Vantaan Kivistön taposta epäilty vangittiin: ”Puukottamisen syy vähäpätöinen”

Henkirikos paljastui, kun verinen epäilty tuli ulos asunnosta ja kertoi tappaneensa ihmisen.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi 33-vuotiaan miehen Vantaan Kivistössä tapahtuneesta taposta epäiltynä.

Tapaus tuli ilmi, kun epäilty tuli verisenä ulos asunnosta ja kertoi tappaneensa miehen. Henkirikos tapahtui keskellä päivää viime perjantaina.

Poliisi otti epäillyn kiinni pihalta. Asunnossa oli epäillyn ja noin 25-vuotiaan uhrin lisäksi myös kolmas henkilö, mutta häntä ei epäillä poliisin mukaan mistään. Asunnossa ollut näki poliisin mukaan teon alun, pakeni asunnosta juosten Keimolan Nesteelle ja pyysi soittamaan hätäkeskukseen.

– Paikalla olikin poliisin partio, jolle hän ilmoitti asiasta, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisista kertoi.

Epäilty on myöntänyt poliisin mukaan aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Uhri surmattiin teräaseella.

– Epäilty on kertonut oman näkemyksensä, mitä asunnossa tapahtui. Heille on tullut epäillyn mukaan riitaa ja sitten hän on puukottanut. Puukottamisen syy on poliisin näkökulmasta vähäpätöinen. Ei sellaisen riidan olisi pitänyt ketään tappaa, Minkkinen sanoi.

Epäilty ei ole Suomen kansalainen. Hän on asunut joitakin vuosia Suomessa.

Epäilty ja uhri olivat kavereita keskenään.

– Epäillyllä ei ole mainittavaa entisyyttä, Minkkinen kommentoi.