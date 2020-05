Puolustusvoimien psykologinen testi uudistuu, mutta kukkakauppiashaaveista ei enää kysellä.

Puolustusvoimien käyttämä varusmiesten psykologinen testi uudistuu, ja Pääesikunta voi hyväksyä sen käyttöönoton ensi vuodesta lähtien.

Testejä on tällä hetkellä käytössä kaksi, kognitiivisia kykyjä mittaava P1 ja paineensietokykyä ja johtajanominaisuuksia mittaava P2. Uudistus koskee jälkimmäistä testiä.

– Peruskoe 2 suunniteltiin käytettäväksi johtajavalinnoissa. Testiä halutaan nyt kehittää niin, että varusmiesten psykologisista ominaisuuksista saadaan perusteellista tietoa muitakin kuin johtajatehtäviä varten, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen erikoistutkija, psykologian maisteri Kai Nyman kertoo IS:lle.

Ensimmäinen psykologinen P1-testi varusmiehille otettiin käyttöön Suomessa jo vuonna 1955. Uusittu versio otettiin käyttöön 1981, ja sanallisia tehtäviä modernisoitiin 2000-luvun alussa. P2 otettiin käyttöön 1982, ja sen johtaja­ominaisuuksia mittaava osa uusittiin vuonna 2001.

Psykologisten testien sisältö on herättänyt ihmetystä vuosien saatossa. Kenties kuuluisin testikysymys, joka edelleen nousee silloin tällöin esiin on ”Haluaisitko olla kukkakauppias?”

Äkkiseltään on vaikea keksiä, mitä kysymyksellä on tarkoitus mitata ja miten siihen ylipäänsä kannattaisi vastata. Ei kai se voi olla huono asia, jos haaveilee olevansa kukkakauppias? Vai voiko? Nyt on kuitenkin kyse armeijasta, kurin ja järjestyksen tyyssijasta, jossa hortonomeille ei ehkä ole sijaa.

Kai Nyman muistaa kysymyksen oikein hyvin, vaikka se poistettiin testistä 2000-luvun alussa vähän ennen, kun hän itse tuli Puolustusvoimien palvelukseen.

Hänellä on myös esittää perusteltu vastaus kummallisen kysymyksen olemassaoloon.

– Kysymys on osa tällaista maskuliinisuus–feminiinisyys-asteikkoa. 70-luvulla ajateltiin, että niiden mittaus yhdistettynä muihin mitattaviin ominaisuuksiin voisi kertoa jotain varusmies­palveluksessa pärjäämisestä.

Nymanin mukaan testissä oli parikymmentä muutakin samaan teemaan liittyvää kysymystä. Vaikka testissä olisikin paljastanut haaveet kukkakauppiaan urasta ja saanut yhden ”feminiinisyyspisteen”, se ei ratkaissut testitulosta mihinkään suuntaan.

– Yhdestä kysymyksestä ei siis voinut tehdä suuria johtopäätöksiä. Vastaus vei arviota yhteen suuntaan, mutta jos vastaukset muihin kysymyksiin näyttivät toiseen suuntaan, se ei vaikuttanut mitenkään. Jos henkilö halusi jostain syystä olla kukkakauppias, se ei yksinään määritellyt hänen maskuliinisuuttaan, Nyman sanoo.

Maskuliinisuus–feminiinisyys-ajattelu oli sidoksissa ajankuvaan. Armeijassa pidettiin hyväksyttävänä vahvaa ja autoritaarista johtamisotetta.

– Siihen aikaan johtamisajattelussa korostui komentaminen, eikä niin vuorovaikutteinen tapa johtaa. Ajatus maskuliinisuuden kartoittamisesta saattoi liittyä tähän. Puolustusvoimat lähti muuttumaan muun maailman mukana, ja nykyään korostetaan enemmän vuorovaikutteista ja ihmisläheistä johtajuutta, Nyman sanoo.

Kukkakauppias-kysymyksen ja muun saman teeman alaisten kohtien poistaminen ei siis lopulta ollut mitenkään suuri yllätys.

– Se (maskuliinisuuden mittaaminen) ei kaiketi tuottanut mitään lisäarvoa. Lisäksi naisia alkoi tulla Puolustusvoimiin töihin, joten tuntui hassulta pitää sellaista asteikkoa peruskokeessa mukana. Siksi se poistettiin, Nyman sanoo.