Li Andersson vastaa IS:n haastattelussa koulujen avaamiseen liittyviin huoliin ja myöntää: Syksy voi sulkea koulut uudelleen – ”Sekin pitää pohtia”

Opetusministeri Li Andersson sanoo koulujen olevan valmiita ottamaan oppilaat torstaina vastaan turvallisesti. Samalla hän valmistaa vanhempia siihen, että uusi korona-arki jatkuu kouluissa myös syksyllä. Mietinnässä on, pitäisikö etäopetukseen siirtymistä joustavoittaa perusopetuslakia väliaikaisesti muuttamalla.

Koulut avaavat ovensa ensi torstaina etäopetuksen jälkeen ala- ja yläluokkien oppilaille, mutta opiskelu tulee olemaan uuden korona-arjen sanelemaa. Opetusministeri Li Andersson (vas) kehottaa kuntia ja koteja varautumaan siihen, että koulutyö jatkuu kesäloman jälkeenkin poikkeuksellisena.

– On hyvin todennäköistä, että vielä syksyllä kouluissa noudatetaan ohjeita, jotka poikkeavat aiemmin totutusta. Epidemia voi olla syksyllä huonompi tai samanlainen kuin nyt. Silloin tilojen väljyys ja käsihygienia ovat vähintäänkin yhtä ajankohtaisia kuin nyt.

Tulevat kaksi viikkoa antavat Anderssonin mukaan hyvää aikaa opetella uuden normaalin sääntöjä tilanteessa, jossa koronavirus ei ole nopeasti katoamassa minnekään.

– Meidän on löydettävä tapoja päästä normaalimpaan arkeen. Siksi painotan, että kaikki mitä teemme nyt näitä viikkoja varten tehdään myös syksyä varten.

Andersson valaa uskoa siihen, että kunnissa ollaan valmiita avaamaan koulut, vaikka opettajien ammattijärjestö OAJ on sitä vastustanut. Ministeri on käynyt asiasta keskusteluja tälläkin viikolla keskeisten tahojen kanssa.

– Ainakin koulutuksen järjestäjien suunnalta on tullut viestiä siitä, että siirtymäaika on ollut riittävä, jotta kaikki oppilaat pääsevät turvallisesti palaamaan lähiopetukseen.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen luetteli avaamispäätöksen jälkeen liudan syitä, miksi kouluja ei olisi pitänyt avata kahdeksi viikoksi. Hän epäili, etteivät läheskään kaikki vanhemmat päästä lapsiaan kouluun koronatartunnan pelossa. Anderssonin myöntää, ettei toistaiseksi tiedetä, miten vanhemmat toimivat.

– Toivon, että vanhemmat tietävät, että ratkaisu on tehty nimenomaan terveysviranomaisten näkemyksen pohjalta. Kyse ei ole poliittisesta linjauksesta, vaan kaikkien rajoitustoimien purkaminen tehdään lääketieteellisen ja terveydellisen arvion pohjalta.

Hän alleviivaa, että torstaista lähtien poissaoloihin pätevät normaaliolojen käytännöt ja viime kädessä poissaoloanomukset ovat rehtorien käsissä. Andersson ymmärtää opettajien ja osan vanhemmista huolen.

– Niin kauan kuin Suomessa on epi­demia, en voi täydellä varmuudella sanoa, että kouluun meno on täysin riskitöntä, eikä mitään tartuntoja tule enää ilmenemään.

Kouluja voidaan Suomessa sulkea alueel­lisesti, jos niiden avaamisen jälkeen ilmenee tartuntoja. Jos tartuntaa ilmenisi useamman kunnan alueella, päätöksen tekee alue­hallinto­virasto. Koronan itämis­aika tosin on jopa kaksi viikkoa. Pahimmillaan tartunnat tulevat ilmi juuri kesä­lomalla.

– Jos jossain koulussa ilmenee tartuntaa, kunnan tartunta­tauti­viran­omainen eli käytännössä lääkäri voi sulkea koko koulun tai osan kiinteistöstä.

Tartunta­tauti­lakikin edellyttää, että sulkeminen on epidemian hillitsemisen vuoksi välttämätöntä.

– Sulkemista ei voi tehdä varmuuden vuoksi tai siksi, että paikallisesti oltaisiin eri mieltä hallituksen kanssa. Kyse ei ole kunnanhallituksen tai opetustoimen vallasta.

THL:n ja STM:n asiantuntijat varoittivat koronaviruksen uudesta aallosta, niin sanotusta ”toisesta ruutitynnyristä” kouluratkaisun alla muistiossaan. Opetusministeriössä varaudutaan erilaisiin vaihtoehtoihin.

Kaikkien koulujen sulkeminen uudelleen valmiuslain nojalla voisi tulla syksyllä kyseeseen, jos tartunnat hallituksen toimista huolimatta lähtisivät Suomessa hallitsemattomaan kasvuun.

