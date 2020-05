Koronavirusepidemia vaikuttaa myös mökkiläisten arkeen.

Kun ulkomaille ei pääse, moni suomalainen toivoo voivansa viettää kesän edes mökillä. Asiantuntijoiden mukaan mökilläkin pitää muistaa noudattaa ohjeistuksia, joilla ehkäistään koronavirustartuntojen leviämistä.

– Mökille saa mennä, mutta samoilla varovaisuuksilla pitää toimia kuin muuten, tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta toteaa.

Kaikissa tilanteissa tulee kuitenkin muistaa hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä riittävän etäisyyden pitäminen muista ihmisistä. Lisäksi sisälle ei kannata kokoontua, sillä sisällä virus pääsee tarttumaan helpommin, kun ilma ei kierrä samalla tavalla kuin ulkona ja turvaetäisyyden pitäminen on hankalaa. Oireellisena ei mökille tule lähteä.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo, että mökkiliikennettä on jo ollut. Vielä mökkiläisten määrä ei juurikaan näy terveydenhuollossa.

Kesämökille voi mennä ja saunoakin saa. Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa pitää kuitenkin noudattaa ja fyysistä etäisyyttä pitää.

– Mökille voi varmasti mennä tällaisessa rauhallisessa tautitilanteessa. Tärkeintä on, ettei oireellisena kuitenkaan liikuta. Jos on mökillä oireellisena, toivomme, että meihin ollaan yhteydessä sitten.

Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtaja Tapio Tervo kertoo, että koronaepidemia on aiheuttanut paljon keskustelua. Aluksi puhutti ylipäätään sen, pääseekö mökille. Nyt kyselyjä tulee käytännön asioista.

– Viime aikoina on puhuttu maskeista paljon, pitääkö niitä pitää vai ei ja, pitääkö ruoka hakea kotipaikkakunnalta vai voiko mennä mökkipaikkakunnan kauppoihin.

Tervo huomauttaa, että mökkiläiset ovat tärkeitä monen paikkakunnan taloudelle.

– Kaikki ymmärtävät, että jos kesä menee pieleen taloudellisesti mökkien osalta, se on aikamoinen isku tiettyjen kuntien yrittäjille.

Hän kuitenkin peräänkuuluttaa asiantuntijoiden tavoin hallituksen ja terveysviranomaisten antamien ohjeiden noudattamista.

Vuokramökkejä välittävän Lomarenkaan liiketoimintajohtaja Juha Purhonen kertoo, että varaukset toukokuulle ja kesälle ovat kasvussa.

– Tilanteessa on oikeastaan kaksi erikoisuutta. Lähiajan eli touko-kesäkuun varaaminen tapahtuu lähialueen mökkeihin. Lisäksi asiakasryhmät ovat pienempiä ja varaajina on paljon pariskuntia ja perheitä. Mutta sitten on tullut myös uusia asiakkaita, Purhonen kertoo.

– Se voi ehkä johtua siitä, että kun ei ulkomaille pääse, valitaan vaihtoehdoksi vuokramökki.

Purhosen mukaan hinnat ovat kuitenkin ajankohtaan nähden tyypillisiä eikä koronaepidemia ole tuonut niihin notkahdusta tai korotusta.

Lomarenkaalla on noin 4 000 kohdetta, jotka vaihtelevat luksustaloista erämökkeihin. Erityisen haluttuja ovat suurten vesistöjen äärellä olevat mökit.

– Jos aikaisemmin vuokrattiin huoneistoja tai mökkejä matkailukeskuksesta, ne varaukset ovat vähentyneet selvästi. Niissä mökeissä, jotka sijaitsevat esimerkiksi hiihtokeskusten alueella, on hiljaisempaa kuin mitä voisi olla.

Lomarengas on Purhosen mukaan informoinut lomamökkien omistajille, että siisteyteen on epidemian aikaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Esimerkiksi pinnat on desinfioitava huolella.

