Konkaripoliitikko Eero Lehti rakennutti huvilalleen 15 luvatonta rakennusta – Sipoo läväytti purkumääräyksiä ja uhkasakkoja: ”Pelkkää kiusantekoa”

Keravan kaupunginvaltuutetun ja entisen pitkäaikaisen kansanedustajan Eero Lehden (kok) sekä Sipoon kunnan välille on kehkeytynyt mojova rakennuslupariita, jota saatetaan jatkossa käsitellä oikeudessa.

Kyse on Eero Lehden, 75, Sipoon Spjutsundissa omistamista kiinteistöistä, joille on Sipoon kunnan mukaan rakennettu luvattomasti erinäisiä uusia rakennuksia. Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta päätti huhtikuun lopussa määrätä Lehden huvilakompleksinsa purkutöihin tuntuvien sakkojen uhalla.

Takavuosina eduskunnan rikkaimmaksi kansanedustajaksi tituleerattu Lehti on rakennuttanut kiinteistöilleen luvattomasti aurinkopaneelijärjestelmän sekä yhteensä 15 rakennusta – esimerkiksi kolme autotallia, huvimajan, saunan lasitetun terassin kera, kylpyrakennuksen, kesäkeittiön ja roskakatoksen.

– Tämä on Sipoon kunnalta nähdäkseni pelkkää kiusantekoa, Eero Lehti kommentoi IS:lle.

Osalle rakennuksista Sipoon kunta myönsi vuonna 2016 jälkikäteen rakennusluvan ja osan se määräsi purettavaksi. Lupien myöntäminen jälkikäteen edellytti käyttöönottokatselmuksia myöhemmin, mutta niitä ei kunnan mielestä ole vieläkään tehty.

Lehti oli purkupäätöksestä ensimmäisenä uutisoineen Sipoon Sanomien mukaan luvannut kunnalle hoitavansa asian kuntoon helmikuun loppuun mennessä.

Sipoon kunnan rakennustarkastaja oli vieraillut kiinteistöillä nyt huhtikuun alussa. Tuolloin purettuina olivat yksi autotalleista sekä konttitalli, vahvistaa Lehti. Lisäksi savusaunan lasikuistin purkutyöt olivat käynnistyneet.

Sipoon kunnan mukaan Eero Lehti on rakennuttanut mailleen luvattomasti 15 rakennusta.

– Kunta on sotkenut purkamisen aloittamis- ja lopettamispäivämäärät. Purkutyöt aloitettiin kiinteistöillä helmikuun alussa, kuten olin luvannutkin, Lehti sanoo.

– Olen jo aikoja sitten jättänyt rakennuslupahakemukset Sipoon kunnalle, mutta siellä kukaan ei näemmä viitsi käsitellä sitä. Tuntuu siltä, että jos et ole sipoolainen, sinulle saatetaan tehdä kiusaa tällä tavoin. Tuskin tämä on ainoa tapaus Sipoossa, mutta jännällä tavalla minut on nyt nostettu tikunnokkaan.

Seuraavaksi Lehden tulisi purkaa kesäkeittiö ja toinen autotalleista, seuraavien puolen vuoden sisällä.

Uhkasakko kesäkeittiöstä on 1 000 euroa sekä 200 euroa jokaiselta neljän viikon uhkasakkojaksolta. Autotallin kohdalla vastaavat summat ovat 2 500 ja 500 euroa. Mikäli Lehti vuokraa luvattomia huvilakiinteistöjä, sakko on 10 000 euroa.

Purettavaa riittää vielä näidenkin jälkeen. Lehti ei kuitenkaan aio pureksimatta niellä päätöstä.

Eero Lehti ei aio tyytyä Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätöksiin.

– Sipoon kunnan arkistot ovat sekaisin, eikä siellä tunnuta muistettavan puhelimessa sovittuja asioista. Hallinnollisella puolella asiat ovat joko huteralla pohjalla tai sitten minua halutaan muuten vain rokottaa, Lehti sanoo.

– Lähetin siis lupa-anomukset kaikista rakennuksista ajat sitten, mutta koska kukaan ei käsitellyt niitä, rakennushankkeet pyörähtivät käyntiin.

Lehti harkitsee asian viemistä hallinto-oikeuteen.

– Laissa sanotaan, että on virkamiesten velvollisuus neuvoa apua tarvitsevia. Nyt Sipoon kunta on minun kohdallani laiminlyönyt tämän velvollisuutensa, hän perustelee.

– Nyt minun halutaan purkavan rakennukset, jonka jälkeen voisin hakea asemakaavan muutosta ja mahdollisesti rakentaa rakennukset uudestaan. Jos järkeviä oltaisiin, kaava myönnettäisiin minulle saman tien. Säästettäisiin aivan turhaa byrokratiaa, Lehti summaa.