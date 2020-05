Poliisi möhli sakottaessaan Uudenmaan rajan yli yrittäneitä – näin jo maksetut rahat saa takaisin

Rajan yli yrittäminen ei ollut rikos, josta olisi voinut sakottaa, vaikka poliisi sakotti.

Kävitkö kärkkymässä Uudenmaan suljetulla rajalla toistamiseen tai vieläkin useammin, poliisi käännytti ja antoi mukaan sakkolapun?

Katso jutun pääkuvan paikalla olevalta videolta, miltä Uudenmaan sulku näytti helikopterista.

Eduskunnan oikeusasiamiehellä oli maanantaina hyviä uutisia rajanpinnan sarjakärkkyjille: poliisi toimi sakottaessaan väärin.

Jos ehdit jo maksaa, saat rahasi takaisin.

Se meni siis lähtökohtaisesti pieleen, kun poliisi jakoi näitä sakkoja, esittelijäneuvos Juha Haapamäki eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta?

– Sen selvityksen mukaan, jonka me saimme, siellä oli tehty (poliisi) linjaus, että jo rajan yli yrittämisestä annettiin vaatimuksia, kun kiellettyä oli vain se, että ihan oikeasti ylitti rajan.

– Sellaisesta teosta ei voi antaa sakkovaatimusta, joka ei ole rikos.

Jos meni rajan yli, se oli sakon paikka?

– Totta kai, jos ei ollut perustetta. Me kiinnitimme huomiota siihen, että rangaistavuuden perusedellytys oli, että itse raja konkreettisesti ylitettiin.

Jos ehti maksaa, saako rahat takaisin?

– Oikeusasiamies ei voi muuttaa sakkopäätöksiä, mutta laitoimme tämän asian valtakunnansyyttäjälle, että he katsovat tapaukset läpi.

– Jos siellä havaitaan vahvistamattomia sakkoja, jotka on ehditty maksaa, ja syyttäjä ei niitä (uusi linjaus) vahvista, niin oikeusturvakeskus kyllä maksaa perusteetta maksetut sakot takaisin.

Itse ei tarvitse tehdä mitään?

– Ei, jos syyttäjä ei ole (sakkoa) vahvistanut, mutta se menee vaikeammaksi, jos syyttäjä on jo tehnyt lopullisen päätöksen eli lakikielellä antanut rangaistusmääräyksen.

Entä silloin?

– Silloin se pitää viedä joko käräjäoikeuteen tai jos aikaa on kulunut sen verran, ettei se ole mahdollista, silloin päätös pitää purkaa.

Missä?

– Purku voidaan tehdä käräjäoikeudessa.

Mikä on aikaraja?

– Se on 60 päivää suostumuksen antamisesta eli kun on suostunut, että asia käsitellään yksinkertaistetussa menettelyssä.

Eli?

– Kun poliisi antaa vaatimuksen tiedoksi, kysytään, suostuuko siihen, että se käsitellään sakkomenettelyssä. Se on se normaali tapaus.

Ja jos ei suostu?

– Silloin se menee normaaliin esitutkintaa.

Mitä syyttäjän vahvistaminen tarkoittaa?

– Tämä on kaksivaiheinen juttu. Kuin poliisi antaa sakkolapun, se on se vaatimus. Sen jälkeen poliisi toimittaa sen syyttäjälle, joka katsoo, onko se OK ja laillinen ja hän vahvistaa sen eli antaa rangaistusmääräyksen, joka on lopullinen ratkaisu.

Ja sakon voi maksaa jo ennen sitä?

– Voi maksaa.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisellä on ollut tutkittavan useita kanteluita ja aloitteita, jotka liittyvät poliisin menettelyyn koronapandemian vuoksi käyttöön otettujen liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvontaan.

Selvityksissä kävi ilmi, että Uudenmaan rajaa valvoessaan poliisi on antanut useita perusteettomia sakkovaatimuksia yrityksistä ylittää maakuntaraja.

Valmiuslain nojalla annetun liikkumisrajoituksen rikkomisen yritystä ei ollut säädetty rangaistavaksi.

Poliisi oli tehnyt oman linjauksen, jonka perusteella kertaalleen käännytetylle henkilölle voitiin uuden yrityksen yhteydessä antaa sakkovaatimus valmiuslainrikkomuksesta.

”Rikoslain mukaan rikoksen yrityksestä rangaistaan kuitenkin vain, jos yritys on tahallista rikosta koskevassa säännöksessä säädetty rangaistavaksi. Valmiuslakirikkomuksen yritystä ei ole säädetty rangaistavaksi. Vakaa tai toistuvakaan yritys ylittää maakuntaraja vastoin valtioneuvoston asetusta ei siten ole ollut rangaistavaa”, todettiin oikeusasiamiehen tiedotteessa.

Poliisi eteen tuli myös tilanteita, jossa raja oli luvatta ylitetty.