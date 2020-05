Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan THL:n mallinnuksissa on aliarvioitu koronataudin vakavuutta.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan monet THL:n mallinnuksessa käyttämistä taustaoletuksista ovat yhä epäselviä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on maaliskuusta lähtien julkaissut koronaepidemian mallinnuksia. Tähän asti THL ei ole kuitenkaan julkaissut mallinnuksissa käytettyjä parametrejä ja taustaoletuksia. Nyt THL on kuitenkin alkanut julkaisemaan verkkosivuillaan myös mallinnusten taustatietoja ja parametrejä.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Tuomas Aivelon mukaan näiden julkaiseminen on hyvä alku mallien avoimuuden kannalta. Silti monien mallinnuksessa esitettyjen lukujen taustaoletukset jäävät hänen mukaansa edelleen avoimeksi.

– Tämä on hyvä alku, sillä nyt ainakin pystymme arvioimaan joitain taustaoletuksia. Toiset oletukset ovat kuitenkin vieläkin hämärän peitossa, kuten myös osa malleista, Aivelo sanoo.

Aivelon mukaan mallinnukset käyttävät oletuksena huomattavasti matalampaa taudin vakavuutta kuin monissa muissa mallinnuksissa on käytetty. Toisin sanoen koronaviruksen vakavuutta on aliarvioitu.

– Tässähän vertaillaan sitä, miten muissa maissa on oletettu, miten paljon tulee sairaalahoitoa vaativia potilaita. Monissa muissa, esimerkiksi saksalaisissa ja norjalaisissa, mallinnuksissa vakavien sairaalahoitoa vaativien osuus on oletettu huomattavasti suuremmaksi. THL:n mallinnuksessa on epäselvää, mistä heidän lukunsa tulevat, Aivelo arvioi.

– He mainitsevat, että luvut perustuvat Wuhanista saatuun dataan. Siinä ei kuitenkaan kerrota, miten he ovat päätyneet juuri noihin lukuihin, jotka eivät ole suoraan mistään julkaisuista. Osasta paremetreistä, kuten taudin itämisajasta ja tartuttavuusajasta, kerrotaan mihin tutkimuksiin ne perustuvat. Taudin vakavuudesta ei kuitenkaan ole vastaavaa tietoa.

Aivelon mielestä koronataudin vakavuuden arvioiminen on kiinni siitä, miten suureksi tartuntojen määrä lasketaan. Hän viittaa Oxfordin tutkimukseen, eli jos tartuntojen saaneiden määrä arvioidaan isoksi, tällöin taudin vakavuus on arvioitu pieneksi.

Matti Hetemäen raportissa esitetyissä skenaarioissa on oletettu, että maaliskuun puolivälissä Suomessa 2,5 prosenttia väestöstä olisi jo kohdannut viruksen. Aivelo ei pidä arviota realistista.

– Siinä on tehty käyriä ja katsottu, mitkä käyrät sopivat tähän mennessä saatuun dataan. Hetemäen mallin käyrien perusteella arvioidaan, että tällä hetkellä seitsemän prosenttia suomalaisista on saanut tartunnan. Mielestäni järkevä arvio on kuitenkin koko Suomen osalta noin prosentti ja Uudenmaan alueella ehkä kaksi prosenttia.

Aivelon mielestä todellisia lukujen saamiseksi vasta-ainetestejä on tehtävä vielä huomattavasti tähän astista enemmän.

– Vasta-ainetestit pyrkivät vastaamaan tartuntojen määrään. Niiden ongelma on kuitenkin se, että niitä on toistaiseksi tehty varsin vähän. On odoteltava useampi viikko, että saamme lisää testituloksia ja tarkemman käsityksen tartuntojen todellista määrästä, Aivelo sanoo.

Tartuntojen määrä on kiinni ihmisten välisistä kontakteista. Aivelon mukaan mielenkiintoista on nimenomaan kontaktien jakautuminen eri ikäryhmien kesken. Tämä on olennaista riskiryhmien suojaamisen kannalta.

– Vanhoilla ihmisillä on suhteessa vähemmän kontakteja nuorempiin verrattuna. Esimerkiksi hollantilaiset alle 20-vuotiaat ovat vähentäneet kontakteja 90 prosentilla. Tämä johtuu siitä, että heidän kontaktien määränsä on niin suuri, että niiden laskeminen on helpompaa. Vanhemmilla ihmisillä kontaktit vähenevät kuitenkin suhteellisesti vähemmän, Aivelo muistuttaa.

Koronarajoitusten höllentämisen myötä kontaktit ja tartuntamäärät todennäköisesti joka tapauksessa lisääntyvät. Aivelo ei olisi vielä valmis rajoitusten merkittävään höllentämiseen.

– Uskon, että riskiryhmiä voidaan suojella vain pitämällä tartuntamäärät mahdollisimman matalina. Siksi itse kallistuisin tällä hetkellä viruksen tukahduttamisen kannalle. Jos tartuntamäärä nyt lähtee kasvamaan, yli 70-vuotiaiden karanteeni tulee jatkumaan vielä pitkään.