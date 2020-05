”Siellä on kolme ihmistä tapettu...” – kaksi koulupoikaa lähti 60 vuotta sitten linturetkelle, joka johti keskelle kauhujen näyttämöä

Tavallisesta koululaisesta Heikki Salosesta tuli yksi Bodomin kolmoismurhan avaintodistajista.

Se oli ihan tavallinen lämmin ja tyyni kesäaamu Bodominjärvellä Espoossa.

Siitä aamusta tuli Suomen rikoshistorian synkkä luku, verihelluntai, joka muistetaan 60 vuotta myöhemminkin.

Heikki Salonen oli ihan tavallinen koululainen. Hänestä tuli yksi verityön avaintodistajista. Sellainen tuli myös hänen kaveristaan Kalevista, mutta hän ei ole enää kertomassa havainnoistaan. Kalevi kuoli 1977.

– Muutama sekunti ja muutama askel lisää, niin Kalevi olisi nähnyt kaiken. Juttu olisi saattanut ratketa siihen jo 60 vuotta sitten. Nyt se on yhä auki, täysi mysteeri, Heikki Salonen, 76, sanoo mökillään Tervossa.

Heikki Salonen ja Kalevi Haapalainen Bodominjärvellä 6. kesäkuuta 1960.

Tapahtumat herättivät uteliaisuutta lähiseudun asukkaissa.

Poliisit suorittamassa tutkimuksia murhapaikalla.

Palataan siihen sunnuntaiaamuun 5. kesäkuuta 1960. Pojat olivat varhain liikkeellä lintujen pesiä katsomassa.

– Se on oma tarinansa, miksi me olimme siellä. Minun ja Kalevin kaverihan se oli varsinaisesti lintujen rengastaja. Kaveriltamme puhkesi umpisuoli ja hän oli sen takia sairaalassa. Kävimme Kalevin kanssa häntä sairaalassa katsomassa. Hän oli murheissaan, kun ei päässyt rengastamaan lintuja. Minä ja Kalevi lupasimme käydä katsomassa lintujen pesiä hänelle valmiiksi. Siksi me olimme siellä rannalla silloin.

Pojat olivat liikkeellä varhain, koska Heikkiä odotti kesäkodissa peltotyöt.

– Isällämme oli kovat viljelykset tiluksillamme. Heikin piti tulla päiväksi sinne töihin, Heikin sisko, Maija Salonen kertoo.

Heikki Salosesta tuli avaintodistaja Anja Tuulikki Mäen, Maila Irmeli Björklundin ja Seppo Antero Boismanin murhatapauksessa.

Maija Salonen pihamaalla, jonka lähistöllä tapahtui yksi Suomen rikoshistorian suurista mysteereistä.

Heikki Salonen nuorena valokuvaajaoppilaana. Hän teki pitkän uran valokuvaajana.

Perheen mökki sijaitsi tuolloin ja sijaitsee yhä Bodominjärven ja Matalajärven välissä Högnäsin peltoalueella.

– Alue syntyi sodan jälkeen. Mökkejä rakennettiin niistä tarpeista, mitä kukin käsiinsä sai. Niitä syntyi VR:n junien purkulaudoista ja Karjakunnan laatikoista. Meidän mökkimme valmistui 1950. Kaikilla lapsilla oli oma pikku mökki tontilla, niin Heikilläkin, joka oli omastaan ylpeä. Sieltä pikkumökistään hän silloin Kalevin kanssa retkelleen lähti, Maija-sisko kertoo.

” Kuka oli se rantaan menijä, en voi sanoa, että murhamies, minä sanon vain, että joku liikkuja. Muut tehkööt siitä päätelmiä.

Heikki oli silloin 16-vuotias ja Kalevi vuoden nuorempi. He lähtivät aamulla noin puoli kuuden aikaan kävelemään Bodominjärven etelärantaa kohti.

Ilma oli kuulas ja tyyni. Pojat tulivat niemekkeeseen ja näkivät puunrunkoja vasten nojaavat moottoripyörät. Pyörät kiinnostivat erityisesti Kalevia, joka halusi mennä niitä katsomaan.

Heikki Salonen osoittaa vuonna 2005 surmia uudelleen tutkimaan saapuneille poliiseille paikan, jossa hän ja Kalevi Haapalainen olivat katselleet telttapaikan suuntaan.

Kello 5.50 näkymä niemelle on kuvattu vuonna 2010.

– Silloin oli teltta kasassa jo. Luulin, että joku nukkui, kun jalat näkyivät teltan päällä. Huomasin jonkun kävelevän rantaan. Minä ajattelin silloin, että mies on menossa aamutoimille rantaan, pesemään hampaita tai hakemaan kahvivettä ja toinen ottaa vielä torkut teltan päällä.

Kalevi oli Heikkiä 2–3 metriä edellä.