– Se on epätodennäköinen skenaario, mutta sekin pitää pohtia.

Ministeriössä mietitään nyt, olisiko perusopetuslakia syytä muuttaa väliaikaisesti, jotta etäopetukseen voitaisiin siirtyä tarpeen vaatiessa. Nyt perusopetuslaki ei tunnista lainkaan etäopetusta ja siihen siirryttiin valmiuslain nojalla.

Andersson muistuttaa, että hallituksen hybridistrategian tavoitteena on hillitä tartuntojen määrää hallitulla rajaustoimien purkamisella ja testaa-jäljitä-eristä-hoida-mallilla.

– Pyritään siihen, että kaikkien ihmisten perusoikeuksia laajasti rajoittavista toimista voitaisiin siirtyä kohdennettuihin toimiin.

Kriitikot katsovat, että tautitilanteen laannuttua Suomessa otetaan koulujen avaamisella harkittu riski mahdollisista uusista tartunnoista. Andersson kiistää näkemyksen.

– Kysymys ei ole siitä, että haluaisimme ottaa riskejä. Päinvastoin. Terveysviranomaisten näkemysten mukaan koulujen avaamisen riski on pieni, mutta hyödyt suuret.

Useissa tutkimuksissa on saatu näyttöä siitä, etteivät lapset levitä virusta yhtä paljon kuin aikuiset. Viime viikkoina julki on tullut myös kaksi tutkimusta, joissa lasten on katsottu voivan levittää koronavirusta, vaikka heillä on usein vain lieviä oireita tai ei oireita ollenkaan. Andersson alleviivaa THL:n seuraavan kansainvälistä tutkimusta ja tekevän arvionsa kokonaisuuden perusteella.

– Ruotsissa ja Islannissa koulut ovat pysyneet auki. Kun niissä lapsia on testattu, on positiivisia tuloksia on ollut aika vähän. Jos koulut olisivat merkittävässä roolissa tartuntojen leviämisessä, se näkyisi testituloksissa.

Etäopetuksen jatkuminen syksyllä ei Anderssonin mukaan ole toivottavaa erityisesti, koska siinä oppilaiden erilaiset olosuhteet tulevat entistä enemmän esiin. Toisilla on digitaaliset laitteet ja tukevat vanhemmat. Toisilla ei.

Hallitus perusteli koulujen avaamista myös tarpeella tavoittaa kaikki koululaiset ennen lomia. Kaikkiin ei etäkouluissa ole saatu yhteyttä.

Suuri huolenaihe on ollut päihde- ja perheväkivaltaperheissä elävien lasten ja nuorten tilanne. Poliisi arvioi tällä viikolla piilossa pysyneiden perheväkivaltatapausten nousevan esiin koulujen avauduttua.

– Huolestuttavaa on se, että hädän tarve jää piiloon, kun on vähemmän aikuisia, jotka lapsia ja nuoria kohtaavat. Monissa kunnissa sosiaalihuollon palveluita on myös ajettu alas tai vähennetty koronakevään aikana.

Andersson toivoo kunnista löytyvän valmiutta sosiaalihuollon panostuksiin. Ruotsissa kouluja ei suljettu, koska etäopiskelun riskejä pidettiin lasten kannalta liian isoina. Mikä Anderssonista on hallituksen vastuu lapsista ja nuorista, jos todellisuus kouluun paluun jälkeen paljastuu kovin ikäväksi.

– Meidän vastuu päätöksenteossa on mennä aina lasten etu edellä. Päätös sulkemisesta tehtiin valmiuslain avulla välttämättömyyskriteerin pohjalta. Nyt vastuu näkyy siinä, että koulut avataan ja teemme kaikkemme, että nuoret tavoitetaan ja heitä pystytään tukemaan ja auttamaan mahdollisimman hyvin etäopetusjakson jälkeen.

OAJ:n Luukkanen katsoi kritiikissään koulujen avaamisen olleen hallitukselta lopulta sosiaalihuollollinen ja sosiaalipoliittinen ratkaisu.

– En sanoisi noin. Syyt olivat selkeästi ne, että kun terveysviranomaiset sanovat, että kouluun voi palata, niin meidän velvollisuus on huolehtia, että se mahdollistetaan.

Käyty etäkoulu ja alkava uudenlainen kouluarki herättävät oppilaissa todennäköisesti huolta ja hämmennystä. Anderssonista on tärkeää, että tunteita voidaan käydä kouluissa yhdessä läpi.

– Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta pidän tärkeänä, että yritämme löytää takaisin arkisempiin rutiineihin yhteiskuntana, emmekä ole täysin poikkeustilassa kovin pitkään.

