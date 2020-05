Missä on Juuso, 30? Poliisi kaipaa havaintoja iisalmelaisesta BMW:n kuljettajasta

Poliisin mukaan mies katosi 5. toukokuuta.

Poliisi pyytää havaintoja iisalmelaisesta Juuso Sirviöstä, 30, joka katosi tiistai-iltana 5. toukokuuta. Tämän jälkeen hänestä ei ole havaintoja.

Viimeisimpien havaintojen mukaan Sirviö on ollut kotonaan Iisalmessa.

Juuso Sirviöstä ei ole havaintoja 5. toukokuuta jälkeen.

Sirviö on katoamisen aikaan tai sitä ennen ollut mahdollisesti liikkellä mustalla BMW 520d -autollaan, jonka rekisteritunnus on GGN-718. Myös auto on kateissa.

Myös Juuso Sirviön auto on kateissa.

Sirviö on noin 170 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on ruskeat hiukset.

Auto on musta bemari.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan poliisin vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai numeroon 029 5455067