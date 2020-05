Nyt lumisateet uhkaavat itääkin.

Kevään lämpöennätys on mennyt tänään rikki. Lappeenrannassa mitattiin 18,7 astetta. Lukema kirjattiin pöytäkirjaan kello 13.10.

Myös muualla idässä on lämmintä. Savonlinnassa ja Parikkalassa on mitattu tänään 18,2 astetta.

Ennätyksestä tekee erikoisen se, että Etelä-Suomessa on tänään satanut laajalti lunta.

Erikoinen keli sai Forecankin innostumaan: ”Huh, mikä sääpäivä!”, kirjoitettiin Forecan sääblogin otsikossa.

– Päällä oleva sadealue on kylmä rintama, joka on liikkeessä Suomen yli kohti itää. Idässä on vielä aamupäivällä ollut lämmintä ilmamassaa, joka lämmitti eilen koko Suomea. Sateita tulee idässäkin jo iltapäivän ja illan aikana alkuun vetenä, myöhemmin lumena ja räntänä, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Lämpötilat ovat romahtaneet sateissa 0–5 asteeseen, paikoin pakkaselle.

– Paikallisvaihtelu on suurta. Lumisateiden saapuessa lämpötila on nollassa tai juuri sen yläpuolella, paikoin jopa nollan alapuolella. Sateiden väistyttyä lämpötila kohoaa hiukan, toteaa Joanna Rinne.

