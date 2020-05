Sisäministeri Maria Ohisalo vetoaa suomalaisiin, jotta tiiviitä, laajoja kokoontumisia yhä vältettäisiin.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi maanantaina, että hallituksella on valmius asettaa uusia rajoituksia nopeastikin.

Ohisalo muistuttaa, että koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetettuja rajoitustoimia on Suomessa voitu alkaa purkaa juuri siksi, että suomalaiset ovat ottaneet epidemian tosissaan.

– Toivon tietysti, että ihmiset edelleen noudattavat suosituksia, turvavälejä, hyvää käsihygieniaa ja välttävät tarpeettomia riskejä. Meillä jokaisella on edelleen mahdollisuus ja vastuu tehdä osamme taudin leviämisen pysäyttämisessä, Ohisalo kertoi Ilta-Sanomille maanantaina sähköpostin välityksellä.

Hallitus on linjannut, että kokoontumisrajoitukset nostetaan 50:een kesäkuun alusta alkaen. Nyt kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkeen.

Mikäli tartuntaluvut lähtevät tämän jälkeen jälleen jyrkkään kasvuun, on hallitus Ohisalon mukaan valmis perumaan jo tehtyjä rajoitusten höllennyksiä.

– Hallituksella on tarvittaessa valmius asettaa uusia rajoituksia nopeastikin. Voimme jokainen tietysti tehdä nyt osamme siinä, että lisää rajoituksia ei tarvittaisi, Ohisalo kommentoi.

Ohisalo ei kuitenkaan ottanut suoraan kantaa siihen, miten toimitaan, jos ihmiset alkavat kevätsäiden myötä parveilla ulkosalla ja puistoissa.

– Poliisin lähtökohtainen toimintalinja on toimia neuvoin, kehotuksin ja käskyin. Vetoan kaikkiin suomalaisiin, että tiiviitä, laajoja kokoontumisia vältettäisiin.

Varmistettuja koronakuolemia Suomessa nyt 271

Suomessa on varmistettu 22 uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL maanantaina. Yhteensä tartuntoja on nyt varmistettu 5 984.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu neljä lisää ja niitä on nyt yhteensä 271. Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 108 tapausta 100 000 asukasta kohden. Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 4 000.

Sairaalahoidossa on nyt yhteensä 161 ihmistä, mikä on yksi vähemmän kuin eilen. Tehohoidossa on 44 potilasta, mikä on niin ikään yksi vähemmän kuin eilen.

MTV:n maanantaina kertoman mukaan alle kouluikäinen lapsi on saanut Suomessa sairaalahoitoa koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektion vuoksi. Asian vahvisti MTV:lle HUSin lasten infektiotautien lääkäri Harri Saxén.

Hän ei kuitenkaan tarkentanut, missä sairaanhoitopiirissä lapsi on hoitoa saanut, tai minkä ikäinen potilas on kyseessä. Saxénin mukaan lapsen oireet olivat lieviä.

ChAdOX1-rokotteesta on saatu lupaavia tuloksia eläinkokeissa

Koronavirusrokote voi parhaassa tapauksessa tulla markkinoille jo tämän vuoden syksyllä. Pisimmällä ollaan tiettävästi Oxfordin yliopistossa, jossa Britannian hallituksen rahoittamassa tutkimuksessa ChAdOX1-rokotteesta on saatu lupaavia tuloksia apinoille tehdyissä eläinkokeissa.

Yhdysvalloissa rokotettiin kuusi reesusmakakia Oxfordin yliopistossa kehitetyllä rokotteella, ja sen jälkeen apinat altistettiin virukselle. Rokottamattomat apinat olivat aikaisemmissa testeissä johdonmukaisesti sairastuneet, mutta rokotetut apinat olivat terveitä vielä neljän viikon jälkeenkin.

Reesusmakaki on eläimistä geeniperimältään simpanssien jälkeen lähinnä ihmistä. Se ei kuitenkaan vielä tarkoita, että rokote tepsisi myös ihmiselle, sillä koronavirus käyttäytyy apinan elimistössä eri tavalla kuin ihmisessä.

Seuraavaksi rokotetta testataan reilun 6 000 hengen testiryhmään, joista osa saa aidon ja osa lumerokotteen. Ensimmäiset tulokset rokotteen tehosta ihmiseen saadaan oletettavasti jo kesän aikana.

Tuloksesta innostuneena maailman suurin rokotevalmistaja, intialainen lääkejätti Serum Institute of India, on jo alkanut valmistaa 40 miljoonan annoksen erää koronarokotetta.

Serum sanoo saavansa erän valmiiksi syyskuuhun mennessä, jolloin Oxfordin yliopiston uskotaan saaneen omat tutkimuksensa tehtyä. Rokote voitaisiin tuoda markkinoille käytännössä heti, jos se on todettu turvalliseksi ja tehokkaaksi.

Tällaiset koronaluvut ovat Venäjällä ja Yhdysvalloissa

Venäjällä tartuntojen määrä lisääntyi eilisestä 11 656:lla, mikä nosti tartuntojen kokonaismäärän jo yli 221 000:een.

