Kommentti: Roskien vieminen on Australiassa nyt suuri somejuhla – milloin tämä ilmiö nähdään meillä?

Koska isot kokoontumiset on Australiassakin kielletty, tehdään siellä roskien viemisestä performanssi, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Kaisa Haatanen.

Mitä tehdä, kun on toukokuinen eristyspäivä, ja vettä tai räntää sataa vaakasuoraan ja on niin sanottu vapaapäivä?

Sadetakki on käynyt niin pieneksi, että se mahdu kiinni. Koiraakin tympii niin paljon, että se nukkuu jalat ristissä peiton alla ja teeskentelee, että on yö. Kaikki tuhansien palojen palapelit on tehty, kirjaan ei pysty keskittymään, tv-sarjat on katsottu kaikilta kanavilta ja leipää et vieläkään suostu leipomaan.

Kylppärin kaakelien välit on pesty tarkoitusta varten hankitulla hammasharjalla, astiat on aseteltu kaappeihin uudella, innovatiivisella tavalla, lattiat on pesty ja taulujenkin paikkaa on vaihdettu. Naapureiden asiat on selvitetty, kun on viikkokausia aina välillä tuijotettu jokaiseen ikkunasta näkyvään vastapäisen talon huoneistoon ja todettu jälleen kerran, että ei mitään raportoitavaa sielläkään. Oman talon naapurien asiat ovat jo itsestäänselviä. Naapurin huilistista on alettu tykätä, soitto on kehittynytkin aika lailla.

Vessapaperit on aseteltu millimetrintarkaksi asetelmaksi eteisen komeroon, perintöhopeat on kiillotettu, kengät plankattu, talvivaatteet pantu umpiopusseihin, kirjat järjestelty hyllyyn aihepiireittäin ja tekijän mukaiseen aakkosjärjestykseen, vihoviimeiset dvd- ja cd-levyt on käyty tiukasti läpi ja pantu rappukäytävään kiertoon, kesävaatteet on pesty raikkaaksi odottamaan parempia kelejä, ja kaikkein kulahtaneimmat on heitetty pois. Lakanat on silitetty ihaniksi, melkein kaikki on silitetty ihanaksi, ja lakanoitten väliin kaappiin on pantu itsetehtyjä potpourripusseja, samoin alusvaatehyllyille.

Ensiksi haluan sanoa, että valehtelet. Kotityöt eivät lopu tekemällä.

Toiseksi ehdotan, että heittäydyt avoimin silmin vielä kerran sosiaaliseen mediaan ja etsit uusia, mielenkiintoisia ryhmiä.

Facebook on fantastinen ajantappaja, ja sinne on tänä keväänä ilmestynyt uusia, kiehtovia ryhmiä. Suosikkini on Bin isolating outing -ryhmä, jonka juuret ovat Australiassa. Koska isot kokoontumiset on kielletty sielläkin, roskien ulosviemisestä on tehty aikaa ja vaivaa vaativa, hauska performanssi, joka kuvataan ja lähetetään ryhmän seinälle. Australiassa kuljetetaan ulkomaalaiseen tapaan roskalaatikot kerran viikossa kadunvarteen, josta roska-autot ne sitten keräävät ja tyhjentävät. Ja kun ulos ei päästä juhlimaan, tehdään roskien viemisestä suuri juhla. Luovat ihmiset alkavat leikkiä. Ja kun tämä kaikki kuvataan, syntyy hieno ja ennen kaikkea sosiaalinen tapahtuma.

Taitavat, nuoret ja notkeat kiipeävät roskiksen kannen päälle ja menevät akrobaattisiin solmuihin. Taiteellisesti kunnianhimoiset ihmiset koristelevat myös roskalaatikon mielikuvituksellisesti. Nuori aviopari haluaa muistella unohtumatonta hääpäiväänsä ja pukeutuu asianmukaisesti tuuppiessaan roskista kadulle. Eläkeläiset kaivavat kaapeistaan menneitten vuosikymmenten juhlavaatteita ja näyttävät nuoremmille mallia. Karskit äijät pukeutuvat balettitutuun ja saavat roudattua kaksi roskista kerralla. Kaikki mahdolliset mikkihiirinaamarit ja muu lastenhuoneen kaappien pohjalle kerääntynyt vanha sälä ja pukukorut kelpaavat tietysti myös.

Juhlallisesti ja näyttävästi – ja ennen muuta kieli hienosti poskessa – jokaviikkoisesta askareesta tulee hupia koko someyhteisölle. Karanteenissa tai ohjeitten mukaan turhaa ulkoilua vältellessä mielikuvitus on saanut muhia, eikä tunne mitään rajoja. Jossakin mukaan ovat lähteneet myös seudun roskakuskit, joille tämmöinen touhu on varmasti virkistävä lisä likaiseen työhön.

Samaa reipasta pelleilymieltä toivon meillekin tänne pallon toiselle puolelle. Koska syntyy ensimmäinen suomalainen someryhmä? Tai voihan hyllynalustat vielä puhdistaa pölystä kunnolla vaikka meikkiharjalla, jos pitää enemmän vakavasta työstä.

Kirjoittaja on kirjailija, jolla ei ole lapsia.