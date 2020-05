Pikainen takatalvi viilensi tunnelman – meteorologi kertoo, koska taas lämpenee

Viikon lämpimin päivä on torstai.

Kaakkois-Suomessa voi olla +15 astetta. Lappeenranta, Mikkeli, Espoo ja Vantaa ovat mahdollisia paikkoja.

Lämpö helli Suomea vielä viikonloppuna, mutta jo maanantaina tilanne muuttui. Monia suomalaisia kiinnostaa se, milloin sää lämpenee.

– Alkanutta viikkoa leimaa se, että Suomeen levisi kylmä rintama. Tiistaina päivän ylimmät lämpötilat ovat maan eteläisissä ja keskisissä osissa noin +10 astetta. Etelä-Lapissa on noin +5 astetta ja Pohjois-Lapissa lämpötila on nollan tuntumassa, Forecan meteorologi Kristian Roine kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa lämpötilat ovat suunnilleen samoissa lukemissa lähes koko viikon. Jotain positiivistakin on sentään luvassa.

– Alkuviikon sateinen rintama väistyy Venäjälle ja tämän viikon sateet ovat muina arkipäivinä pääosin pieniä iltapäiväkuuroja tiistaista alkaen, Roine sanoo.

Milloin lämpenee ja missä?

– Ensinnäkin arkipäivät ovat tällä viikolla poutaisimmat. Varsinkin kaikki rannikkoalueet ovat aurinkoisia, Roine sanoo.

Paljonko plusasteita on lämpimimmillään ja missä?

– Lämpimin päivä on torstai. Silloin voi olla Kaakkois-Suomessa ajoittain +13 astetta ja korkeimmillaan jopa yksittäisillä paikoilla +15 astetta lämmintä. Torstain lämpimin kohta voi osua yhtä hyvin Etelä-Karjalaan, Etelä-Savoon tai Uudellemaalle, Roine kertoo.

Toiveita torstain +15 asteesta kannattaa siis pitää yllä varsinkin Lappeenrannan seudulla, Mikkelissä ja Vantaan ja Espoon seudulla.

– Viikonloppuna ja varsinkin ensi viikolla on luvassa vesisateita. Suomen kevään sää on kolea ja lämpötilat jäävät viikonloppuna koko maassa alle ajankohdan normaalin, joka on tähän aikaan lähellä +15 astetta, Roine sanoo.

Ensi viikolla sää jälleen siis kylmenee.