Uusia kuolemantapauksia oli rekisteröity vuorokaudessa 94. Koronavirukseen kuolleiden virallinen määrä nousi näin yli 2 000:n.

Todellisen kuolleiden luvun uskotaan kuitenkin olevan maassa paljon korkeampi, sillä suhteessa miljoonaa asukasta kohden Venäjällä on vahvistettu edelleen vasta 14 kuolemantapausta.

Tartuntoja seuraavan Worldometer-sivuston mukaan Venäjällä on nyt kolmanneksi eniten tartuntoja maailmassa Yhdysvaltain ja Espanjan jälkeen.

Yhdysvalloissa koronakuolemien määrä on alimmillaan sitten maaliskuun. Maassa on kuollut koronavirukseen vuorokauden aikana 776 ihmistä, kertoi tartuntoja seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston laskenta sunnuntai-iltana paikallista aikaa. Kyseessä on alhaisin lukema sitten maaliskuun.

Johns Hopkinsin mukaan maassa on todettu nyt yhteensä yli 1,3 miljoonaa tartuntaa, mikä on eniten maailmassa. Worldometer-sivuston mukaan maassa on kuollut koronaan jo yli 80 000 ihmistä.

”Virusloma” päättyy Venäjällä

Muun muassa uutistoimisto AFP ja Moscow Times uutisoivat maanantaina, että Venäjän presidentti Vladimir Putin höllentää Venäjän koronarajoituksia tiistaista eteenpäin.

Maanantainen ilmoitus koski Putinin aiemmin määräämää ”viruslomaa”, joka tulee päätökseensä tiistaina. Rajoitusten aikana kaikkien ei-välttämättömien yritysten tuli sulkea ovensa ja työnantajia käskettiin jatkamaan palkanmaksua.

Putin kertoi työkieltojakson päättymisestä televisiopuheessa.

– Mutta taistelu epidemiaa vastaan ei ole loppumassa, sen uhka on edelleen olemassa jopa alueilla, joissa tilanne on suhteellisen turvaisa, hän lisäsi Moscow Timesin mukaan.

Putinin mukaan Venäjä hyödynsi eristäytymisjaksoa muun muassa maan terveydenhuoltojärjestelmän osalta tehtävään valmistautumiseen ja sairaalapaikkojen lisäämiseen.

Tiistaista alkaen kasvoja suojaavan maskin ja käsineiden käyttö on Venäjällä pakollista sekä Pietarin että Moskovan julkisessa liikenteessä.

Molempia suojaustapoja on käytettävä lisäksi myös kaupoissa ja apteekeissa asioidessa sekä työpaikoilla, joissa työntekijällä ei ole omaa työhuonetta. Määräyksen rikkojia uhkaa joko 4 000 tai 5 000 ruplan sakko.

Myös Britannian pääministeri Boris Johnson sanoi maanantaina parlamentille pitämässä puheessa, että viranomaiset kehottavat nyt brittejä pitämään kasvoillaan joko maskia tai muuta kangasta sellaisissa tiloissa, joissa turvaetäisyyden pitäminen muihin on vaikeaa tai mahdotonta.

Johnsonin mukaan Britannian koronatilanne on parantumassa, mutta paljon on yhä tehtävä, ja viranomaisten on oltava huolellisia, että rajoituksilla saatua hyötyä taudin päihittämisessä ei menetetä.

Etelä-Korean koronatartunnat nousuun, Wuhanissa uusia tartuntoja

Etelä-Koreassa pelätään toista koronavirusaaltoa. Maassa rekisteröitiin maanantaina 35 uutta tartuntaa, mikä on eniten yli kuukauteen.

Suuri osa viime päivinä rekisteröidyistä uusista tartunnoista on yhdistetty Soulissa baarikierrokselle lähteneeseen 29-vuotiaaseen mieheen. Miekkonen kävi viidessä baarissa tai yökerhossa Itaewonin alueella toukokuun alussa ja tartutti samalla ainakin 85 ihmistä.

Mies sai positiivisen koronatestituloksen keskiviikkona. Soulin ravintolat, baarit ja yökerhot suljettiin tapauksen tultua ilmi.

Myös Kiinan Wuhanissa on todettu jo toista päivää peräkkäin uusia koronavirustartuntoja.

Koronaviruspandemian oletettuna alkupisteenä toimineessa Wuhanissa olivat viikkoja voimassa tiukat rajoitukset, joita on kuitenkin viime aikoina hiljalleen höllennetty, koska viranomaisten mukaan virus on saatu hallintaan.

Ennen kahta viimeistä päivää Wuhanissa ei ole raportoitu kuukauteen uusia tartuntoja.

Nyt uusia oireellisia tartuntoja on todettu kaupungissa yhteensä viisi viimeisen kahden päivän aikana. Hubein maakunnassa, jossa Wuhan sijaitsee, on todettu taas 11 oireetonta tartuntaa.