Suomessa on nyt 5 738 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on tähän mennessä todettu 5 738 koronavirustartuntaa. Tartunnoista uusia on 65. Eilen THL kertoi uusia tartuntoja olleen sata.

Eniten koronavirustartuntoja on Helsingissä, jossa tartuntojen määrä on nyt yli 2 100. Helsingissä uusia tartuntoja oli 19 ja tartuntoja on yhteensä 2 108.

Tapaukset kunnittain 8.5.

Suomessa on eniten koronavirustartuntoja Helsingin lisäksi sen naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla. Espoossa tartuntoja on nyt 656 ja Vantaalla 652. Vantaalla uusia tartuntoja on torstaihin verrattuna 17. Kun ne lasketaan yhteen Helsingin uusien tartuntojen kanssa, määrä on 36. Näin Helsingin ja Vantaan uudet tartunnat ovat yli puolet Suomen kaikista uusista tartunnoista. Espoossa uusia tartuntoja rekisteröitiin kuusi.

Jyväskylässä sata koronavirustartuntaa

Yli sata koronavirustartuntaa on tähän mennessä todettu myös neljässä muussa kaupungissa. Turussa uusia tartuntoja on kolme ja yhteensä siellä on 151 koronavirustartuntaa. Tampereella ei ole rekisteröity uusia tartuntoja ja siellä on nyt 133 varmistettua tartuntaa. Jyväskylässä on varmistettu yksi uusi tartunta ja kaupungin kokonaistartuntamäärä on nyt sata. Sata koronavirustartuntaa on myös Keski-Uudellamaalla Järvenpäässä, jossa ei ole torstain jälkeen rekisteröity uusia tartuntoja.

Suomessa on kuollut koronavirukseen 255 ihmistä. THL kertoo uusia tietoja koronaviruksen aiheuttamista kuolemista myöhemmin perjantaina. Torstaina tehohoidossa oli 44 potilasta.