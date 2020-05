Helsingin keskustakirjasto Oodi avautui lainaajille – ”Tuntuu kerrassaan mahtavalta olla taas täällä”

Helsingin keskustakirjastossa Oodissa oli ensimmäisenä päivänä vielä hiljaista. Pidempiaikainen asiointi kirjastoissa on mahdollista vasta kesäkuun alusta alkaen.

Kirjastot ovat avautumassa Suomessa vähitellen lainaajille. Uloslainauksen käynnistyminen vaihtelee kunnittain, mutta monet kirjastot avasivat ovensa perjantaina. Myös Helsingin keskustakirjasto Oodi avautui lainaajille.

Ainakin vielä perjantaina Oodissa oli rauhallista. Tilaa riitti ruhtinaallisesti kaikille asiakkaille. Kirjastonhoitaja Riikka Leskinen kuitenkin odottaa, että lauantaina kirjastossa voi olla jo huomattavasti vilkkaampaa.

– Ensimmäinen aamu on ollut todella rauhallinen, mutta oli meillä heti kahdeksan aikoihin oven takana jo asiakkaita. Perjantaina on kuitenkin arkipäivä, eivätkä työssä olevat ihmiset muutenkaan olisi niin paljon liikkeellä. Jos lauantaina on kaunis päivä ja ihmiset lähtevät liikkeelle, niin silloin nähdään, tuleeko meille ruuhkia, Leskinen sanoo.

Pidempiaikainen asiointi kirjastoissa on mahdollista vasta kesäkuun alusta alkaen. Toukokuun ajan kirjastoasiointi on hoidettava ripeästi ja Oodi suosittelee lainaus- ja palautusautomaattien käyttöä henkilökohtaisen palvelun sijaan.

– Kannustamme asiakkaita mahdollisimman ripeään asiointiin. Suurin osa talosta, esimerkiksi koko toinen kerros, on suljettu, ja ainoastaan peruslainauspalvelut ovat avoinna. Yritämme myös seurata, että kirjastossa olisi kerralla vain sellainen määrä ihmisiä, että THL:n asettamat turvaväliehdot täyttyvät, Leskinen kertoo.

Oodin kirjastonhoitaja Riikka Leskinen arvelee, että lauantaina kirjastossa on jo vilkkaampaa.

Leskisen mukaan kirjaston avautuminen on myös henkilökunnalle odotettu tapahtuma. Asiakkaita on ollut jo ikävä.

– Itse olen ollut maaliskuusta lähtien etätöissä, joten ikävä on ollut myös työkavereita. Osa henkilökunnasta on ollut paikalla myös Oodissa, jossa on tehty huoltotöitä, asennettu laitteita ja ohjelmistoja sekä suunniteltu uusia palveluita. Meillä on ollut myös aika aktiivista striimaustoimintaa, kuten kirjailijahaastatteluja, Leskinen kertoo.

– Yli puolet henkilökunnasta on tehnyt etätöissä suunnittelu- ja kehittämistöitä. Aika moni henkilökunnasta on ollut myös Helsinki-Avussa auttamassa riskiryhmään kuuluvia ihmisiä esimerkiksi kaupassa käymisessä.

Ville Eerola kävi perjantaina Oodissa hakemassa täydennystä lukuvarastoonsa. Kirjoja hänellä on kulunut korona-aika melkoinen määrä.

– Onhan tätä kirjaston aukeamista odottanut, kun on niin paljon kirjoja, joita haluaa lukea. Tänään lainasin muutaman historiallisen romaanin. Korona-aikana kirjat eivät sinänsä ole loppuneet kesken. Oma periaate on se, että kirjahyllyn pitää olla kuin kaivo, josta voi ammentaa aina joitain lukemattomia kirjoja, Eerola kertoo.

– Toistaiseksi kirjastossa voi palauttaa ja hakea kirjoja, mikä on mielestäni ihan hyvä järjestely. Kirjastoon tuleminen korona-aikana ei pelottanut. Kun tietää mitä hakee, asiointiin ei mene paljon aikaa.

Ville Eerola lainasi perjantaina muutaman historiallisen romaanin.

Myös Sini Juntuselle kirjaston avautuminen oli odotettu tapahtuma. Käteen jäi useita kirjoja, vaikka enemmänkin olisi tehnyt mieli lainata.

– Käyn kirjastossa jatkuvalla syötöllä, joten tuntuu aivan mahtavalta olla taas täällä. Oman kirjaston kirjat tuli jo luettua, joten lukemisesta alkoi olla vähän pulaa. Olisin voinut lainata vaikka kymmeniä kirjoja, mutta riittäköön nämä muutama tällä kertaa, Juntunen sanoo.

Sini Juntuselle kirjaston avautuminen oli odotettu tapaus.

Tytti Hämäläinen latoi Oodin tiskillä reppuunsa kunnioitettavan korkuista kirjapinoa. Entiset kirjalainaukset loppuivat kesken, joten täydennystä oli haettava.

– Vaikka minulla oli lainassa paljon kirjaston kirjoja, ne loppuivat viikko sitten kesken. Siksi odotin kovasti kirjaston aukeamista ja halusin tulla tänne heti ensimmäisenä päivänä. Varauksia ei ollut vielä tullut, mutta otin hyllystä esimerkiksi Haruki Murakamin kirjoja, romaaneja ja yhden dekkarin. Nämä pitäisi riittää muutamaksi viikoksi, Hämäläinen arvelee.

Tytti Hämäläinen kävi lainaamassa heti kirjaston ensimmäisenä aukiolopäivänä kirjoja muutamaksi viikoksi.

Helsingissä kirjastojen aukioloajat ovat toukokuun ajan supistetut. Lauantaina on avoinna ainoastaan keskustakirjasto Oodi, jossa arkipäivien kaksi ensimmäistä tuntia kello 8–10 suunnataan riskiryhmien asiointiin. Uusia varauksia voi tehdä Helmet.fi-verkkopalvelussa maanantaista alkaen.