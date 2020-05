Reijo Ruokasen kolumni: Ministerillä pyyhittiin taulu

Nyt ei enää voi kenellekään olla epäselvää, kuka opetusasioissa käyttää korkeinta päätösvaltaa, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Miltähän se tuntuu laatia sääntöjä, joiden tietää olevan vailla tolkkua? Hienolta varmaan. Ei kai kukaan muuten niin tekisi, eihän?

Torstaina peruskoulut ja päiväkodit avaavat kunnolla ovensa. Enää ei opeteta eikä opiskella etänä.

Koulujen avaamista on perusteltu erityisesti sillä, että osalle oppilaista voi olla erittäin vahingollista olla yhtäjaksoisesti pois koulusta syyslukukauden alkuun saakka. On tärkeää, että he kohtaavat opettajansa. Jos jotain on pahasti pielessä, opettaja sen hoksaa ja voi käynnistää tarvittavat suojatoimenpiteet.

Kouluissa voidaan nyt myös harjoitella syksyä varten poikkeuksellisissa olosuhteissa toimimista.

Hyviä ajatuksia.

Opetusministeri Li Andersson kertoi lauantaina 9.5. Ilta-Sanomien haastattelussa, että vaikka kouluihin palattaessa pääsääntöisesti mennään valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan, paikallisesti siitä voidaan joustaa.

Tiistaina Opetushallitus (OPH) pyyhki omilla ohjeillaan ministerillä luokkahuoneen taulun ja lattiaakin.

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen korosti ensin kuntien ja koulujen parasta asiantuntemusta ja autonomiaa.

Sen jälkeen hän luetteli säännöt, joilla hän nollasi edellisessä lauseessa korostamansa paikallistason päätösvallan:

Opetus tulee järjestää opetussuunnitelman mukaisesti, tuntimäärästä ei saa tinkiä minuuttiakaan, tuntijako ei jousta yhtään.

OPH:n ohjeissa ei unohdeta turvallisuutta. Oppitunteja pidetään kirjastoissa, jumppasaleissa, ulkona ja muuallakin. Välitunteja porrastetaan. Käsiä pestään. Paljon muutakin on listalla.

Tarkoitus on, että oppilaat eivät siirry luokasta toiseen eikä opettajakaan vaihdu. Tästä voidaan joutua tekemään yläkoulun puolella poikkeuksia esimerkiksi valinnaisten aineiden takia, Heinonen sanoi.

Ja vaarinhousut.

Ei OPH todellisuudelle mitään voi. Aivan varmasti tunteja jää pitämättä muiden muassa aikatauluporrastusten ja pienennettyjen ryhmien takia.

Ihan taatusti tuntijako muuttuu, koska ruotsin opettaja ei ehkä osaa opettaa ysiluokkalaisille matematiikkaa, vaikka sellainenkin tunti hänen kontolleen on lukujärjestyksen mukaan laitettu.

Valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan suhtaudutaan kouluissa juuri sillä vakavuudella, mihin tilanne antaa mahdollisuuden.

OPH:n omituiset määräykset nakertavat viranomaisten uskottavuutta koulujen ulkopuolellakin. Ei se niin mene, että ihmiset arvioisivat valtionhallinnon tolkullisuutta sektoreittain.

Jotain hyvääkin sentään: nyt ei enää voi kenellekään olla epäselvää, kuka opetusasioissa käyttää korkeinta päätösvaltaa. Jos ministeri luuli jotain muuta, tulipa nekin kuvitelmat korjattua.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.

http://www.tekniikanmaailma.fi