkaneen hengityskoneista. Paloissa on kuollut useita potilaita.

Lue lisää: Pietarissa tuleen syttynyt hengityskone oli valmistettu Uralilla

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lääkinnälliset laitteet -yksikön ylitarkastaja Jari Knuuttila ei ota kantaa Venäjän sairaalapalojen syihin, mutta hänen mukaansa vaaratilanteita voi syntyä, jos hengityskoneita käytetään vääränlaisessa ympäristössä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean lääkinnälliset laitteet -yksikön ylitarkastaja Jari Knuuttila.

– Koronatilanteen takia laitteet saattavat olla sellaisessa ympäristössä, missä niitä ei normaalisti käytetä. Hengityskoneita on saatettu käyttää esimerkiksi sairaalakäytävillä eivätkä käytävillä olevien pistorasioiden suojaukset ole välttämättä asianmukaisia.

– Vaikea kuvitella, että sellaisessa tilassa käytettäisiin hengityskonetta, Knuuttila lisää.

Knuuttilan mukaan on mahdollista, että Venäjällä on saatettu ottaa käyttöön viallisia hengityskoneita.

– Mikäli Venäjällä on pula hengityslaitteista, niin on saatettu ottaa käyttöön normaaliolojen standardeista poikkeava, kiireessä suunniteltu laitemalli, johon on sitten jäänyt suunnitteluvirhe.

Knuuttila muistuttaa, että sähkölaitteisiin liittyy aina riskejä.

– Kaikkiin sähkölaitteisiin liittyy tietysti erilaisia sähköturvallisuuteen liittyviä riskejä. Riskejä on minimoitu siten, että on laadittu tuotestandardit, joiden mukaan valmistaja testauttaa tuotteensa.

– Testatut ja standardinmukaiset laitteet ovat lähtökohtaisesti turvallisia myös silloin, kun sattuu vikatilanne. Lääkinnällisen laitteen täytyy olla turvallinen silloinkin, kun siihen tulee vika.

Knuuttila pitää epätodennäköisenä, että Suomessa käytettäviin hengityslaitteisiin tulisi vastaavanlaisia vikoja kuin Venäjällä.

– Sanoisin, että lääkinnälliset laitteet ovat lähtökohtaisesti turvallisempia kuin muut sairaalan sähkölaitteet. Siinä mielessä ei ole kauhean todennäköistä, että lääkinnällisistä laitteista lähtee tulipalo.

Uutistoimisto Tassin mukaan palamaan syttynyt laite oli Aventa M -mallinen, ja kyseinen hengityslaite on asetettu nyt Pietarissa käyttökieltoon tulipalon tutkinnan ajaksi.

Knuuttila muistuttaa, että Euroopassa noudatetaan tarkkoja määräyksiä.

– Meillä on Euroopassa hyvin toimiva viranomaisverkosto, joka seuraa lääkinnällisiin laitteisiin liittyviä vaaratilanteita. Jos jollain alueella nousee epäilys tietyn laitteen vaarallisuudesta, siinä katsotaan Euroopan laajuisesti, että valmistaja selvittää mahdollisen ongelman ja tekee tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.