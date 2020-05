Vuoropäivinä lämmintä ruokaa, ulkovaatteissa luokkaan – rehtorit kertovat, miten koulunkäynti jatkuu torstaina

Kolmen peruskoulun rehtorit eri puolilta Suomea kertovat, että koronaturvatoimet huomioonottavat suunnitelmat torstaita varten ovat jo pitkällä.

Suomessa koulut avaavat ovensa torstaina ala- ja yläluokkien oppilaille.

Noin kaksi kuukautta kestäneen etäopetuksen jälkeen lähiopetusta annetaan korona-arjen ehdoilla.

Helsingin Tapulikaupungissa sijaitsevan Maatullin ala-asteen rehtori Heli Siljaman mukaan koulussa ollaan pieniä viilauksia vaille valmiita oppilaiden palaamiseen.

Maatullin koulussa on 490 oppilasta luokilla 1–6.

Siljama kertoo, että oppilaat hajautetaan kahden kouluviikon aikana ympäri Tapulikaupunkia, jotta luokkaryhmät saadaan pidettyä erillään ja turvavälit riittävinä.

Ulkona ollaan niin paljon kuin mahdollista.

– Olemme saaneet hienosti tiloja seurakunnalta, nuorisotoimesta, kirjastosta ja leikkipuistosta. Meillä on myös pihakoulu, ja otamme jumppasalin käyttöön.

Helsingissä Maatullin ala-asteen ovella oli jo lappu muistuttamassa siitä, ettei kaikkien tule tungeksia yhtä aikaa sisälle.

Lapset opiskelevat omissa ryhmissään, jotka eivät sekoitu keskenään.

Koulurakennuksessa on kymmenen ulko-ovea, joista oppilaat käyttävät normaalisti kolmea.

– Nyt otamme kaikki ovet käyttöön. Kun lapset tulevat aamulla, niin aikuiset valvovat ja ohjaavat heitä. Lapset kulkevat ulkovaatteet päällä luokkaan, eikä naulakoille mennä ollenkaan.

Ruokailu on porrastettu niin, että vain yksi ryhmä syö kerrallaan ruokasalissa. Tämän jälkeen paikat puhdistetaan.

– Joka toinen päivä oppilaille tulee kuuma ruoka, ja joka toinen päivä heille tulee retkieväät. Näitä vaihdellaan päivittäin niin, että puolet syövät yhtenä päivänä lämmintä ruokaa ja puolet eväitä.

Vanhempia on ohjeistettu puhumaan lapsille turvaväleistä ja käsienpesusta.

– Pienimpien lasten kohdalla huolestuttaa, malttavatko he pitää kiinni siitä.

Siljaman tiedon mukaan suurin osa oppilaista palaa lähiopetukseen torstaina.

– Ihan muutamissa prosenteissa ovat ne, jotka olisivat jäämässä kotiin.

Turvaväleistä pidetään kouluissa nyt kiinni. Kuva viime elokuulta.

– Koulujen avaaminen on herättänyt vanhemmissa ja opettajissa ristiriitaisia tunteita. Osa on sitä mieltä, että lasten pitää tulla jo nyt kouluun, osa sitä mieltä, että lasten ei pidä tulla kouluun. Itse ajattelen, että asiassa on kaksi puolta, mutta minussa on herättänyt iloa se, että oppilaat ovat innoissaan tulossa kouluun.

Turussa sijaitsevan Paattisten koulun johtaja Sini Koskinen kertoo, että luokkaryhmät on supistettu normaalista puolta pienemmiksi, ja ryhmät pidetään toisistaan erillään.

Paattisten koulu antaa perusopetusta ensimmäisestä kuudenteen luokkaan. Oppilaita koulussa on 175.

– Meillä on aika hyvä tilanne, sillä koulussa on tilaa, ja pystymme sijoittelemaan oppilaita kymmenen, viidentoista hengen ryhmiin. Kun oppilaat ovat normaalia pienemmissä ryhmissä, niin luokissa heidät saadaan kauas toisistaan.

Koskisen mukaan normaaliin työjärjestykseen joudutaan tekemään muutoksia, jotta aikuiskontakteja tulisi oppilaille mahdollisimman vähän.

