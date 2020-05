Kommentti: Maapallolla on viruksia tuhat miljardia miljardia miljardia – nyt pitäisi voittaa yksi

Meillä on koronoviruksesta tietoa, mutta yhteistä näkemystä asiantuntijoilla ei ole edes peruskysymyksistä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Olisi hienoa, jos uudesta koronaviruksesta tiedettäisiin tässä vaiheessa kaikki. Tieto helpottaisi meidän kaikkien ahdistusta ja auttaisi päätöksentekoa exit-strategiasta tässä ennen näkemättömässä kriisissä.

Tietoa toki on, mutta sitä tulkitaan eri tavoin. Poliitikoilla, tutkijoilla, lääkäreillä ja terveysviranomaisilla ei ole yhteistä näkemystä edes peruskysymyksistä. Kuinka moni suomalainen on jo sairastanut koronavirustaudin? Kuinka kauan immuunisuoja kestää? Onko turvallista päästää lapset ja nuoret taas lähiopetukseen? Milloin rajoitustoimia voi purkaa, vai pitääkö niitä kiristää?

Torstaina julkisuuteen tuli 46 tutkijaa ja asiantuntijaa, jotka vaativat hallitusta vaihtamaan hybridistrategiansa koronan hävittämiseen Suomesta. Hallitus tulkitsee tietoa toisin, tukenaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Kuka on oikeassa, sitä ei vielä tiedetä. Data on jalostunut informaatioksi, ja osin myös tiedoksi, mutta ei vielä viisaudeksi.

Oikeastaan tietämyksen puute ei ole mikään ihme. Edes virusten syntyhistoriaa ei tunneta. Siitä on vain hataria teorioita. Virukset syntyivät luultavasti jo ennen bakteereita, noin neljä miljardia vuotta sitten. Täysin uusia viruksia ei vissiin ole syntynyt lainkaan sen jälkeen – kaikki ovat muunnelmia ikivanhoista.

Ensimmäiset virukset löydettiin 1890-luvulla, mutta niitä alettiin ymmärtää vasta 1950-luvulla. Silloin markkinoille saatiin ensimmäiset niiden toimintaa estävät lääkkeet. Immuunivastetutkimuksen ja elinsiirtojen pioneeri, vuoden 1960 lääketieteen Nobel-palkinnon saanut brittitutkija Peter Medawar kuvaili virusta virusta näin: se on palanen nukleiinihappoa, jota ympäröivät huonot uutiset.

Medawar ymmärsi viruksen voiman. Virus on tehokas, ahne ja ovela. Ja yhä vielä se on arvoitus, vaikka ensimmäisten koronavirusten löytämisestä on kulunut jo 55 vuotta. Edes arkisten influenssavirusten leviämismekanismia ei tunneta kunnolla.

Uuden koronaviruksen geeniperimä ja rakenne ovat jo selvillä. Sen kuoren piikkiproteiini sopii täsmälleen solukalvon ACE2-reseptoriin, ovenkahvaan, jota ei ole sille tarkoitettu. Siihen se kuitenkin osaa tarttua, ikään kuin valepuvussa.

Biokemian professori emeritus Matti Vuento on kuvannut virusta rosvoksi, joka tekeytyy pizzalähetiksi tai postinkantajaksi, päästäkseen ryöstämään talon. Ja sitten kun virus pääsee sisään soluun, se alkaa monistua. Yksi pääsee sisään, ja ulos tulee 10 000 kopiota.

” Virus saattaa muuntua joka kerta, kun se monistuu.

Virus saattaa muuntua joka kerta, kun se monistuu. Influenssavirukset ja hiv ovat vilkkaita muuntujia. Hivin kopioitumismekanismi on niin epätarkka, että se muuntuu jatkuvasti. Siksi ihmisen immuunipuolustus ei pysty kukistamaan sitä.

Viruksissa on loputtomasti tutkittavaa, mutta uuden koronaviruksen SARS-CoV-2:n kohdalla tiedon puutteella on ikävä seuraus: epidemiaa ei pystytä ennustamaan tarkasti. Matemaattisia malleja on, mutta monet niiden perusoletuksista joudutaan arvaamaan. Se johtuu siitä, että virusten populaatiot ovat stokastisia eli sattumanvaraisesti leviäviä, ja ne ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Edes supertietokoneista ei ole hyötyä epidemian mallintamisessa, jos luotettava data mallin pohjalta puuttuu.

Suomessa epidemiamallinnuksia tekee THL yhteistyössä yliopistojen kanssa. Mallintajat tuntevat varmasti tuskaa tietämättömyytensä kanssa. Onneksi mallinnukset kehittyvät koko ajan, kun tieto lisääntyy ja parametrit tarkentuvat.

Virusten maailma on kiehtova. Virustutkija, dosentti Matti Jalasvuori on kuvannut sitä hyvin tietokirjassaan Virus – kosmoksen kapellimestari (Docendo 2020).

”Viruksia on kaikkialla valtavasti, karkeasti arvioiden 1031 kappaletta. Tuossa luvussa on peräti kolmekymmentäyksi nollaa (vertailun vuoksi miljardissa nollia on vain yhdeksän). Maapallolla on biologisia viruksia siis tuhat miljardia miljardia miljardia kappaletta”, Jalasvuori kirjoittaa.

” Jos jokainen virus painaisi yhden gramman, vastaisi virusten massa kolmeasataa maapalloa.

Jos jokainen virus painaisi yhden gramman, vastaisi virusten massa kolmeasataa maapalloa. Hämmästyttävää. Ihminen elää syvällä virosfäärissä, virusten keskellä.

Virustutkimus etenee, ja se on saanut vauhtia koronapandemiasta. Ihmisellä on kiire voittaa tämä vitsaus, sillä pandemian hinta on järkyttävä sekä inhimillisenä kärsimyksenä, kuolemina että taloudellisina menetyksinä. Tutkijat vakuuttavat, että kyllä se voitetaan. Me emme huku virosfääriin.

Tutkijat lähtivät takamatkalta taistoon uutta koronavirusta vastaan. Yliopistonlehtori, virustutkija Tero Ahola paljastaa Suomen Akatemian Tietysti.fi-verkkolehdessä, miksi näin kävi. Koronaviruksia on tutkittu liian vähän, koska niitä ei ole pidetty kovin merkittävinä. Nyt pidetään.

On viruksissa jotain hyvääkin. Tutkijat ovat oppineet, että viruksia voi käyttää monien sairauksien hoitoon geenitekniikan avulla. Ne voidaan valjastaa esimerkiksi kuljettamaan dna:ta syöpäsoluihin, joiden kasvua nämä soluun salakuljetetut geenit hillitsevät. Viruksia voidaan käyttää myös antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Antibioottiresistentit bakteerit ovat vaarallisia, ja ne ovat yhä paheneva ongelma.

Virus ei tietenkään piittaa vähääkään siitä, mikä sen merkitys on tässä maailmankaikkeudessa. Se vain on. Eikä ole katoamassa minnekään.