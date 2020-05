Lasse Lehtisen kolumni: Amerikan karpo löytää vihreästä politiikasta kestämättömiä laskelmia ja puolitotuuksia

Michael Mooren uusi elokuva on käynnistänyt uskonsodan kansainvälisen vihreän liikkeen sisällä, kirjoittaa Lasse Lehtinen.

Hannu Karpo oli tutkivan ja hutkivan journalistin kotimainen pioneeri, jota ihailtiin ja inhottiin. Hän sai kaksi elokuvataiteen valtionpalkintoa, tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon, valtion journalistipalkinnon ja elämäntyön Kultaisen Venlan.

Amerikan Karpo on Michael Moore, joka voitti parhaan dokumentin Oscarin elokuvalla Bowling for Columbine. Se eritteli kouluampumisten syitä ja seurauksia. Cannesin elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen palmun hän sai elokuvastaan Fahrenheit 9/11, joka suomi Georg W. Bushin hallintoa yleensä ja hyökkäystä Irakiin ja terrorismin vastaista sotaa erityisesti.

Elokuva Sicko raateli Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmän. Michael Moore in TrumpLand vuodelta 2016 perusteli, miksi myös isänmaallisten ja konservatiivien amerikkalaisten pitäisi äänestää Hillary Clintonia. Donald Trumpia Moore vertasi Adolf Hitleriin.

Elokuvassa Capitalism: A Love Story hän eritteli globaalin talousromahduksen syitä ja seurauksia. Elokuvassa Where to Invade Next Moore vieraili Suomessa ja kehui ”maailman parasta koululaitosta”. Tämä, niin kuin pari muutakin hänen dokumenttiaan, on esitetty Ylen kanavilla.

Esitetäänkö Mooren uusin Suomessa? Tuskin, vaikka sillä ei ole suurta väliä, koska Planet of the Humans on vapaassa jaossa netissä.

Elokuva on käynnistänyt uskonsodan kansainvälisen vihreän liikkeen sisällä. Puhdasoppisten ensi reaktio oli vaatia filmiä kiellettäväksi oikeuden päätöksellä. Niin ei sentään tehty, jopa Yhdysvaltojen Pen-klubi tuomitsi sensurointiyritykset.

Moore ei kyseenalaista ilmastonmuutosta tai ekosysteemin ongelmia, päinvastoin. Pentti Linkolan hengessä hän ennustaa planeettamme tuhoa ja turmiota. Mutta Moore löytää vihreästä politiikasta kiusallisen kestämättömiä laskelmia ja yleisöä harhauttavia puolitotuuksia. Aivan kuin hän Suomessa käydessään olisi poiminut mukaan dosentti Mikko Paunion kirjat Vihreä valhe ja Hourulan väen ilmastovallankumous.

Filmi käy sataprosenttisesti uusiutuvan energian festivaaleilla, jossa aurinkopaneelit ovat näkyvillä ja dieselvoima piilossa. General Motorsin sähköautomessuilla toimittaja kysyy, onko auton sähkö tuotettu hiilellä vai öljyllä. Umpipuun jalostamista biopolttoaineeksi elokuva esittelee hölmöläisten hommana.

Tuulivoimaloihin tarvitaan rutkasti rautaa mutta aurinkopaneelit ja sähköautojen akut vaativat myös harvinaisia metalleja, joita louhitaan usein epäinhimillisissä oloissa eri puolilla maailmaa. Dokumentti laskee, että paneelit ja tuulimyllyt tulevat käyttöikänsä päähän ennen kuin niiden todelliset kustannukset on kuoletettu. Kansantalouden haitat jäävät suuremmiksi kuin hyödyt, ja romuista tulee ongelmajätettä.

Nokkelimmat ovat kuitenkin ehtineet tällä välin rikastua uudella teknologialla. Ökyrikkaat, kuten Richard Branson, veljekset David ja Charles Koch, Michael Bloomberg ja Elon Musk, kiirehtivät ensimmäisinä sinne missä veronmaksajien ”ilmaista vihreää rahaa” on jaossa.

Filmi antaa tekopyhän ahneuden siloisimmat kasvot Yhdysvaltojen entiselle varapresidentille Al Gorelle. ”Voit kysyä itseltäsi, miten ihminen ilkeää tuhota luontoa rikastuakseen itse” elokuva pohtii ja vastaa: ”Siksi he ovat miljardöörejä, ja sinä et”.

Dokumentti vahvistaa käsitykseni, että lähimmästä töpselistä tulee ihan kelvollista sähköä.

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.