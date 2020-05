Tiina Jylhän yhtiö vaatii Helsingin Sanomien mukaan Huoltovarmuuskeskukselta noin kolmea miljoonaa euroa.

Kauneusyrittäjä Tiina Jylhän The Look Medical Care -yhtiö on ilmoittanut Huoltovarmuuskeskukselle (HVK) purkavansa kaupat hengityssuojaimista. Näin kertoo Helsingin Sanomat.

Korvauksena menetetystä katteesta Jylhän yhtiö vaatii lehden mukaan HVK:lta noin kolmea miljoonaa euroa.

– Minuutti sitten lähetin Huoltovarmuuskeskukselle purkuilmoituksen ja vahingonkorvausvaatimuksen, Tiina Jylhän juristi Kari Uoti kertoi Helsingin Sanomille perjantaina.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) Kiinasta tilaamat ja huhtikuussa Suomeen saapuneet hengityssuojaimet eivät sopineet sairaalakäyttöön.

