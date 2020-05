Myös kokoontumisrajoitusten valvontaan liittyy oikeudellisia ongelmia.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisellä on tutkittavana useita kanteluasioita ja omia aloitteita, jotka liittyvät poliisin menettelyyn koronapandemian johdosta käyttöön otettujen liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvonnassa.

Oikeusasiamiehen hankkimien selvitysten perusteella Uudenmaan rajaa valvoessaan poliisi on antanut useita perusteettomia sakkovaatimuksia yrityksistä ylittää maakuntaraja. Valmiuslain nojalla annetun liikkumisrajoituksen rikkomisen yritystä ei säädetty rangaistavaksi, kerrotaan Oikeusasiamiehen tiedotteessa.

Jääskeläisen selvityksessä on käynyt ilmi, että valvontaoperaatiossa oli tehty linjaus, että mikäli kertaalleen käännytetty henkilö pyrkii uudestaan maakuntarajan yli ilman hyväksyttävää syytä, hänelle voitiin antaa sakkovaatimus valmiuslainrikkomuksesta.

– Rikoslain mukaan rikoksen yrityksestä rangaistaan kuitenkin vain, jos yritys on tahallista rikosta koskevassa säännöksessä säädetty rangaistavaksi. Valmiuslakirikkomuksen yritystä ei ole säädetty rangaistavaksi. Vakaa tai toistuvakaan yritys ylittää maakuntaraja vastoin valtioneuvoston asetusta ei siten ole ollut rangaistavaa, tiedotteessa todetaan.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Poliisin antamat sakkovaatimukset eivät ole asian lopullisia ratkaisuja, vaan lopulliset ratkaisut tekee syyttäjä.

– OA pitikin perusteltuna, että syyttäjät käyvät huolella läpi kaikki tapaukset, joissa valmiuslakirikkomuksesta on annettu sakkovaatimus ja varmistavat, että niissä on tehty (tai tehdään) lainmukainen ratkaisu. OA on pyytänyt valtakunnansyyttäjää ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa.

Muilta osin oikeusasiamies antaa ratkaisunsa poliisin menettelystä Uudenmaan rajavalvonnassa myöhemmin.

Myös kokoontumisrajoitusten valvontaan liittyy oikeudellisia ongelmia.

Jääskeläinen on kiinnittänyt huomiota Poliisihallituksen antamaan ohjaavaan kirjeeseen, jossa on muun ohessa käsitelty laajasti poliisin toimintaa julkisten kokoontumisten rajoittamisessa.

Hän on huhtikuussa ottanut Poliisihallituksen kirjeen ja poliisin toiminnan kokoontumisrajoitusten valvonnassa omana aloitteena tutkittavaksi. Asiassa tutkitaan muun muassa sitä, onko ohjaavassa kirjeessä esitetty ”perusteettoman laajoja tulkintoja aluehallintovirastojen antamista kokoontumisrajoituksia koskevista päätöksistä”.