– Sain hänet kiinni ja sanoin, lähdetään pois, ettei häiritä retkeläisiä, siellä ollaan herätty jo. Ne olivat ihan muutaman sekunnin asioita. Sitä olen miettinyt, että jos Kalevi olisi saanut 2–3 sekuntia lisää aikaa ja kulkenut vielä muutaman metrin matkan, hän olisi nähnyt kaiken. Tätä me pohdimme yhdessä Kalevin kanssa, Salonen kertoo.

Maisema oli silloin aivan erilainen kuin nykyään.

– Se ei olisi koskaan päässyt meitä karkuun. Siinä oli sellaista pusikkoa, mistä ihminen ei olisi tullut läpi ja töyräs vietti rantaan. Mies ei olisi ikinä päässyt meitä yllättämään. Pitää myös muistaa, että meitä oli kaksi. Kuka oli se rantaan menijä, en voi sanoa, että murhamies, minä sanon vain, että joku liikkuja. Muut tehkööt siitä päätelmiä.

” Sitä olen miettinyt, että jos Kalevi olisi saanut 2–3 sekuntia lisää aikaa, hän olisi nähnyt kaiken.

Rantaan menneestä miehen hahmosta Salonen muistaa, että tämä oli vaalea. Tummat housut jäivät Salosen mieleen teltan päällä maanneesta miehestä. Miehen jalat eivät liikkuneet.

Aamuisella linturetkellään pojat havaitsivat myös onkipojan, Olavin, josta tuli myös yksi avaintodistajista.

– Minut ja Kalevikin oli nähty monessa paikkaa. Maataloissa herättiin aikaisin ja tehtiin havaintoja, Salonen sanoo.

Reissulla pojat harjoittelivat salaa myös tupakan polttoa.

– Eiväthän ne mitään osanneet silloin polttaa, kunhan vetelivät poskisavuja. Jos Kalevi olisi jäänyt kiinni tupakan poltosta, se olisi saanut selkäänsä, Maija Salonen kertoo.

Kotipihallaan Heikki kuuli ensimmäisen sireenin.

– Ensimmäinen reaktioni oli, että nyt on taas joku hukkunut. Sitten sireenit alkoivat soimaan jatkuvasti. Silloin tiesimme, että nyt on jotain mätää siellä.

– Poliisi sanoi, siellä on kolme ihmistä tapettu ja yksi on henkihieverissä. Silloin minulla raksutti, että ei kai herranjumala ne ole ne telttailijat, Heikki Salonen muistelee.

Maija Salonen muistaa, kuinka Heikki-veli, Kalevi ja yksi kolmas poika lähtivät soutaen katsomaan, mitä oli tapahtunut.

– Sittenhän se koko hirveys paljastui meillekin, Maija Salonen sanoo.

Heikki Salonen muistaa, kuinka pillit soivat jatkuvasti, kun he rantautuivat veneestä maihin. Polun varressa ollut poliisi katkaisi kulun niemeen.

– Poliisi sanoi, pääsy kielletty. Minä en reagoinut siihen ensin ja aloin kertoa aamuista matkaa. Sitten minulta jäi lause kesken. Poliisi sanoi, siellä on kolme ihmistä tapettu ja yksi on henkihieverissä. Silloin minulla raksutti, että ei kai herranjumala ne ole ne telttailijat. Poliisi myönsi, että on. Siitä alkoi se ruljanssi.

” Poliisi sanoi, siellä on kolme ihmistä tapettu ja yksi on henkihieverissä.

Salonen muistaa, että häntä kuultiin pian tuon jälkeen Leppävaaran poliisiasemalla. Virallisempi kuulustelu oli maanantaina 13. kesäkuuta keskusrikospoliisissa.

Siinä kuulustelussa Heikki kertoo nojallaan olevista moottoripyöristä, kasassa olevasta teltasta, puihin pingotetusta narusta josta roikkui pyyheliina, miehestä teltan päällä ja miehestä, joka meni rantaan.

Samana päivänä kuulusteltiin myös Kalevi omista havainnoistaan. Hän kertoi hyvin samalla tapaa kuin Heikki.

”Moottoripyörät havaittuaan kertoja oli nähnyt jonkun lähtevän teltan vierestä alas rantaan eli itärantaan. Tästä liikkujasta kertoja ei voinut sanoa muuta kuin, että se oli ilmeisesti mieshenkilö ainakin koosta ja ruumiinrakenteesta päätellen, mutta kertoja ei osannut sanoa olisiko tämä ollut ilman päähinettä ja vaatetukseen nähden kertoja sanoi vaan, että se ei missään tapauksessa ollut tumma.

Mies oli ilmeisesti pysähtynyt puiden ja pensaiden varjoon sillä jos tämä olisi lähtenyt kävelemään siitä maihin päin, niin kertoja olisi sen varmasti havainnut. Kertoja oli lisäksi nähnyt, että joku mies makasi kasassa olevan teltan päällä.

Miestä oli näkynyt vain vyötäröstä alaspäin, joten kertoja oli nähnyt tällä olevan päällään tummat housut ja oli kertoja olettanut miehen ottavan aurinkoa”, poliisi kirjasi ylös Kalevin kertomaa 1960.

