Kirsikkapuiden kukinta kiinnosti enemmän kuin korona – yli 1 000 ihmistä tunki samaan puistoon Helsingissä

Roihuvuori-Seuran puheenjohtajan mukaan Kirsikkapuiston sulkeminen kukinnan ajaksi ei ollut vaihtoehto.

Helsingin Roihuvuoren Kirsikkapuistossa ihmisiä tuntui tänään lauantaina kiinnostavan enemmänkin selfieiden ottaminen kuin käynnissä oleva koronaepidemia.

Aurinkoinen ja lämmin sää oli iltapäivästä houkutellut runsaat tuhat helsinkiläistä vaaleanpunaiseksi kukkamereksi muuttuneeseen puistoon viettämään aikaa ystävien kanssa, nauttimaan piknikeistä ja ikuistamaan itsensä keskellä kirsikkapuita.

Puistoon vievät tiet olivat täynnä autojonoja ja vapaat parkkipaikat kuta kuinkin loppu.

Roihuvuori-seuran puheenjohtaja Emilia Packalén arvioi, että paikan päälle oli jo aiemmin iltapäivästä kertynyt runsaat tuhat ihmistä.

– Minun mielestäni se on liikaa yhdelle päivälle. Jos jonoja muodostuu, siinä helposti unohtuvat turvavälit. Mutta emme voi sen enempää tehdä sille tilanteelle, mikä siellä vallitsee, Packalén sanoo.

Hallituksen linjauksen mukaan 50 hengen kokoontumiset sallitaan kesäkuun alusta alkaen, mutta tällä hetkellä rajoitus on edelleen kymmenessä henkilössä.

Packalénin mukaan puiston sulkeminen kukinnan ajaksi ei kuitenkaan ollut vaihtoehto.

Seura on verkkosivuillaan kuitenkin kannustanut ihmisiä huolehtimaan turvaväleistä. Packalén myös muistuttaa, että kukat kukkivat usein yli viikon ajan, eli niitä pääsee katsomaan muinakin päivinä.

– Kukat ovat todella kauniita tähän aikaan. Ymmärrän että ne tuovat iloa ihmisille. Kunhan muistetaan ottaa huomioon oma ja muiden terveys.

– Olemme tietenkin pahoillamme, ettemme saaneet järjestää tänä vuonna perinteeksi muodostuneita hanami-juhlia. Se on ollut seuralle todella tärkeä perinne, mutta eihän siitä olisi tänä vuonna tullut mitään.

Kirsikkapuiden kukinta-aika hanami on japanilaisille yksi vuoden tärkeimmistä kansanjuhlista. Sana ”hanami” tarkoittaa ”kukkien katselemista”.

Tyttärensä kanssa paikan päälle Helsingin Vallilasta saapunut Pirjo näki tänä vuonna kukkivat kirsikkapuut ensimmäistä kertaa. Hän kertoo saapuneensa Roihuvuoreen yhdessä miehensä kanssa omalla autolla.

Äiti ja tytär, Pirjo ja Sini, nauttivat kukkaloistosta Roihuvuoren Kirsikkapuistossa.

Tytär ja äiti eivät olleet koronan vuoksi päässeet tapaamaan toisiaan pariin kuukauteen, joten juteltavaa riitti.

– Kaunis sää sekin houkutteli paikalle. Ei koronaa täällä juuri huomaa. Voi olla, etteivät ihmiset edes muista koko asiaa kukkien keskellä. Tai tapahtuu turtumista, Pirjo pohtii.

Herttoniemenrannassa asuva Galina Bagyra vieraili puistossa tyttärensä Ivanna Bagyran ja tämän lasten Kristianin ja Emilian kanssa.

Hanamin juhlinta Roihuvuoren Kirsikkapuistossa on tavallisesti kuulunut Bagyran jokaiseen kevääseen. Tällä kertaa naiset tulivat kuitenkin puistoon vain käväisemään.

– Tämä on tavallisesti joka keväinen kohtaamispaikka. Meillä on yleensä mukana kunnon eväät ja lapset tapaavat päiväkotikavereitaan. Nyt lapsia on paikalla selvästi vähemmän kuin normaalisti, Bagyra sanoo.

Galina Bagyra, tytär Ivanna Bagyra ja lapset Kristian ja Emilia Roihuvuoren Kirsikkapuistossa.

Hän myöntää, että korona pelottaa jonkin verran, mutta ihmiset tuntuvat antavan toisilleen puistossa selvästi tilaa.

– Lapselle on kuitenkin vaikea selittää, miksei koiria saa silittää. Ehkä sitten kesän lopulla, Bagyra toivoo.

Roihuvuoren kirsikkapuut alkoivat tänä vuonna kukkimaan tiistaina 5. toukokuuta. Viime vuonna kukinta alkoi samoihin aikoihin, 7. toukokuuta.

Roihuvuoressa on lukuisia eri kirsikkapuulajikkeita, ja puut kukkivat hieman eri rytmissä. Kirsikkapuistossa yhden lajikkeen puu on kukkinut jo yli viikon päivät, seura kertoo sivuillaan.

