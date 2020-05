Anton Salonen salakuljetettiin 11 vuotta sitten peräkontissa Suomeen – näin hänen elämänsä on jatkunut Suomen kuuluisimman lapsikaappauksen jälkeen

Isän sinnikäs kamppailu lapsensa oikeuksista päättyi agenttitarinaa muistuttavien käänteiden jälkeen onnellisesti tasan 11 vuotta sitten, mutta johti diplomaattiseen selkkaukseen.

Puhelimen mikrofonista kantautuu napakkaa tuulen kohinaa. Suomen erään tunnetuimman huoltajuuskiistan voittaja Paavo Salonen taitaa olla ulkona.

– Kyllä, kävelyllä ollaan, kuten tavallisesti tähän aikaan päivästä. Poika käy etäkoulua kotona ja minä lähdin ulos. Ei sen kummempi päivä, 12 vuotta yksinhuoltajana toiminut Salonen, 76, sanoo.

Vaikka päivä on normaali, päivämäärä ei sitä ole. Ei ainakaan Paavo Salosen ja hänen 16-vuotiaan Anton poikansa elämässä.

Kahdeksas toukokuuta tasan 11 vuotta sitten Salonen ja hänen tuolloin viisivuotias poikansa Anton lähtivät Pietarista pakomatkalle kohti Suomen rajaa, koska muuta keinoa saada Venäjälle kaapattu lapsi Suomeen ei tilanteessa ollut. Venäjä oli sulkenut Anton-pojan pääsyn kotimaahansa Suomeen.

Anton ja Paavo asettuivat Pietarin pääkonsulaatissa työskennelleen konsuli Simo Pietiläisen diplomaattikilvillä varustettuun Audi A6-farmariautoon. Muutama kilometri ennen rajaa auto ohjattiin tien sivuun. Isä ja poika menivät makaamaan auton takakonttiin vierekkäin.

– Se oli meille molemmille jännittävää, Antonille tosin eri syistä kuin minulle. Muistan, kun ovi aukesi ja Simo meni näyttämään passia rajalla. Kun hän tuli takaisin ja auto lähti liikkeelle, tunnistin jokaisen ohi vilahtavan puomin ja tiesin missä kohtaa kohti Suomea ollaan menossa, Salonen muistelee.

Muutamaa hetkeä myöhemmin Audi oli Suomen puolella ja takakontissa piilotelleet isä ja poika saattoivat tulla ulos ja vaihtaa matkustamon puolelle. He olivat vihdoinkin turvassa. Pietiläinen ja Salonen halasivat toisiaan. Viisivuotias Anton ihmetteli aikuisten erikoista riemua.

Anton ja Paavo 2005. Isän ja pojan suhde on ollut aina läheinen, vaikka siihen sisältyi vaikeita erossaolon aikoja toistakymmentä vuotta sitten.

Nyt tuosta leikki-ikäisestä pojasta on varttunut pitkähuiskea lukiota käyvä nuorukainen.

– Anton on 180 senttiä ja pidempi jo kuin minä, isä-Paavo naurahtaa puhelimessa.

Koronan vuoksi Anton ja Paavo Salonen ovat viettäneet paljon aikaa sisällä Harjavallan kodissaan. Käynnit äidin luona koronan vuoksi harventuneet.

Arki on tasapainossa. Paavo sai Anton poikansa yksinhuoltajuuden 2012, eikä korkein oikeus 2013 myöntänyt yksinhuoltajuutta vaatineelle Rimma-äidille valituslupaa. Vaikka Antonin elämä isän kanssa piti olla nyt selvää, sävytti ensimmäisiä vuosia pelko äidin tekemästä mahdollisesta uudesta kaappauksessa Venäjälle. Kaappauksen pelosta teki erityisen uhkaavan se, että valtiollinen Venäjä asettui äidin puolelle ja syytti Suomea avunannosta lapsikaappaukseen.

– Suomalaisesta näkökulmasta väite oli kummallinen, sanoo isän ja pojan kotiin kuljettanut Simo Pietiläinen.

– Venäläinen tuomioistuin ja myös papereita tulkinnut poliisi oli myöntänyt, että Anton on Suomen kansalainen. Paperit lapsen palauttamiseen Suomeen olivat silloin 2009 kunnossa, mutta silti häntä ei päästetty rajalta Suomeen, Pietiläinen muistelee nyt 11 vuotta myöhemmin.

Venäläinen oikeus oli Pietiläisen mukaan todennut, että Antonille myönnetty Venäjän kansalaisuus perustui väärennettyyn paperiin. Asia ratkaistiin kuitenkin Venäjällä niin, että väärään todistuksen perusteella myönnetty kansalaisuus peruttiin. Sitten kirjoitettiin uusi todistus, jossa Suomessa syntynyt Anton katsottiin Venäjän kansalaiseksi.

– Se oli uskomatonta. Kun tämä tuli tietoon, meidän venäläinen asianajaja soitti itkuisena, että nyt teidän on päästävä pois täältä mahdollisimman nopeasti. Sinä iltana me päätimme, että huomenna lähetään, Pietiläinen muistelee toukokuun 7. päivän dramaattisia vaiheita 2009.

