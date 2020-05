Antti Hämäläinen on kuvannut 1,5 kuukautta tyhjää, upeaa ja erilaista kaupunkia – ”Helsinki on kaunis”

– Tuli tunne, että tämä pitää muistaa, sanoo valokuvaaja Antti Hämäläinen, joka on puolitoista kuukautta kuvannut historiallisen hiljaista Helsinkiä.

On ollut uskomatonta nähdä tämä tyhjyys, sanoo Ilta-Sanomien valokuvaaja Antti Hämäläinen.

Hän on koostanut tämän kuvareportaasin koronarajoitusten Helsingistä maaliskuun loppupuolelta tähän viikkoon. Hallituksen tiedotustilaisuus 16.3. hiljensi keskustan äkkiä. Vapun alla ihmisiä alkoi taas liikkua hieman enemmän; vapun, sään ja rajoitusten kevennyspäätösten summana.

– Vappulehden kansikuvausta lukuun ottamatta kaikki kuvaukset töissä ovat liittyneet koronaan. Olen keikkojen yhteydessä ja vapaa-ajalla kuvannut tätä tyhjyyttä, pyöräillyt ja ajanut tyhjässä kaupungissa. Tuli tunne, että tämä pitää muistaa.

Helsinki on tyhjänä aivan erilainen.

– Yleensä huomion vievät ihmiset, mutta nyt on tullut katseltua enemmän rakennuksia, etenkin kun kun ei ole lehtiäkään puissa. Kaunis, Helsinki on kaunis.

Korona on mullistanut uutiskuvaamisen.

– Se lähtee ihmisestä, ihanne on että pitää mennä lähelle. Nyt pitää olla kaukana.

Ihmisiä kuvatessaan Hämäläinen on käyttänyt teleobjektiivia, kuvannut ikkunan läpi, huudellut parvekkeelle ohjeita ikäihmiselle. Lentoasemalla on ollut maski päällä, välillä hanskatkin. Turvaväli on aina pidetty.

Hämäläinen on yksi IS:n kuudesta työsuhteisesta valokuvaajasta, aloittanut kesäkuvaajana vuonna 2005. Kaupungin tyhjyys jo kyllästyttää ammatillisestikin.

– Reilu vuosi sitten oli lätkäjuhlat... uutiskuvaaminen on tapahtumien ja ihmisten kuvaamista. Kyllä nyt jo kaipaa tapahtumia.

24.3. klo 16.08. Mannerheimintie. Tiistain iltapäiväruuhka Kansallismuseon ja Finlandia-talon välissä. Normaalisti kuva ilman auton autoa olisi mahdoton saada ilman kuvankäsittelyä.

25.3. klo 14.38. Itäkeskus. Kauppoja olisi, ei asiakkaita. Kevään kirkas valo pyyhki tyhjyyttään kumisevaa promenaadia.

28.3. klo 7.29. Päärautatieasema. Uudenmaan rajat on laitettu yöllä historiallisesti kiinni. Virolainen kausityöntekijä tuli ainoana matkustajana Rovaniemen junasta. Työt Levin hiihtokeskuksessa olivat päättyneet ennenaikaisesti.

31.3. klo 17.09. Hietaniemen uimaranta. Tuskin täällä ketään olisi ollut ilman koronan asettamia kokoontumisrajoituksiakaan: sen verran jäätävä länsituuli puhalsi hiekan liikkeelle hiekkarannalla.

3.4. klo 12.39. Kauppakeskus Jumbo. Kauppa kävi normaalin perjantai-iltapäivän tyyliin Alkossa ja supermarketeissa, mutta vaate- ja erikoisliikkeet olivat tyhjinä.

4.4. klo 11.30. Länsimetro kauppakeskus Isoon Omenaan. Hyvin mahtuisi pitämään turvaväliä. Normaalia ruuhkaa ja seisten heilumista istumapaikan puutteessa on vaikea kuvitella.

7.4. klo 13.59. Kansalaistori. Aurinko lämmitti jo, mutta ulkolounastajat puuttuivat suositulta ajanviettopaikalta.

20.4. klo 17.09. Tuomiokirkon portaat. Kevään ensimmäinen lämmin iltapäivä. Suurkirkon portailta löytyi rohkelikoille tilaa auringosta nautiskeluun.

27.4. klo 13.4. Naulattu Manta. Rakennusyrityksen työmies ruuvasi viimeisiä ruuvejaan Mantan saartaneeseen aitaan, jotta Mantan muodot eivät villitse vappuna.

1.5. klo 8.50. Vappuaamu Kaivopuistossa. Tuhannet valkolakit poissa, paikalla enimmäkseen virkavaltaa. Opiskelijoiden puheet pidettiin netissä, Finlandia laulettiin Yleisradion pihalta.