Laura Huhtasaari hämmensi Hans Välimäen ”juutalaisella ruokavaliollaan” – Suomen ylirabbiini: ”Tärähti korville”

Juutalaisten kosher on hyvin tarkasti säännelty paitsi aterioinnin, niin myös raaka-aineiden ja ruuanvalmistustavan suhteen.

Perussuomalaisten europarlamentaarikko Laura Huhtasaari kertoi tiistaina Nelosella nähtävässä Hansin matkassa -ohjelmassa noudattavansa ”juutalaista ruokavaliota”. Hän kieltäytyy sen perusteella brysseliläisessä lounasravintolassa muun muassa ankeriaasta ja hummerista.

Suomen juutalaisten ylirabbiini Simon Livson jäi miettimään Huhtasaaren sanoja.

– Kyllä se tärähti korville. On mielenkiintoista, että hän sanoi sen. Se on aika iso väite. Kosherin noudattaminen on hyvin vaikeaa, jos ei tiedä sitä kokonaisuutta, Livson painottaa Ilta-Sanomille.

– Vähän vieroksun, jos joku ei-juutalainen sanoo noudattavansa kosheria. Siinä on niin monta asiaa, joka voi mennä väärin, Livson lisää.

– Tietääkö hän, mitä on tiukka kosher-ruokavalio? Voi olla, että tietääkin, mutta oikeampi ilmaisu olisi ehkä kuitenkin, että hänen ruokavalionsa on kosher-tyyppinen tai lähellä kosheria, Livson sanoo.

Kosher (hepreaa, suomeksi puhdas, kelvollinen) ei ole vain sitä, että syö oikein. Siinä on monta osaa. Pitää myös syödä oikealla tavalla ja laittaa ruoka oikein.

Astioidenkin pitää olla kosher, ja lisäksi liha- ja maitoruuille pitää olla eri astiastot ja eri ruokailuvälineet. Hartaimmilla juutalaisilla on kodissaan jopa kaksi eri uunia, toinen liharuuille ja toinen maitopohjaisten ruokien kypsentämiseen.

Laura Huhtasaari oli Hans Välimäen vieraana.

Kosher muun muassa määrittää sallitut ja kielletyt raaka-aineet sekä myös oikeaoppiset ruuanvalmistustavat.

– Kosherissa ei voi esimerkiksi ostaa lihaa Lidlistä tai K-kaupasta. Suomesta kosher-lihaa ei ole ollut saatavilla sitten 1990-luvun, eli mitään kotimaista lihaa ei voi syödä. Lihat täytyy tilata ulkomailta. Ja esimerkiksi sellaista viiniä ei juoda, jossa ei ole kosher-merkkiä, Livson sanoo.

– Jos tekee ruokaa omalla pannulla, joka on ei-kosher, niin kosher-raaka-aine todennäköisesti muuttuu ei-kosheriksi silloin. Ja jos syödään ulkona, ei voi koskaan syödä sellaisessa ravintolassa, jos ei tiedä, ovatko ravintolan raaka-aineet ja ruuanvalmistustavat kosherin mukaisia, Livson painottaa.

Juutalaisten kosherissa ruoka-aineet jaetaan kolmeen ryhmään: lihatuotteisiin, maitotuotteisiin ja neutraaleihin tuotteisiin. Tärkein sääntö on se, että liha- ja maitotuotteita ei saa sekoittaa keskenään, ei ruuanvalmistuksessa eikä aterian aikana.

– Jos syö lihaa, pitää odottaa 1–6 tuntia, ennen kuin voi nauttia maitotuotteita. Ranskan- ja hollanninjuutalaisilla aika on tunti, Saksassa ja muualla Keski-Euroopassa kolme tuntia ja Venäjällä ja Arabimaissa kuusi tuntia. Suomessakin se on pääsääntöisesti tuo kuusi tuntia, koska suurin osa on venäjänjuutalaisten jälkeläisiä. Jos asia menee toisin päin, maitotuotteiden jälkeen ei tarvitse odottaa niin kauan, usein riittää suun huuhtelu, Livson valottaa.

Simon Livsonista tuli Suomen juutalaisten ylirabbiini tammikuussa 2013.

– Kananlihaa ei Raamatun tasolla kielletä nauttimasta maitotuotteiden kanssa, mutta kosheriin kuuluu sekin.

Lihatuotteista kosher sallii syötäväksi pääsääntöisesti vain naudan-, lampaan- tai kananlihaa sekä kalaa. Pääsääntö liharuokien suhteen on se, että eläimen tulee olla nelijalkainen märehtijä ja sillä tulee olla halkinainen sorkka.

Juutalaisten kosher asettaa tiukkoja vaatimuksia raaka-aineille, ruuanvalmistukselle ja aterioinnille. Kuvassa rabbi Benyamin Wolff (oik.) ja Gideon Bolotowski kuvattuna Helsingissä vuonna 2012.

Esimerkiksi märehtimätön sorkkaeläin (sika), ei-sorkkaeläimet (esimerkiksi jänis ja hevonen) sekä villi- ja petoeläimet (esimerkiksi karhu ja hirvi) on kielletty, samoin matelijat, sammakkoeläimet ja äyriäiset. Myöskään veri ei kelpaa ruoka-aineeksi.

Vesieläimistä kosherissa ovat sallittuja vain ne, joilla on evät, suomut ja selkäruoto. Kiellettyjä ovat esimerkiksi vesinisäkkäät, ankerias ja hai. Lentävistä eläimistä kiellettyjä ovat selkärankaisia syövät petolinnut, haaskansyöjälinnut sekä lepakot.

Kala kuuluu neutraaleihin tuotteisiin, samoin marjat, kasvikset, hedelmät, muut kasvituotteet, kananmuna ja hunaja. Näitä parve-tuotteita voi käyttää sekä liha- että maitotuotteiden kanssa, ja niitä saa yhdistellä vapaasti.

Ravintola-annoksia telavivlaisessa ravintolassa.

Sallittujenkin eläinten kelpuuttamista ruoka-aineeksi rajoittaa vielä vaatimus oikeasta teurastustavasta. Teurastus tehdään aina rabbin valvonnassa siten, että eläimelle tuotetaan mahdollisimman vähän kärsimystä ja eläimen veri valutetaan mahdollisimman tarkasti pois ruhosta.

Väärin teurastettuja tai kuolleina löytyneitä eläimiä ei saa syödä.

Entä jos kosheria rikkoo? Se on Livsonin mukaan Jumalan antamien ohjesääntöjen rikkomista, synnin tekemistä.

– Siinäkin on eroja. On eri asia syödä sianlihaa julkisesti kuin rikkoa kosheria tahattomasti esimerkiksi ruuanvalmistuksessa. Eihän siinä tietenkään mitään maallista tuomioistuinta ole. Se on enemmän henkinen rikkomus, jossa oma sielu kärsii, Livson sanoo.