– Itse avainten hakuhan voi olla kontaktitonta, kun sovitaan vain, mistä avain löytyy ja, minne sen voi palauttaa.

Mökkimatkat

Jos matka mökille tarttuu omalla autolla, eikä matkalla tarvitse pysähdellä, ei matkaan liity sen kummempia tartuntariskejä. Eri asia on, jos joutuu julkisilla matkustamaan. Tällöin tulee noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita.

– Tärkeintä on, ettei matkusta, jos on kipeä. Pitää muistaa hyvä käsi- ja yskimishygienia ja pitää etäisyyttä, Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä toteaa.

Seppälä kehottaa myös miettimään, voisiko mökille mennä muuhun aikaan kuin perjantai-iltana, kun moni muukin on matkalla. Jos ajankohtaa ei voi muuttaa, kannattaa ainakin harkita, voisiko kaupassa käydä ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Mökkiremppa

Vapaa-ajan asukkaiden liiton puheenjohtajan Tapio Tervon mukaan remonttia voi itsekseen suunnitella ja sen voi toteuttaa, mutta kannattaa miettiä, miten voi pitää kontaktit vähäisinä.

– Jos itse asuu Helsingissä ja remontti tehdään vaikkapa Hartolassa, sehän ei haittaa mitään, jos ammattimiehet haluavat mennä sen tekemään. Mutta silloin ei itse kannata mennä sinne sekaan ja hankkia turhia kontakteja.

Koronaepidemia on aiheuttanut paljon keskustelua. Aluksi puhutti ylipäätään sen, pääseekö mökille. Nyt kyselyjä tulee käytännön asioista.

Mökkivierailut

Asiantuntijoiden mukaan mökillä voi vastaanottaa vieraita kokoontumisrajoituksia ja muita yleisiä ohjeita noudattaen. Esimerkiksi riskiryhmäläisiä tulee suojata.

Vieraita ei kannata kuitenkaan kutsua sisälle, sillä tartuntariski sisätiloissa on huomattavasti suurempi kuin ulkona.

– Jos ei riskiryhmään kuulu, ystäviäkin voinee tavata hallituksen suosituksia joukkokokoontumisten koosta noudattaen ulkona, tutkijatohtori Tuomas Aivelo toteaa.

Sen sijaan lähikontakteja kuten halaamista tulee välttää suuren tartuntariskin takia.

– Siinä täytyy tehdä henkilökohtaista riskinarviointia. Jos on ihminen, jonka kanssa on paljon tekemisissä muuten ja on ollut hänen kanssaan sisätiloissa, halaus ei välttämättä tartuntariskiä merkittävästi nosta, sillä se riski on muutenkin iso, Aivelo sanoo.

Kahvittelu sisällä

Sisätilat muodostavat merkittävän tartuntariskin, minkä takia esimerkiksi vieraita ei sisälle kannata kutsua. Aivelo muistuttaa, että virusta pääsee ilmaan, kun henkilö yskii, aivastelee ja vain puhuu.

– Luomme koko ajan ikään kuin sellaisen vaihtelevan kokoisen pilven meidän ympärille ja siinä sitä virusta on. Ulkona pilvi hajoaa nopeasti, koska ilma liikkuu. Samalla tavalla riskiä voi sisälläkin vähentää sillä, että tuuletetaan.

Sisätiloissa on kuitenkin vaikea pitää riittävää fyysistä etäisyyttä.

– Jos mökkinaapurin kanssa kahvittelee ja ei olla lähimpiä sydänystäviä, ei kannattaisi halailla ja kahvit tulisi juoda etäisyyden päässä ulkona.

kokoontumisrajoituksia ja muita ohjeita noudattaen voi porukalla grillata mökin pihassa.

Grillijuhlat

Essoten Seppälä sanoo ymmärtävänsä, että ihmisten on ylläpidettävä sosiaalisia suhteita poikkeustilanteesta huolimatta.

