Suomen ilmatilassa on nyt käynnissä taistelu, joka on räjäyttänyt lämpötilaerot – tästä sääilmiö johtuu

Hurjat lämpötilaerot Suomessa. Ilmamassa jyrää itään.

Äitienpäivä ja valkovuokot olivat eilen, maanantaina Suomessa satoi ja sataa yhä lunta ja räntää.

Valkovuokot muuttuvat yhä valkoisemmiksi.

Pikatalven takana on ilmamassojen eeppinen taistelu. Terminen talvi ei uhkaa.

Hyvin kylmä ilmamassa työntyy parhaillaan rintamana Suomeen ja ahdistaa hyvin lämpimän ilmamassan rajan yli Venäjälle.

Rintamatilanne on ilmatieteellisesti kutkuttava.

– Juuri nyt Parikkalassa on todella, todella lämmintä, 17.2 astetta, ja aivan samalla pohjois-etelä -suuntaisella korkeudella länsirannikon Porissa vain viisi astetta, äimisteli Forecan meteorologi Kristian Roine maanantaina kello 11.30.

– Rintamassa ja sen takana on hyvin kylmää ilmaa. Sen itäreunassa sateen olomuoto on vettä, mutta ennen kuin sade loppuu, lumi tai räntä on lähes kaikkialla hallitseva olomuoto, Roine kertoo.

Moni suomalainen on kokenut säätyypin eksoottisena, sillä lumesta ei kuluneena ja menneenä talvena, joka ei varsinaisesti tullut, saatu eteläisessä Suomessa juuri minkäänlaisia omakohtaisia havaintoja.

Kuvista sitä nähtiin Lapissa runsaastikin.

Puolilta päivin saderintama oli menossa läntiseltä Uudeltamaalta kohti Jyväskylää, Kainuuta ja Koillismaata.

Takareuna oli Tampereella.

Auton konepellille satoi lunta Järvenpäässä maanantaina aamupäivällä.

Länsi-Suomen suuret kaupungit olivat jo poutaisen sään ja auringonpaisteen puolella.

Lumisadehavaintoja eteläisimmät ovat Uudeltamaalta, jopa läheltä lounaisrannikkoa.

– Oikeastaan kaikkialla, mistä rintama on mennyt yli, sade on muuttunut hetkittäin lumeksi ja rännäksi, Roine kertoo.

Koska maa on jo lämmin, lumesta ei tule pitkäikäistä.

Järvenpäässä nurmikin oli valkeana.

Se sulaa pois kyynelehtien.

– En usko, että maa kovin monta tuntia pysyy missään valkoisena, mutta aamun kelikamerakuvissa näkyi kyllä ympäri Länsi-Suomea valkoista ja teiden pinnoilla aamuviideltä kunnolla loskaa, Roine kuvailee.

Alkaneesta viikosta tulee viileä ja päivälämpötilat jäävät etelässäkin kymmenen asteeseen enimmillään.

Kylmä ilma liittyy laajaan Pohjoismaat ylittäneeseen matalapaineeseen, jonka länsipuolitse kiertyy hyytävää ilmamassaa Jäämereltä.

Vaikka lämpötilaero on parhaillaan Suomessa yli 10 astetta, ukkosta ei ole odotettavissa sinä aikana, kun kylmä tunkee lämmintä Venäjälle.

– Ei, siihen ei nyt ruuti riitä, Roine sanoo.

Itäraja on hiljainen.