Osa opettajista on ihmetellyt, miten jatkuva käsienpesurumba ja edellytetyt tilaratkaisut saadaan toimiviksi. Hallituksen linjauksia on kritisoitu arkitodellisuudesta irrallaan oleviksi. Andersson puolustautuu sanomalla, että Suomen kunnat ja koulut ovat niin erilaisia, ettei tarkempia ohjeita voi antaa. Hän luottaa kuntien ja koulujen kykyyn löytää ratkaisut.

– Kun annetaan viranomaisohjeita, niin ne ovat aina jossain määrin yleisiä. Emme pysty kaikkia yksityiskohtaisesti ohjeistamaan samoilla ohjeilla.

Kouluun paluun onnistumisen ydin on siinä, että annettuja ohjeita noudatetaan. Tartuntariskiä pyritään minimoimaan pitämällä opetusryhmät erillään toisistaan. Opettajat ovat ihmetelleet, miten linjausta on mahdollista toteuttaa yläluokilla, joissa aineiden opettajat vaihtuvat.

Jos opetusta on pakko järjestää samassa tilassa kiertäville luokille vaikkapa käsityötunnilla, on tilojen puhdistaminen Anderssonin mukaan avaintekijä.

– Opetushallituksen suosituksissa painotetaan, että aina kun on mahdollista, on parempi, että luokkaryhmä pysyy omassa tilassaan ja opettaja kiertää.

Andersson muistuttaa, että ylä- ja alakoululaiset opiskelevat Suomessa usein eri tiloissa, vaikka yhtenäiskoulujakin on.

– Toiselle asteelle annettiin suositus siitä, että etä­opetuksessa jatketaan lukukauden loppuun. Se vapauttaa monilla paikkakunnilla lukion tiloja käyttöön.

Sään salliessa voidaan harkita opetusta ulkona.

– Joissakin kouluissa väljyyttä saadaan sillä, että oppilaat ovat eri aikaan koulussa. Toisaalla opetusryhmien erillään pitäminen voi onnistua hyvin, vaikka kaikki ovat paikalla kerralla. Joissakin kunnissa yläkoulussa voidaan käyttää kirjaston tai lukion tiloja.

Anderssonin mukaan aamu- ja iltapäivä-porrastus ei välttämättä tarkoita lyhyempää koulupäivää.

– Ministeriön lähtökohta on, että opetussuunnitelman mukaisesti mennään. Siinäkin on tietenkin paikallista joustonvaraa.

Yläkouluikäisistä voi Anderssonin mukaan jo odottaa turvavälin ymmärtämistä ja noudattamista. Pienimmiltä koululaisilta ja päiväkoti-ikäisiltä turvavälit unohtuvat leikeissä ja touhuissa.

– Se liittyy sen ikäisenä olemiseen, siksi ryhmät pitää pitää erillään, eikä varhaiskasvatuksen puolella henkilöstö siirry ryhmästä toiseen.

Kädet tulee korona-ajan koulussa pestä ulkoilujen ja ruokailujen molemmin puolin. Aivastaa pitäisi muistaa nenäliinaan ja hävittää se ohjeiden mukaisesti. Tätäkin alakoululaiselta voi olla vaikea edellyttää.

– Parhaan mukaan pitää heitäkin yrittää muistuttaa, miten kuuluu tehdä. Toinen tärkeä muistisääntö on, että kouluun ja päiväkotiin ei pidä tulla, jos on flunssan oireita.

Koululaiset saavat opetella myös porrastettuihin ruokailuihin ja välitunteihin oman luokan kanssa.

– Välitunnit voidaan porrastaa ajallisesti tai pihasta riippuen sen alue voidaan jakaa eri ryhmien kesken, Andersson esittää.

Ekaluokkalainen etäkoululainen opiskeli kotonaan Espoossa toukokuussa. Koululaiset palaavat kouluun ensi viikon torstaina pariksi viikoksi. Sen jälkeen alkavat kesälomat.

Norjassa koulujen avaaminen aloitettiin nuorimmista ikäluokista. Anderssonin mukaan hallituksella oli kaksi syytä sille, ettei Suomessa lähdetty porrastukseen.

– THL:n mallinnos oli tehty koko peruskouluikäisten joukolle. Toiseksi perusopetuslaista haasteellista löytää juridisia perusteita vain joidenkin koululuokkien pitämiseksi etäkoulussa, koska laki ei tunne sitä.

Koulukeskustelun ytimessä on ollut kysymys siitä, mitä kaksi viikkoa koulussa lopulta hyödyttävät.

– En opetusministerinä osta sitä, että kahdella viikolla ei ole väliä oppimisen kannalta. Oppiminen kouluissa jatkuu joka päivä lukuvuoden aikana.

Anderssoniin yhteydessä olleet opettajat ovat pitäneet hyvänä, että oppilaiden tilannetta ja osaamisen edistymistä päästään kartoittamaan lähempää.

– Ehkä kerrataan kevään aikana käytyjä asioita ja sitä kautta huolehditaan, että kaikilla on mahdollisimman vahva perusta lähteä seuraavaan lukukauteen.