– Ihmisillä on vakavaakin oireilua sosiaalisista rajoitteista ja lääkärin ymmärrän tarpeen tavata toisia ihmisiä. Silloin ulkoilma on parempi ja turvallisempi paikka.

– Meille ovat ihmiset lähettäneet kuvia esimerkiksi grillipaikoista, jotka on rakennettu niin, että etäisyyttä on 2,5 metriä muihin ja kysytty, voiko pyytää naapurin paikalle grillaamaan. Jotkut ovat rakentaneet jopa ulkopaikkoja niin, että sosiaalisia suhteita voidaan kuitenkin ylläpitää, mutta kaikilla on omat grilliottimet ja etäisyyttä pidetään. On ollut hienoa huomata ihmisten kekseliäisyyttä.

Myös Aivelon mukaan kokoontumisrajoituksia ja muita ohjeita noudattaen voi porukalla grillata mökin pihassa.

– En jakaisi ruokailuvälineitä. Jos joku on koskenut ottimeen, en heti koskisi perään.

Monissa suosituissa mökkipeleissä kuten mölkyssä ja tikanheitossa pelivälineet kulkevat monen käden kautta.

Kesäpelien pelaaminen

Monissa suosituissa mökkipeleissä kuten mölkyssä ja tikanheitossa pelivälineet kulkevat monen käden kautta.

– Pesisin kädet ennen peliä ja sen jälkeen ja välttelisin omien kasvojen koskettelua. Tällä saa tartuntariskiä jo pienemmäksi, Aivelo sanoo.

Iäkkäät sukulaiset

Toistaiseksi viranomaisten toimintaohjeen mukaan yli 70-vuotiaiden pitää olla karanteenia muistuttavissa oloissa eli heidän tulee olla erillään muista ihmisistä ja välttää liikkumista kodin ulkopuolella. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin päivittämässä linjausta niin, että iäkkäitä kannustetaan liikkumaan kotinsa ulkopuolella. He voivat myös tavata muita ihmisiä, kunhan tapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti ulkona, kahden metrin etäisyydellä.

Myös mökillä ohjeita tulee noudattaa ja riskiryhmäläisiä suojata.

Vaikka olisi muualla kuin omalla kotipaikkakunnallaan, ei lääkäriä tule vältellä.

Lääkärissä käynti

Vaikka olisi muualla kuin omalla kotipaikkakunnallaan, ei lääkäriä tule vältellä. Jo ennen kuin mökille tulee, kannattaa selvittää mökkialueen terveydenhuollon käytäntöjä kuten, mihin numeroon voi soittaa, jos sairastuu.

Essoten Seppälän mukaan huolta herättää se, ettei uskalleta hakeutua ajoissa hoitoon.

– Me kannustamme ihmisiä olemaan terveydenhuoltoon yhteydessä, oli koronaoire tai jokin muu. Se on huolestuttanut meitä ja päivittäin näemme muita kuin koronatapauksia, joissa tullaan aivan liian myöhään terveydenhuollon piiriin. Sitä ei aikaisemmin ole ollut.

Kaupassa käynti

Essoten Seppälä kehottaa myös mökkiläisiä hyödyntämään kauppakassipalveluja. Kauppaan ei kannata mennä myöskään ruuhka-aikoina kuten arkena iltapäivisin, jos siihen voi vaikuttaa.

– Me olemme neuvoneet varsinkin riskiryhmään kuuluvia mökkiläisiä kauppojen varhaistetuista aukioloista riskiryhmille.

Kaupassa tulee noudattaa ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja pitää fyysistä etäisyyttä.

Saunominen ja uiminen

Aivelon mukaan uimiseen ei liity ainakaan suurta riskiä saada koronavirustartunta, jos yleisiä ohjeita noudatetaan. Saunomisessa ongelmallista on, että kyse on suljetusta, usein hyvin pienestä tilasta.

– Ei kannata ainakaan järjestää suurien joukkojen saunailtoja, Aivelo toteaa.