Paavoa ja Antonia Pietarissa avustaneelle Simo Pietiläiselle oli alkanut valjeta, että Venäjä tai oikeammin turvallisuuspalvelu FSB katsoi Anton ja Paavo Salosen tapauksella olevan poliittista käyttöä.

– He olivat näkemykseni mukaan osa kuviota, jolla tähdättiin siihen, että Venäjä pyrkii tekemään EU-maiden kanssa kahdenvälisiä sopimuksia. Siksi he eivät halunneet liittyä Haagin lapsikaappaussopimukseen, vaan halusivat korvata ne valtioiden välisillä, joissa heidän asemansa on vahvempi, Pietiläinen arvelee.

Isän ja pojan kohtalosta oli tullut nappula Venäjän harjoittamaan valtapolitiikan peliin. Pietiläisen arvio oli, että tilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin salakuljettaa Anton Suomeen. Se suunnitelma pantiin toimeen.

Anton Salonen on jo kasvanut isänsä Paavo Salosen ohi. Lukion ensimmäisellä oleva Anton opiskelee etänä ja isä lähtee siksi aamulla usein kävelylle.

Kun Pietiläinen oli jättänyt Paavon ja Antonin hotelliin Haminaan, hän ajoi kiireellä takaisin Pietariin hakemaan tavaroitaan. Oli käymässä selväksi, että sinne ei voi enää jäädä, kun tieto Paavon ja Antonin kuljetuksesta tulee ilmi. Pojan ja isän oikeudesta toisten kanssa yhteiseen elämään oli kehkeytymässä ylimmän luokan ulkopoliittinen arvovaltakiista.

– Ulkoministeri Alexander Stubb soitti minulle, että en voi enää palata sinne. Stubb kysyi, mitä omaisuutta minulla on siellä. Sanoin, että auto ja pakastimessa olevat mustikat. Stubb sanoi, että sinun pitää nyt ostaa uudet mustikat torilta, Pietiläinen muistelee.

Lopulta Suomi sai Venäjältä nootin, jossa syytettiin avunannosta lapsikaappaukseen. Suomen näkemys oli, että äiti piti ja piilotteli poikaa luvatta Venäjällä.

Antonin ja Paavon elämään nooteilla ei ollut enää paljon merkitystä. He asettuivat asumaan Kokemäelle 2009 ja pian Anton meni kouluun. 2015 perhe muutti Harjavaltaan ja nyt Anton käy lukiota.

–Koulu menee hyvin ja historia kiinnostaa häntä. Anton on puhunut, että armeija kiinnostaa, hän aikoo olla siellä niin pitkään kun voi, isä sanoo ylpeänä.

Vaikka Anton ehti oppia venäjän kieltäkin, enää se ei taivu.

Paljon näkyvyyttä saaneesta kiistasta kirjoitettiin myös kirja, joka valotti tapahtumien kulkua.

Takana on kova taistelu lapsen oikeudesta isään.

– Laskin, että olen ollut 36 kertaa oikeudessa. 2012 tuli Venäjän syyttäjälaitokselta viimeinen kirje, jossa kerrottiin, että he luopuvat syytteistä minua kohtaan.

Lapsen äiti Rimma Salonen tuomittiin 2009 puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen vapaudenriistosta ja lapsikaappauksesta. Hänet määrätään maksamaan myös kärsimyskorvauksena 20 000 euroa lapselle ja lapsen isälle lähes 4 800 euroa.

Monesta muusta isästä poiketen Paavo Salonen on kokenut saavansa oikeutta huoltajuuskiistassaan. Hän on voittanut jokaisen oikeuskäsittelyn Venäjällä ja Suomessa, vaikka helppoa se ei aina ole ollut.

Salonen uskoo, että hänen taistelullaan on ollut iso merkitys siihen, että Venäjä liittyi lopulta Haagin lapsikaappaussopimukseen 2011.

Todistus hyvästä käytöksestä. Rotary-klubi antoi Anton Saloselle tunnustuksen esimerkillisestä käytöksestä, kun peruskoulu oli ohi.

Riitaisa menneisyys vanhempien välillä ei ole näkynyt isän ja pojan suhteessa.

– Anton on nyt murrosikäinen, mutta ihme ja kumma meillä ei ole ollut oikein koskaan riitoja, Välit äitiinkin ovat nyttemmin hyvät ja Anton käy joka toinen viikonloppu äitinsä luona. Olemme käyneet yhdessä lomamatkoilla, Paavo Salonen kertoo.

Vaikka Paavo Salonen sanoi, että kahdeksas toukokuuta on ihan tavallinen päivä perheessä paljastuu siitä silti omat perinteensä.

– Soitin kyllä meidän venäläiselle asianajajalle ja Erkki Koivuselle, jonka avulla ja ansiosta aikanaan löysin Antonin sieltä Balahnan kaupungista.

Kävelylenkki on ohi ja Salonen lähtee sisälle. Salonen on hyvässä kunnossa, sitten koronaeristyksen alkamisen kilometrejä on tullut matkapuhelimen laskimeen yli 300.

– Täytyy olla hiljaa, että en häiritse Antonin etäopiskelua, Paavo Salonen naurahtaa.

Perheen nykykuulumisista kertoin ensimmäiseksi Satakunnan Kansa.