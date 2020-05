Komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisilaitokselta muistuttaa, että koronviruksen aiheuttama tauti jyllää edelleen eikä sitä vastaan ole vielä tarjolla rokotetta.

Koronavirusepidemian vuoksi määrätyt kokoontumisrajoitukset ovat yhä voimassa.

Hallituksen linjauksen mukaan 50 hengen kokoontumiset sallitaan kesäkuun alusta alkaen, mutta tällä hetkellä rajoitus on edelleen kymmenessä henkilössä.

Lukijat ovat seuranneet huolestuneina sitä, että ihmiset eivät aina noudata rajoituksia.

– Tuntuu kuin kukaan ei välittäisi enää mistään mitään, tamperelaismies kertoo tiivistetysti näkemyksensä itsekurin löystymisestä.

Roihuvuoressa oli lauantaina paljon väkeä ihastelemassa kukkivia kirsikkapuita. Väenpaljous on herättänyt myös huolta siitä, pystytäänkö turvavälejä pitämään.

Ihmisiä leikkipuistossa Espoon Leppävaarassa lauantaina.

Myös joissain kaupoissa on ollut ajoittain paljon väkeä. Kuvassa asiakkaita rautakaupassa Tammistossa 19.4.

Yksi esimerkki tästä on, kun yli 1 000 ihmistä tunki lauantaina Herttoniemessä Kirsikkapuistoon Helsingissä.

Myös muissakin Helsingin ulkoilupaikoissa oli lauantaina paljon väkeä.

Poliisi muistuttaa, että vaikka rajoituksia on alettu höllentää, uudet rajoitukset astuvat voimaan vasta kesäkuun alussa. Nyt voimassa on edelleen tiukemmat rajoitukset.

– Kokoontumisrajoituksia on syytä noudattaa. Ne on aiheesta annettu. Joihinkin yli 10 hengen kokoontumisiin on puututtu neuvoin ja ohjein, komisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisilaitokselta painottaa.

Hän kertaa, miksi jokaisen on syytä muistaa rajoitukset.

– Rajoituksilla torjutaan koronaviruksen aiheuttamaa tautia. Lähikontakteja pitää siis välttää ja yli 10 hengen kokoontumiset eivät ole sallittuja, Heinonen sanoo.

Heinosen mukaan suomalaiset ovat yleisesti ottaen tähän saakka jaksaneet noudattaa rajoituksia hyvin. Sitkeyttä rajoitusten noudattamiseen tarvitaan hänen mukaansa yhä edelleen.

– Rajoituksia pitää noudattaa, koska tauti edelleen jyllää eikä sitä vastaan ole vielä tarjolla rokotetta, hän muistuttaa.

Poliisi kertoo sivuillaan asiasta yksityiskohtaisesti. Hallituksen linjaukset poikkeusoloista rajaavat kokoontumisia.

Poliisi seuraa ja valvoo suositusten ja rajoituksien noudattamista tarvittaessa toimivaltuuksiensa mukaisesti. Poliisin toiminnan lähtökohtana on neuvonta ja ohjeistus.

Rajoitusten rikkomisesta voidaan sakottaa

Poliisin sivuilta selviää, että kokoontumisrikkomuksesta voidaan määrätä 10-20 päiväsakkoa. Rikoksen laadusta ja tekijän syyllisyydestä riippuen rangaistus voi olla kovempikin.

Kokoontumisrikkomuksesta voi joutua jopa käräjille. Kokoontumisrikkomus on vakava, siksi siitä ei voida määrätä pelkkää rikesakkoa.

Niskoittelusta voi saada 16 päiväsakon sakon, jos ei noudata poliisin käskyä. Poliisimiehellä on oikeus määrätä väkijoukko hajaantumaan tai siirtymään, jos kokoontumisesta aiheutuu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Määräyksen antamisen tehosteeksi poliisimies voi antaa käskyjä, joiden noudattamatta jättäminen on rangaistavaa.

Henkilömäärärajoitusta lievennetään hallituksen päätöksellä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6.2020 alkaen toistaiseksi.

Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä. Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on hallituksen linjauksella kielletty 31.7.2020 asti.

Aluehallintovirastot ja THL ohjeistavat toukokuun aikana STM:n ohjauskirjeen perusteella tarkemmin kokoontumisista ja kesän tapahtumista.