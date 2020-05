Poliisi tutkii murhan yritystä Kuopiossa – teräaseella tehdyn hyökkäyksen taustalla mahdollinen huoltajuuskiista

Nainen sai vakavia vammoja, muttei ole hengenvaarassa.

Poliisin mukaan Kuopion Haapaniemellä torstaina tapahtuneen puukotuksen taustalla on todennäköisesti avioeroon ja lasten huoltajuuteen liittyvä riitaisuus. Uhri on noin 30-vuotias nainen ja epäilty noin 40-vuotias mies. Molemmat ovat ulkomaan kansalaisia.

Tekoa tutkitaan murhan yrityksenä. Epäiltyä on kuultu, ja hän on poliisin mukaan pääpiirteissään myöntänyt teon, mutta kiistää yrittäneensä surmata ex-puolisonsa. Nainen sai ylävartaloonsa vakavia vammoja, mutta hänellä ei poliisin mukaan ole hengenvaaraa. Poliisi on kuullut myös naista.

Puukotus tapahtui torstaina hieman kello 14:n jälkeen Tehdaskadulla kevyenliikenteen väylällä S-Marketin ja Lidlin välissä. Epäily on lähtenyt paikalta Siikaniemenkadulle kohti Alavan kirkkoa.

Teräaseesta on vielä kahva kateissa. Mikäli joku löytää kahvan tapahtumapaikalta tai Siikaniemenkadun varrelta, tästä pyydetään ilmoittamaan poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.