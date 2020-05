Arvi Tyni tallensi kahden uroskarhun näyttävän painiottelun Kuusamossa huhtikuun lopussa. Voit katsoa videon tästä artikkelista.

Luontokuvausta harrastava Arvi Tyni seurasi luonnon elämää Kuusamossa lähellä itärajaa huhtikuun lopussa.

Paikan valinta sattui osumaan kohdalleen, sillä iltahämärissä Tynin näköpiiriin löntysteli kaksi kookasta karhua. Tynin kamera oli valmiina, joten hetkeä myöhemmin alkanut uuvuttava mittelö lumisissa maisemissa tallentui videolle.

Voit seurata mesikämmenten painia yllä olevasta videosta.

– Olin siellä kaverin kanssa kuvaamassa. Menimme noin kello 17 iltapäivällä paikalle. Odottelimme siinä ja söimme eväitä. Joskus iltayhdeksältä taisi ensimmäinen karhu vilahtaa siellä. Ensimmäinen suuri karhu saapui syömään ennen kymmentä. Varttituntia myöhemmin saapui toinen karhu, Tyni kertoo.

Ensin saapunut karhu meni hetkeksi sivummalle, mutta palasi pian paikalle. Tällä kertaa myöhemmin saapunut karhu lähti puolestaan perääntymään.

– Karhut kulkivat pitkin suota peräkkäin monta sataa metriä ristiin rastiin. Aluksi ne menivät aika kauas. Oli aika hämärää, joten kunnon kuvia oli vaikea ottaa. Pystyimme kuitenkin kuvaamaan sen videolle.

Kiertelyn jälkeen karhut palasivat taas lähelle kuvauspaikkaa noin 150 metrin päähän Tynistä.

– Voi olla, että ne vähän mittailivat, että kuka on kingi. Kiima-aika on vasta myöhemmin. Tietävät jo sitten valmiiksi, kumpi on vahvempi. Oli kyllä mahtava kokemus. Karhun ilmestyminen metsästä on tietysti aina hienoa.

Hetkeä ennen painin alkamista videolla näkyy, miten toinen karhu näyttää vielä vetäytyvän, mutta päättää kuitenkin kohdata lajitoverinsa. Se nousee takajaloilleen ja iskee hampaansa lajitoverin niskaan.

– Olen kyllä nähnyt ennenkin karhujen painivan, mutta näin pitkää rupeamaa en ole päässyt todistamaan – varsinkaan keväällä ja lumihangella, Tyni kertoo.

Arvi Tyni on kuvannut samoissa maisemissa ennenkin – isänsä Veikko Tynin pyörittämän Karhukuvaus Kuusamon kohteissa.

– Kuvaamisen kautta pääsee näyttämään muillekin, mitä luonnossa tapahtuu. Ne ovat sellaisia ruutukaappauksia luonnosta. Ei kuvista kokonaisuutta näe, mutta kuva esittelee aina yhden palasen kerrallaan.