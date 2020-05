”Porilainen Tomi Kaari” tarjoaa edullista lainaa Facebookissa – eläkeläinen Tuula, 77, paljastaa mitä eleganttien profiilien takaa löytyy

Korona-aika on tuonut verkkoon ihan omat huijausmenetelmänsä.

Helsingissä asuva eläkeläinen Tuula Visa käyttää valtaosan vapaa-ajastaan paljastamalla netissä valeprofiililla esiintyviä rahahuijareita.

77-vuotias Visa on kymmenen vuoden aikana onnistunut paljastamaan useita satoja – kenties tuhansia – huijausprofiileita ja kertoo säästäneensä miljoonia euroja suomalaisten rahoja, kun aiotut rahansiirrot ulkomaille on saatu keskeytettyä ajoissa.

Kolikolla on myös toinen, synkempi puolensa. Visa tietää useita suomalaisia, jotka ovat menettäneet nettihuijareille satojatuhansia euroja.

Yleisimmin huijauksia tapahtuu tekaistulla rakkaudella. Facebookissa kaveriksi voi ängetä kaunis tai komea lirkuttelija, joka puhuu ensin pään pyörryksiin ja alkaa sen jälkeen kinuta rahaa mitä erikoisimmilla pyynnöillä, kuten vaikka lääkärikuluihin tai lentolippuihin.

Korona-aika on tuonut verkkoon omat huijausmenetelmänsä. Huijarit käyttävät sumeilematta hyväkseen ihmisten taloudellista ahdinkoa, ja Facebookiin onkin ilmaantunut ”edullista lainaa” tarjoavia profiileja.

Visa on löytänyt tällaisen profiilin Suomestakin: ”Tomi Kaari” -nimellä esiintyvä profiili. ”Tomi Kaari” väittää asuvansa tällä hetkellä Pariisissa mutta olevansa kotoisin Porista. Kaaren Facebook-tilillä tarjotaan edullista lainaa vain kolmen prosentin vuotuisella korolla.

Oikeasti Kaaren profiilissa oleva valokuva elegantisti harmaantuneesta herrasmiehestä kuuluu slovakialaiselle kansanedustajalle ja ihotautilääkärille Peter Osuskylle.

– ”Tomi Kaaren” profiililla on satoja kavereita, joukossa tunnettujakin henkilöitä. Se herättää luottamusta, Visa kertoo.

Tuula Visa on 10 vuoden aikana löytänyt Facebookista useita satoja, kenties tuhansia huijareita.

– Kun on korona-aika ja ihmisillä taloudellisesti vaikeaa, moni saattaa ihan oikeasti tarttua tähän syöttiin. Oikeasti mitään lainaa ei ole olemassa eikä koskaan tulossakaan, lainanhoitokulut sen sijaan alkavat pyöriä heti. Se on täysi huijaus koko juttu, Visa varoittelee.

Visa tietää esimerkiksi tapauksen, jossa 130 000 euron lainatarjouksesta ei hakijalle tullut latin latia, mutta ”lainanhoitokulut” olivat 145 000 euroa.

Kehnolla suomen kielellä kirjoitetulla ”Tomi Kaaren” Facebook-sivuilta löytyy tekaistu lainahakemus, jota varten pitäisi skannata ja lähettää kopio passista ja henkilötiedoista sekä pankkitilin numero.

Visa varoittaa, että näin ei pidä missään nimessä tehdä. Kun huijarit saavat ongittua tietoonsa henkilötiedot, lainanhakijan nimissä voidaan hankkia luottokortti vaikka toisella puolella maapalloa – ja kustannukset alkavat juosta.

Visa on saanut selville, että Kaaren profiilin taustalla on noin parikymppinen mies Ecuadorista. On myös mahdollista, että ecuadorilaisnuorukaisen Facebook-tili on kaapattu ja profiilia käytetään nyt huijaustarkoituksiin.

Visa epäilee, että samalla profiilikuvalla ja samankaltaisella huijariprofiililla ihmisiä yritetään huijata myös muissa maissa, kyseiseen maahan sopivalla henkilönimellä.

Tuula Visalla on kotonaan paperipinoittain materiaalia verkossa liikkuvista huijareista.

Visa sanoo nyrkkisäännöksi sen, että aina kun joltain tuntemattomalta tulee pyyntö kaveriksi, kulmakarvojen pitäisi nousta. Hälytyskellojen pitäisi alkaa soida, jos tämä tuntematon kaveripyynnön esittäjä on vielä ulkomaalainen.

– Kannattaa googlettaa ja tarkastaa, kuka kaveriksi oikeasti pyrkii. Tärkein muistettava on kuitenkin se, että älä koskaan lähetä kenellekään kopioita passistasi, henkilötiedoistasi tai luottokortistasi!

– Kyllä suomalaiset ovat valitettavasti h-tin tyhmiä välillä. Aina vaan joku menee lankaan. Herätkää nyt, hyvät suomalaiset! Visa surkuttelee.