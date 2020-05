24-vuotias huijasi yli 57 000 euroa uskomattomilla selityksillä – väitti lattiaan pultatun laatikon olevan täynnä rahaa

Uhrit ottivat pikavippejä ja ajautuivat itse ahdinkoon miehen sijoittaessa huijaamansa rahat muun muassa uhkapeleihin.

24-vuotias mies huijasi kolmelta uhrilta yhteensä noin 57 000 euroa. Yksi uhreista oli hänen lapsuudenystävänsä, toinen naapuri ja kolmas naapurin tuntema mies. Huijaamansa rahat mies käytti omiin tarkoituksiin kuten uhkapeleihin.

Huijausta jatkaakseen hän esiintyi tekaistuna Jori-nimisenä henkilönä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 24-vuotiaan miehen törkeästä petoksesta ja kahdesta petoksesta yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Sen lisäksi miehelle tuomittiin 480 euron oheissakot.

Lapsuudenystävä joutui ottamaan pikavippejä, jotta sai annettua miehelle rahaa. Mies kinusi rahaa vuokravakuuteen, vuokrarästeihin ja sähkölaskuun. Lapsuudenystävä kertoi uskoneensa sinisilmäisesti, että mies maksaisi lainat takaisin. Hän joutui itse lyhentämään pikavippejään opintolainalla ja kesätyörahoilla.

Lapsuudenystävä menetti 4 300 euroa.

Toinen uhreista oli naapuri. Kun mies muutti pois hän alkoi pyytää naisnaapuriltaan rahaa lainaksi. Nainen lainasi ensin itse ja pyysi sitten kolmannelta uhrilta rahaa, jotta voisi antaa sen entiselle naapurinmiehelle. Nainen käytti lainaamiseen myös alaikäisen poikansa säästöjä.

24-vuotias pyysi jatkuvasti lisää rahaa erilaisilla verukkeilla. Kun nainen ei pystynyt lainaamaan enempää rahaa, mies ehdotti, että nainen ja mies ostaisivat häneltä tietokoneita.

Nainen laatikin kauppakirjan pelitietokoneesta, mutta ei konetta koskaan saanut. Mies selitteli, että tietokone on Imatralla ja auto on rikki. Sitten osat olivat kalliita ja kun mies sai huijattua niihin rahat, osat olivatkin postissa. Kun auto oli saatu korjattua, ajoneuvovero oli maksamatta. Kun se oli ”maksettu” huijatuilla rahoilla, autosta menivät öljyt ja sitten pitikin saada jo rahaa katsastukseen. Huijaustarina oli loputon.

Kuvioihin ilmaantunutta ”Joria” nainen ja mies luulivat todelliseksi henkilöksi. 24-vuotias viestitti naiselle, että sotilaspoliisi oli vienyt hänet. Nainen ajatteli, että mies oli viety armeijaan, joten ”Jori” viestitteli siksi miehen puolesta.

Kolmas uhri, mies, kertoi, että hän päätyi lainaamaan aina uudestaan rahaa, koska pelkäsi, ettei muuten saa entisiäänkään takaisin. Uhri otti 14 300 euron edestä pikavippejä ja lopulta 20 000 euron lainan pankista, jotta pystyi itse maksamaan pikavippinsä.

Mies jatkoi pommittamista. Kolmas uhri päätyi pyytämään rahaa omalta esimieheltään. Esimies otti kaksi pikavippilainaa.

Kolmas uhri otti lainaa yhteensä 52 458 euroa, josta hän sai huijarilta takaisin ainoastaan 150 euroa lukuisista lupauksista huolimatta.

Uskomattomin tarina oli lattiaan pultatusta laatikosta, joka olisi ollut täynnä rahaa.

Mies väitti, että hänellä on sukulainen Hongkongissa, joka on varastanut häneltä tuhat euroa. Sen jälkeen kyseinen henkilö olisi kadonnut. Mies väitti myös, kuinka hänellä on laatikko, joka on täynnä käteistä rahaa, mutta laatikko on pultattu kiinni siten, ettei mies saa laatikkoa auki. Mies lupasi tuoda laatikon entiselle naapurille ja kolmannelle uhrilleen, jolloin heidän tehtäväkseen olisi jäänyt laatikon avaaminen.

Uhreille tilanne oli äärimmäisen stressaava. Nainen kertoi, ettei hän pystynyt enää edes kunnolla nukkumaan, kun mies pommitti jatkuvasti uusilla lainapyynnöillä.

Oikeuden mukaan miehen teot muuttuivat koko ajan vakavammaksi hänen esittäessään, että rahat olisivat tulleet todelliseen tarpeeseen ja miehen erehdyttäessä kahta uhria esiintymällä ”Jorina”.

Miehellä ei ole aiempaa rikosrekisteriä. Rikokset tapahtuivat 2018.