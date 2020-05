Nuuskakaupoille ja sukuloimaan – Tornion ja Haaparannan välillä on liikennettä jo ruuhkaksi asti: ”Moni vetoaa nyt perustuslaillisiin oikeuksiin”

Liikenne Tornion rajanylityspaikalla Suomen ja Ruotsin välillä lisääntyi nopeasti. Syy on yllättävä.

Tornion rajanylityspaikalla on ollut viime päivinä ruuhkaa, ihan jonoiksi asti.

Syynä tähän on aiemmin tällä viikolla julkisuuteen noussut tieto, jonka mukaan suomalaiset voivat sittenkin ylittää rajan, koska oikeus on kirjattu Suomen perustuslakiin.

Ennen Ylen ja Helsingin Sanomien esille nostamaa aihetta monilla suomalaisilla oli väärä luulo, että valtion rajat ovat koronapandemian vuoksi kiinni kaikilta muilta, paitsi töihin kulkevilta ihmisiltä.

Liikenteen lisääntymisen Tornion rajanylityspaikalla vahvistaa yliluutnantti Jari Rantala Länsi-Suomen merivartiostosta.

Rantalan mukaan perjantain rajanylitykset Suomesta Ruotsiin ja takaisin tuplaantuivat torstaista.

– Perjantaina liikenne lisääntyi (torstaista) noin sata prosenttia. Eilisen vuorokauden aikana oli sellaiset 3 100 ylitystä vuorokaudessa, Rantala sanoo.

– Ennen perjantaita liikenne oli 1 200–1 300 välillä, Rantala lisää.

Tältä Tornion rajanylityspaikalla näytti tiistaina kello 15.35 aikoihin. Liikenne oli vielä rauhallista.

Tältä liikennemäärät näyttivät puolestaan torstaina kello 15.40 aikoihin. Liikennemäärät olivat kasvaneet selvästi, kun ihmisille oli kantautunut tieto, että suomalaisilla on oikeus ylittää raja.

Tornion rajanylityspaikan tuntumassa asuva torniolainen Mika Elf kertoo seuranneensa rajatilannetta päivittäin poikkeusolojen aikana.

– Torstaina näkyi liikennemäärissä, että alkoi tulla jonoa. Liikenne on lisääntynyt torstaista alkaen aivan selkeästi. Siinä on viime päivinä ollut huima ero siihen, mitä se on aiemmin korona-aikana ollut, Elf toteaa.

Rantalan mukaan moni rajan ylittäjistä on vedonnut rajalla perustuslakiin kirjattuun oikeuteensa kulkea pois Suomesta ja palata Suomeen.

– Moni vetoaa nyt perustuslaillisiin oikeuksiin, vaikka sillä perusteellahan rajan on aiemminkin saanut ylittää. Ihmiset eivät välttämättä ole olleet siitä tietoisia, mutta ovat siitä kuulleet, kun asia on nyt ollut mediassa esillä, Rantala toteaa.

– Ihan poikkeusolojen alusta asti on ollut niin, että jos joku on vedonnut perusoikeuksiinsa, niin olemme hänet rajan yli päästäneet, Rantala selvittää.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen sanoo, että moni suomalainen on mennyt esimerkiksi tapaamaan Ruotsin puolella asuvia sukulaisiaan. Osa on ylittänyt rajan puolestaan nuuskanhakutarkoituksessa.

– Ruotsin ja Suomen välillähän on ollut perinteisesti vilkas rajaliikenne, koska sukulaisia asuu puolin ja toisin rajaa. Tämä on se suurin syy (liikennemäärien kasvuun). Mutta varmaan joku on mennyt myös nuuskaa hakemaan, Sinkkonen sanoo.

Myös Rantalan havaintojen mukaan osa on ollut puhtaasti nuuskanhakureissussa.

– Yksittäisiä tapauksia on ollut, että rehellisesti on kerrottu, että ollaan nuuskaa hakemassa, Rantala sanoo.

Rantala sanoo, että rajalla ihmisiltä kysytään, millä asialla he rajan ylittävät. Rantalan mukaan viime päivinä nähdyssä rajanylitysliikenteen kasvussa taustalla on ollut pitkälti vapaa-ajan matkailu.

Rajavartijat kuitenkin vetoavat ihmisiin, että rajan yli ei kuljettaisi tarpeettomasti, vaan että edelleen noudatettaisiin suosituksia välttää matkustamista.

Rantalan mukaan Rajavartiolaitos ei ole käännyttänyt suomalaisia rajanylityspaikalla.

– Olemme suositelleet ja neuvoneet välttämään tarpeetonta matkustamista tartuntataudin leviämisen estämiseksi, terveyshuoltojärjestelmän turvaamiseksi ja riskiryhmien suojaamiseksi. Monissa tapauksissa kansalainen on tällöin itse omaehtoisesti luopunut rajanylitysaikeestaan.

– Mikäli kansalainen on edelleen halunnut poistua maasta, ei poistumista ole estetty. Suomalaisten paluuta Suomeen ei myöskään ole estetty, Rantala sanoo.

Rantalan mukaan Ruotsista Suomeen palaavien on täytettävä lomake, jossa he ilmoittavat henkilötietonsa sekä tietoja terveydentilastaan ja mahdollisista hengitystietulehduksen oireista. Lomakkeen allekirjoittanut sitoutuu olemaan Suomen päässä kaksi viikkoa karanteenia vastaavissa oloissa.