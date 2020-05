Tässä sunnuntain koronakäänteet Suomessa ja maailmalla

Saksassa tartunnat uudelleen nousuun, Venäjä nousemassa Euroopan koronakeskukseksi.

Suomessa on nyt todettu yhteensä 5 962 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 82.

Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on raportoitu 267. Tapausten määrä kasvoi eilisestä kahdella.

Viimeisimmät tartuntaluvut perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin, jotka päivittyvät muutaman päivän viiveellä. Kaikkia epäilyjä ei ole testattu, joten tartuntoja oletetaan todellisuudessa olevan enemmän.

Poliisi muistutti tänään kansalaisia huolehtimaan kokoontumisrajoituksista ja lähi­kontaktien välttämisestä. Uudet 50 hengen rajoitukset astuvat voimaan vasta kesäkuun alussa. Tällä hetkellä raja on edelleen kymmenessä hengessä.

Vaikka vasta-ainetesti osoittaisi koronan sairastetuksi, riskiryhmiin kuuluvia ei kannata tavata tai ulkomaille matkustaa. Monet asiantuntijat epäilevät edelleen testien luotettavuutta.

Suomessa vasta-ainetestien tekeminen on hiljalleen käynnistymässä, mutta ne eivät ainakaan vielä tarjoa paluulippua normaaliin, koronattomaan maailmaan. Testauksen ovat aloittaneet ainakin Terveystalo ja Mehiläinen.

Yhdysvaltalaisyhtiö aloittaa rokotteen testauksen

Yhdysvaltalaisyhtiö Johnson & Johnson kertoi valinneensa rokote-ehdokkaan, jonka testit ihmisillä aloitetaan viimeistään syyskuussa.

Yhtiön mukaan rokote voi parhaimmillaan olla hätäkäytössä jo ensi vuoden alussa.

Yhtiön kehitystiimi yhdisti osia koronaviruksesta tavalliseen flunssavirukseen, joka ei voi monistaa itseään. Toiveissa on, että tämä yhdistelmä tuottaa ihmisissä riittävän immuunireaktion.

Yhtiö kertoi laajentavansa maailmanlaajuista valmistuskapasiteettiaan siltä varalta, että rokote osoittautuu toimivaksi.

Useat muutkin lääkeyhtiöt kehittelevät omia rokotteitaan koronavirusta vastaan. Asiantuntijat ovat arvioineet, että rokotteen saamiseen menee vähintään vuosi. Kehitteillä on myös lääkkeitä, jotka helpottaisivat covid-19-taudin oireita.

Venäjä nousemassa Euroopan koronakeskukseksi

Venäjällä todettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt 200 000 rajan, viranomaiset raportoivat sunnuntaina. Tartunnat ovat yli viikon ajan kasvaneet yli 10 000 tapauksen päivävauhtia.

Jos tartuntojen kasvu pysyy vastaavanlaisena, tulee Venäjästä Euroopan suurin tautikeskittymä vain noin viikossa. Tällä hetkellä Euroopassa on eniten tartuntoja Espanjassa, noin 264 000.

Venäjä perustelee korkeita tartuntamääriä aggressiivisella testaamisella.

Venäjän koronatilanne on synkkä.

Maailmassa vahvistettu 4 miljoonaa koronavirustartuntaa

Maailmassa on vahvistettu nyt yli 4 miljoonaa koronavirustapausta, kertoo uutistoimisto AFP:n laskelma. Todellinen luku lienee kuitenkin huomattavasti tätä suurempi.

Koronaviruksesta johtuvia kuolemia on maailmassa vahvistettu 277 127.

Pahiten koronavirus on osunut Yhdysvaltoihin, jossa on vahvistettu 1 305 544 tapausta ja 78 618 kuolemaa. Maanosista pahiten on kärsinyt Eurooppa, jossa on 1 708 648 vahvistettua tapausta ja 155 074 kuolemaa.

Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa kaikki baarit ja yökerhot on määrätty suljettavaksi sen jälkeen, kun kaupungissa todettiin kymmeniä uusia koronavirustartuntoja.

Saksassa uusien koronavirustartuntojen määrä on jälleen kasvussa.

Saksa on saanut kehuja siitä, miten maa on onnistunut pitämään koronavirusepidemian hallinnassa. Saksassa on todettu yli 171 000 tartuntaa. Viruksen aiheuttamia kuolemia on todettu kuitenkin reilu 7 500, mikä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Ranskassa.

Britannia ottamassa käyttöön koronahälytysjärjestelmän

Britannian pääministerin Boris Johnsonin odotetaan tänään kertovan maassa käyttöön otettavasta koronahälytysjärjestelmästä. Puhe on katsottavissa kello 21 suorana lähetyksenä.

Hälytysjärjestelmän uskotaan jakautuvan viiteen tasoon, joilla koronatilannetta tarkasteltaisiin valtakunnallisesti. Aluksi järjestelmä olisi käytössä ainoastaan Englannissa, mutta se on määrä ottaa käyttöön myös muualla.

Tasoille määriteltäisiin tarvittavat rajoitustoimet, joita poistetaan hälytystason laskiessa.

Britanniassa on Yhdysvaltain jälkeen eniten koronakuolemia maailmassa. Tautiin on kuollut yli 31 500 ihmistä eli 465 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

150 vastusti koronarajoituksia Melbournessa

Australian Melbournessa kymmenen ihmistä pidätettiin sunnuntaina koronavirusrajoituksia vastustavissa mielenosoituksissa.

Poliisi ja mielenosoittajat ottivat yhteen Melbournessa.

Parlamenttitalon eteen oli kerääntynyt noin 150 ihmistä, joiden mukaan koronavirus on hallituksen salaliitto väestön kontrolloimiseksi. Osa paikalle saapuneista kantoi kylttejä, joissa peräänkuulutettiin vapauksien ja oikeuksien puolesta taistelua.

Useat Australian osavaltiot ovat helpottaneet tautiepidemiaa hillitseviä rajoituksia. Melbournessa ja koko Victorian osavaltiossa rajoitukset ovat kuitenkin yhä voimassa, koska melbournelaisessa teurastamossa todettiin hiljattain uusi tautirypäs.