– Pyrimme siihen, että päivät hoidettaisiin yhdellä tai maksimissaan kahdella aikuisella per ryhmä. Meillä on luokkien välissä väliovia, jotka mahdollistavat sen, että yksi opettaja pystyy vahtimaan kahta ryhmää kerrallaan.

Pihalla luokille laitetaan laputetut jonotuspaikat aamulla kokoontumista varten.

Turussa Paattisten koulussa on ruokasalin pöytiin merkitty tarroilla paikat niin, että oppilaiden väliin jää tyhjä paikka.

– Kun yksi luokka menee ruokasaliin syömään, niin seuraava luokka ottaa ruoat liikuntasaliin. Ruokasalissa syö siis luokka kerrallaan, ja he istuvat siksakissa pöytään tarroilla merkityillä paikoilla niin, että väli jää tyhjäksi.

Koskisen mukaan aika on riittänyt erityisjärjestelyjen suunnitteluun, mutta henkilöstö on joutunut koville.

– Kun ensin tehtiin aikamoinen homma etäopetukseen siirtymisessä, niin onhan tämä ollut todella kuormittavaa.

Koskinen myöntää olevansa hieman huolissaan siitä, miten edessä olevat lähiopetusviikot sujuvat käytännössä.

– Lapset ovat aina lapsia. Jos joku menee halaamaan toista, niin sille ei ole hirvesti tehtävissä.

– Kun on kyseessä virus, niin vaikka miten varautuisi ja huolehtisi asioista, niin kyllä se virus tiensä löytää, jos sellainen tilanne tulee. Ei siltä sataprosenttisesti ikinä pysty suojautumaan.

Myös Oulun Kaakkurin koulussa opetus pyritään järjestämään niin, että oppilasryhmät kohtaavat mahdollisimman vähän ja pysyvät tietyillä alueilla toisiinsa sekoittumatta.

Kaakkurin koulussa toimii sekä ala- että yläkoulu 1–9-luokkalaisille. Oppilaita on noin 800.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mennään lukujärjestyksen mukaan, mutta yläluokilla oppilaat eivät liiku luokasta toiseen vaan opettajat vaihtavat kulloisenkin opetusryhmän luo, rehtori Outi Ervasti kertoo.

Opetukseen ei ole saatu ylimääräisiä tiloja, vaan opetusta annetaan pääsääntöisesti omissa luokkatiloissa, sään salliessa myös ulkona.

– Kohtuulliset turvavälit luokkahuoneissa pystytään järjestämään, mutta meidän ei ole mahdollista pienentää ryhmiä, sillä se edellyttäisi lisää henkilökuntaa, ja siihen meillä ei ole mahdollisuutta.

Oulussa Kaakkurin koulussa opetusta annetaan pääsääntöisesti omissa luokkatiloissa, sään salliessa myös ulkona.

Ervastin mukaan käytäville ja välitunnille liikutaan eri aikoihin ja valvotusti.

– Opettajat ulkoilevat oman ryhmänsä kanssa niin, että ryhmät eivät siirtymätilanteissa kohtaa. Pihalle mahtuu useita ryhmiä samanaikaisesti, kunhan opettaja katsoo, että lähikontaktia ei tule.

Liikunta- ja palloilusalit on otettu ruokailukäyttöön, ja kaikki irtonaiset pöydät on hajautettu tiloihin.

– Ruokailuaikaa on pidennetty niin, että 800 ihmistä saadaan ruokailemaan turvallisesti. Oppituntien aikana käydään ruokailemassa porrastetusti ja sitten palataan omaan luokkaan.

Alaluokkien opetusta haastavampaa on Ervastin mukaan ollut yläluokkien opetuksen järjestäminen.

– Alaluokilla opettaja on pääosin oman ryhmänsä kanssa, mutta yläluokilla opettaja vaihtuu eri tunneille. Se on turvallisuuden kannalta vaativampi ja opettajallekin stressaavampi tilanne, kun joutuu kiertämään eri opetusryhmiin.

Ervasti kertoo, että moni koulun opettaja on huolissaan oppilaiden ja opettajien turvallisuudesta.

– Ymmärrän perustelut, miksi koulut halutaan avata. Mutta ymmärrän turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet, että sairastuuko joku kesälomaksi.