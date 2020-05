Kommentti: Pelon vuosi 2020 jakoi suomalaiset koronaleireihin

Koronakriisin ratkaisun vastapäät eivät ole tyytyväisiä hallituksen kompromissiin, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Suomen seuraavien kuukausien linjaukset koronaviruksen torjunnasta on tehty, mutta kansalaiskeskustelu on kuumentunut vasta niiden jälkeen.

Tämä on ymmärrettävää. Maaliskuussa voimaan tulleet kovat koronatoimet Uudenmaan sulkuineen ja ravintolan sulkemisineen ällistyttivät monet voimallaan. Ihmiset lamaantuivat.

Vasta kun tuli tieto koulujen lähiopetuksen uudelleen aloittamisesta, eriäviä mielipiteitä alettiin taas esittää kovaäänisesti. Vapun jälkeen kerrotut lisäsuunnitelmat lisäsivät kierroksia, vaikka päätökset oli jo tehty.

Pohjalla ovat vastakkaiset näkemykset siitä, mitä kriisissä pitäisi tehdä ja tyytymättömyys siitä, että niin ei tehdä.

Koronaleirit

Yksinkertaistetusti ilmaisten leirejä on kolme: vapauttajat, tukahduttajat ja hidastuttajat.

Vapauttajat ovat alusta asti suhtautuneet rajoituksiin nihkeästi. Heitä löytyy erityisesti talouselämästä, koska rajoitukset todellakin ovat uhka monen firman elossapysymiselle. Ja tietysti myös niiden työntekijöiden palkanmaksulle. Perusteita haetaan myös terveystaloustieteestä: kuinka suuria resursseja on järjellistä uhrata tartuntataudin torjuntaa, jos ne ovat poissa muusta terveydenhoidosta?

Aluksi monet haikailivat Ruotsin mallia, mutta siellä tapahtunut suuri kuolleisuus teki ajatuksesta mahdottoman Suomessa. Ruotsalaisten vakuuttelut, että Suomenkin kuolinluvut varmaankin myöhemmin nousevat eivät ollut parasta mainosta mallille.

Jotkut uskovat yhä, että Ruotsi selviää Suomea paremmin koronalaman seurauksista. Suomen kannalta on kuitenkin olennaista ylipäätään selvitä, ei pohtia Ruotsin menestysodotuksia.

Osa vapauttajista luottaa siihen, että tehokas testaaminen auttaa nopeasti löytämään tartunnan saaneet ja rajoituksista päästään.

Tukahduttajat haluavat, että tauti yritettäisiin hävittää Suomessa kovilla rajoituksilla ja sisukkaalla testaamisella. Heidän mielestään maaliskuun rajoitukset loivat tälle hyvän pohjan, jolta ei kuitenkaan ponnistettu. Uudenmaan eristystä olisi heistä voitu jatkaa ja koventaakin. Kouluihin paluu oli virhe.

Tukahduttajien huoli lähtee usein omaista ja läheisten terveydentilasta. Se on hyvin vakavasti otettava.

Tukahduttajien näkemyksiä kritisoidaan sillä, että testaamisella ei varsinkaan suurissa kaupungeissa välttämättä löydetä kaikkia tartuntaketjua. Viruksen kun voi saada tuntemattomalta kaupassa tai liikennevälineessä. Jatkuvien kovien rajoitusten taloudelliset ja sosiaaliset seuraamukset käyvät liian kalliiksi.

Tauti vaanii myös aina rajojen takana, ellei niitä pidetä iän kaiken suljettuina. Suurin uhrauksin voitaisiin taudista päästä hetkeksi melkein eroon, mutta se palaisi kuitenkin.

Hidastuttajat niskan päällä

Hidastuttajat ovat niskan päällä, koska hallituksen hyväksymät ohjelmat myötäilevät heidän kantojaan. Taudin lievä leviäminen hyväksytään, kunhan sairaalat ja tehohoitopaikat eivät täyty liikaa. Leviämistä yritetään pitää lievänä sekä jatkamalla osaa rajoituksista että lisäämällä testaamista. Näin ei päästä aivan totuttuun elämänmenoon, mutta siedettävän lähelle sitä.

Puhutaan hybridimallista ja hybridihän on eräänlainen kävelevä kompromissi. Siksi se ärsyttää yli kaiken sekä vapauttajia että tukahduttajia. Toisten mielestä rajoituksia puretaan liian vähän, toisten mielestä liian paljon.

Käytännön elämässä eteenpäin päästään usein kompromisseilla, ei vain yhteen näkemykseen jääräpäisesti luottamalla. Ei ole mahdotonta, että hybridimalli onnistuisi pitämään tilanteen siedettävänä.

Ongelma on kuinka kauan täytyy tyytyä vain siedettävään elämään? Optimistisimpienkin oletusten mukaan sitä kestäisi ainakin vuoden, synkimpien mukaan hamaan tulevaan. Ja ainakin paikallisia epidemioita roihahtelisi aina silloin tällöin.

Todennäköinen ei ole varmaa

Vapauttajia, tukahduttajia ja hidastajia yhdistää toivo testauksen toimivuudesta. Kyse ei ole vain siitä kuinka monta testiä voidaan tehdä, vaan ketjusta, jossa altistuneet ja sairastuneet etsitään, eristetään ja hoidetaan.

Tässä mitassa tällaisesta ei ole kokemusta ja systeemiä siihen rakennetaan lennosta. Tärkeä osa on puhelinsovellus, joka varottaisi viruksen saaneiden kanssa kontakteissa olleita.

Aasiassa tällaisia on käytetty hyvällä menestyksellä, mutta viranomaisilla on ollut paljon valtaa ja kansalaisten yksityisyydestä ei ole paljoa piitattu. Meillä se on laeilla suojattu. Tekniikan lisäksi tämä hidastaa sovelluksen käyttöönottoa.

Peli muuttuisi kokonaan, jos tautiin saataisiin odotettu rokote. Jos sellaisen tiedettäisiin olevan tulossa tukahduttaminen saisi selkeän päämäärän.

Rokotetta kehitellään ympäri maailmaa, myös Suomessa. Siinä onnistumista pidetään hyvin todennäköisenä.

”Hyvin todennäköinen” ei tarkoita, että jokin vääjäämättä toteutuu. Se ei myöskään kerro milloin se toteutuu.

Tämä on yhä pitkä peli.