Kun korona iski, oululaiset Juuso ja Ville jäivät lomamatkalle Thaimaahan – näin kaksikon ja muiden suomalaisten arki sujuu matkailijoiden suosikkimaassa

IS selvitti, millainen tilanne on Lähetysseuran aluejohtajalla Bangkokissa, ravintoloitsijalla Hua Hinissa ja lomalaiskaveruksilla Krabilla.

Thaimaalaisten kohteliaisuus koronakriisin aikana on jopa yllättänyt Bangkokissa asuvan Olli Pitkäsen.

– Ei ole yhtään negatiivista kokemusta, ei ensimmäistäkään!

Pitkänen työskentelee Suomen Lähetysseuran aluejohtajana. Hänen toimistonsa ja kotinsa ovat molemmat keskeisellä paikalla Sukhumvit-kadun lähellä Asokin alueella. Pitkänen asuu Bangkokissa suomalaisen vaimonsa kanssa.

– On ollut jopa hämmentävän kohteliaita kokemuksia. Esimerkiksi kun kävin ruokakaupassa ja kysyin, mistä saisin taksin, tuli heti joku henkilökunnasta, otti kärrin ja saattoi minut taksille. Se oli pitkä matka. En nyt sellaista palvelua olisi tarvinnut, Pitkänen sanoo.

Pattayalla ja muutamissa muissa turistikohteissa on ollut tapauksia, joissa länsimaalaiset ovat käyttäytyneet ohjeiden vastaisesti, ja paikalliset ovat kritisoineet sitä sosiaalisessa mediassa.

Pitkäsen iloksi ainakaan Bangkokissa siitä ei ole ollut huolta. Hän arvelee, että kritiikki on tullut hyvin harvoilta ihmisiltä.

Suomen lähetysseuran aluejohtaja Olli Pitkänen jatkaa työtään Bangkokissa koronapandemian aikana.

Pitkänen arvelee, että thaimaalaiset haluavat koronatilanteessa osoittaa tavallistakin ystävällisemmällä käytöksellä, että kaikki ovat nyt yhdessä samassa tilanteessa.

– Minulla on 15 minuuttia kävelymatka työpaikalle, ja on hymyileviä iloisia ihmisiä aina vastassa. Ehkä siten halutaan osoittaa hyväksyntää.

Jopa Bangkokin vilkkaat liikekeskukset olivat varsin hiljaiset muutaman viikon. Pitkäsen mukaan viimeisten kahden viikon aikana elämä on muuttunut normaalimmaksi. Elämä on palannut metropolin kaduille. Pitkänenkin on muutaman viikon etätöiden jälkeen palannut toimistolleen yhden työkaverin seuraksi.

– On omat huoneet, joten ajattelimme, että voimme työskennellä täällä.

Ravintoloitsijat Sipi ja Suthiporn Siljamäki joutuivat irtisanomaan kaikki työntekijänsä. He järjestivät työntekijöilleen illanvieton kiittääkseen näitä hyvästä työstä.

Pari sataa kilometriä Bangkokista etelään, Hua Hinin turistikaupungissa ravintoloitsija Sipi Siljamäki joutui puolitoista kuukautta sitten vaimonsa Suthiporn Siljamäen kanssa tekemään raskaan päätöksen.

– Jouduimme sanomaan kaikille työntekijöillemme, ettei töitä ole. Se on ensimmäinen kerta niiden 11 vuoden aikana, kun olemme täällä ravintolaa pitänyt.

Nyt Siljamäet pyörittävät ravintolaa perheen kesken. Vaimo Suthiporn ja kaksi tytärtä auttavat, kuten normaalisti kiireisinä aikoina. Ero on siinä, että kun vielä pari kuukautta sitten kiireisimpinä aikoina koko perhe ja puolentusinaa työntekijää huhkivat hiki hatussa, nyt ei kovin paljon töitä ole kenellekään.

– Aina kuusi kuukautta tehdään tappiolla. Nyt tulot ovat pienentyneet vielä kolmannekseen siitäkin.

Kun Thaimaan hallitus teki maaliskuussa nopean päätöksen, etteivät ravintolat enää saaneet ottaa asiakkaita sisään, Siljamäet päättivät, että ruoka ei saa mennä hukkaan. He tekivät ravintolansa Happy Pigin varastossa olleesta ruuasta seitsemisenkymmentä annosta ja ilmoittivat netissä, että ne jaetaan ilmaiseksi.

Tapa on yleinen Thaimaassa. Eri puolilla maata ravintolat ovat ilmoittaneet, että työttömäksi jääneet ihmiset voivat käydä noutamassa ilmaista ruokaa. Myös valtio jakaa ruokaa hätäapuna, ja tavalliset ihmiset lahjoittavat pienistäkin tuloistaan vähäosaisille.

– Tänään juuri näin 300 metrin jonon, kun ihmiset olivat jonottamassa päivän ruoka-annostaan valtion ruuanjakopisteellä.

Siljamäet ovat vielä pystyneet ostamaan ruoka-ainekset perheelle. Pahimman varalle he ovat varastoineet säilykkeitä ja vettä noin kuukaudeksi.

Siljamäki haluaa mainita, että koronakriisi on hänelle aiheuttanut yhden hyvän asian. Hän kertoo viettäneensä aika kiireentäyteistä elämää.

– En muista että olisin muutamia päiviä viettänyt perheen kanssa, niin että lasten kanssa tehdään yhdessä näin paljon, ja käydään välillä vähän jossain. En muista, että olisin edes ollut lomalla perheen kanssa. Sillä tavalla tilanne on positiivisestikin erilainen.

Ville Parviainen (vas.), Juuso Raitala päättivät jäädä Thaimaahan, kun epidemia alkoi.

PItkällä lomamatkalla olleet oululaiset Juuso Raitala ja Ville Parviainen päättivät jäädä Thaimaahan.

– Nyt elämä on jo arkistunut, Raitala sanoo.

Raitala ja Parviainen löysivät mukavan porukan erimaalaisia turisteja, ja he vuokrasivat yhdessä talon Krabin maaseudulta.

– Täällä nyt on niin ystävällistä kuin voi olettaa ja vähän enemmänkin, Raitala sanoo.

– Pikku puljusta ostetaan ruokaa, ja he ovat varmaankin ihan tyytyväisiä, kun ostetaan kerralla vähän enemmän. Tämä tilanne on vaikeuttanut paikallisten bisneksiä, Parviainen toteaa.

Kaverusten aika ei ole tullut pitkäksi.

– On ruvettu esimerkiksi jeesaamaan talon emäntää. Hänellä on kaksikuukautinen lapsi, Raitala sanoo.

Nicolas Jan (vas.), Ville Parviainen, Juuso Raitala viettävät nyt aikaansa Krabilla.

Emäntä saa Parviaisen mukaan välillä omaa aikaa, kun vuokralaiset huolehtivat lapsesta.

– On melottu, pyöräilty, opeteltu ajamaan tuttukilla. Skoottereilla on käyty katselemassa rantoja, ja välillä Krabi Townissa pyörimässä, Raitala kertoo.

Hän vanhempansa olivat aluksi varsin huolissaan. Raitala ymmärtää sen.

– He sanoivat, että tuu nyt poika kotia, mutta tein mielestäni järkevän ratkaisun. Paremmassa turvassa koin olevani täällä.

Thaimaan koronatilanne on varsin hyvä verrattuna useimpiin maihin.

– Varauduimme paljon pahempaan, Parviainen sanoo.