THL:n uudet tiedot: tämä tiedetään Suomessa koronaan kuolleista

Noin 96 prosentilla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleista oli THL:n mukaan yksi tai useampi pitkäaikaissairaus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL kertoo uutta tietoa koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin menehtyneistä.

– Suomessa on todettu 7. toukokuuta mennessä 255 koronavirustartuntoihin liittyvää kuolemantapausta. 211 tapauksesta on saatavilla tarkempia tietoja, ja näistä 88 prosenttia oli yli 70-vuotiaita. Mediaani-ikä on 84 vuotta, THL:n tiedoista selviää.

THL:n mukaan työikäisten kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia ja lasten ja nuorten kuolemia ei ole todettu lainkaan.

96 prosentilla kuolleista pitkäaikaissairaus

Noin 96 prosentilla kuolleista oli THL:n mukaan yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Yleisimpiä olivat sydänsairaudet ja diabetes. Kuten monissa muissa Euroopan maissa, myös Suomessa lähes puolet kaikista kuolemista on tapahtunut sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä.

– Koronavirusepidemia ei ole lisännyt kuolleisuutta Suomessa. Tammi-maaliskuun aikana Suomessa kuoli noin 14 000 ihmistä, mikä on Tilastokeskuksen tietojen mukaan hieman alhaisempi kuin alkuvuonna yleensä, THL kertoo.

– Koronavirusinfektioon kuolleista osa olisi voinut menehtyä myös johonkin muuhun tautiin, kuten influenssaan. Siihen liittyvä tautiaalto jäi tänä keväänä erittäin lieväksi kausi-influenssarokotteen ja koronaan liittyvien rajoitusten takia, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane THL:n tiedotteessa.

Eri maiden lukujen vertaileminen harhaanjohtavaa

Tapauskuolleisuus, eli kuolleiden osuus laboratoriovarmistetuista koronavirustartunnoista, vaihtelee THL:n mukaan maailmalla merkittävästi.

Singaporessa luku on noin 0,1 prosenttia kun taas Ranskassa se on 14 prosenttia. Suomessa tapauskuolleisuus on tällä hetkellä noin 4,5 prosenttia.

Lukujen vertaileminen on kuitenkin THL:n mukaan harhaanjohtavaa.

– Joissakin maissa on todettu lähinnä vakavampia tautitapauksia ja joissakin laajemman seulonnan kautta myös runsaasti lieväoireisia tautitapauksia. Seurantajärjestelmissä, testausmäärissä ja raportoinnissa voi olla merkittäviä eroja. Siksi olisi parempi tarkastella infektiokuolleisuutta, eli kuolemien osuutta kaikista koronavirustartunnoista, Sane sanoo.

Lue lisää: Huvipuistot valmistautuvat avaamaan ovensa kesällä

Suhdetta kaikkiin tartuntoihin ei tiedetä

Menehtyneiden osuus kaikista oireisista ja oireettomista koronavirustartunnoista on THL:n mukaan merkittävästi pienempi kuin tapauskuolleisuus.

– Tämänhetkisten kansainvälisten arvioiden mukaan luku vaihtelee 0,2–0,8 prosentin välillä koko väestössä. Monia tutkimuksia ei kuitenkaan ole vielä vertaisarvioitu. Tanskassa on alustavasti arvioitu, että 17–69-vuotiaista tartunnan saaneista koronavirustautiin on kuollut noin 0,08 prosenttia, THL:n Sane arvioi.

Kuolleisuuteen vaikuttavat THL:n mukaan tartunnan saaneiden ikäjakauma ja se, kuinka laajasti koronavirus on päässyt leviämään esimerkiksi hoivakodeissa. Myös vaikeiden perussairauksien ja riskitekijöiden, kuten vaikean liikalihavuuden yleisyys sekä sairaala- ja tehohoidon riittävyys voivat vaikuttaa kuolleisuuteen.

– Arvioimme ikäryhmäkohtaista kuolleisuutta Suomessa ja eri riskitekijöiden merkitystä sitä mukaan kun luotettavaa tutkimustietoa esimerkiksi tartuntojen kokonaismäärästä kertyy enemmän, Sane sanoo.