Mitään avunhuutoja pojat eivät koskaan retkellään kuulleet.

Maija Salosen mukaan pojat lähtivät mökiltä kohti murhapaikkaa lähempänä kuutta, noin 10 vaille. Hän muistaa katsoneensa silloin kelloa.

Salosta hämmästyttää, ettei murhaaja jäänyt koskaan kiinni.

– Poliisi pääsi kuitenkin niin tuoreille jäljille heti. Ajattelin silloin, että tapaus selviäisi nopeastikin, mutta niinhän siinä ei käynyt.

Poliisit päästivät pojat katsomaan murhapaikkaa. Salonen muisteli kuulusteluissa teltan paikan olleen tahmeana mattona.

– Poliisihan silloin alussa jo lavasti tapahtumat. Minä ja Kalevikin olimme paikalla, samoin onkipoika. Meitä vannotettiin laittamaan samat vaatteet päälle kuin silloin aamulla.

Johtolankoja etsittiin järvestä ja sen ympäristöstä.

15-vuotiaat Maila Irmeli Björklund ja Anja Tuulikki Mäki sekä 18-vuotias Seppo Antero Boisman kuolivat Bodom-järvellä.

Bodomin murhista käytiin oikeutta vuonna 2005, jolloin myös teltta tuotiin saliin nähtäväksi.

Teltan sijaintipaikka vuonna 2016.

Tutkinta hiljeni kymmeniksi vuosiksi, kunnes se 40 vuoden jälkeen avattiin uudelleen.

Salosen puhelin soi mökillä Savossa. Avovaimo vastasi puhelimeen, kun Heikki oli pitkällään.

– Emäntä tuli toppuuttelemaan, että poliisi soittaa. Rikosylikonstaapeli Markku Tuominen soitti ja sanoi, että tutkinta on avattu. Olin vähän aikaa hiljaa sängynlaidalla. Ajattelin, että 40 vuotta on jo kulunut, kuinkahan tässä käy. Nopeasti siinä sitten ruvettiin suunnittelemaan, koska tavataan.

Tutkinnan aikana Salonen yritti kysellä poliisilta tutkinnasta, mutta ei saanut vastauksia.

– Huomasin outoja piirteitä kesken tutkinnan ja sitten minulle valkeni ihan tyystin, että ne epäileekin Gustafssonia.

Tapahtuma-aikaan 18-vuotias Nils Gustafsson jäi ainoana hyökkäyksessä henkiin. 15-vuotiaat Maila Irmeli Björklund ja Anja Tuulikki Mäki sekä 18-vuotias Seppo Antero Boisman kuolivat.

Espoon käräjäoikeus hylkäsi kaikki murhasyytteet Gustafssonia vastaan 2005. Tekijä on yhä tuntematon.

– Minä kävin Maijan kanssa lukemassa käräjäoikeudessa esitutkintamateriaalin viime kesänä, kun en ollut koskaan Kalevin alkuperäistä kuulustelua nähnyt. Näin siellä arkistossa valokuvia uhreista. Ne kuvat olisivat saaneet jäädä näkemättä, Salonen hiljenee.

– He olivat jo silloin kuolleita, kun me Kalevin kanssa sinne niemeen menimme ja teimme havaintoja. Puolisen tuntia meillä meni matkaan mökiltä.

” Tytöt ovat panneet vastaan ja sitten kävi niin kuin kävi. Kuka sen sitten tekikin, niin veressä oli hänkin.

Erityisesti Salosta liikuttaa nuorten tyttöjen kohtalo. Irmelillä oli käsissä torjuntavammoja ja Tuulikillakin ruhjehaava.

– Tytöt ovat panneet vastaan ja sitten kävi niin kuin kävi. Kuka sen sitten tekikin, niin veressä oli hänkin.

Salosella on yhä vahva side alueeseen. Isän rakentama kesämökki Laulutiellä on yhä olemassa. Se on rapistunut niin kuin moni muukin mökki tuolla alueella.

– Katosta tulivat vedet läpi. Remontoin silloin kamarin, keittokomeron ja eteisen täysin. En viitsi sinne enää rahaa heittää, kun kaavaa ei saada. Heikkikin viettäisi enemmän aikaa mökillä, jos olisi nyky­aikaiset mukavuudet, Maija Salonen kertoo.

– Sisko sen kaava-asian kanssa on taistellut useita vuosia, uhrannut aikaa ja rahaa. Mökkiin on ehditty murtautuakin. Kurjaa se on, kun mökki siellä rapistuu, kun rakentaa ei saa, Heikki Salonen sanoo.

Alue on kaunista, murhaniemikin.

– Se oli niin rauhallinen kylä 1960. Eihän tällaista olisi voinut kuvitellakaan. 2–3 sekuntia ja muutama metri lisää, niin homma olisi ollut selvä. Täpärällä oli, mutta mysteeriksi jäi, Heikki Salonen summaa.