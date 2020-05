Kuolleeksi luullun irakilaismiehen tapauksessa vangittiin vuonna 1984 syntynyt mies

Aiemmin tapaukseen liittyen on vangittu vuonna 1996 syntynyt nainen.

36-vuotias mies on vangittu Helsingin käräjäoikeudessa epäiltynä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) huijaamisesta. Mies vangittiin todennäköisin syin törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä epäiltynä.

Jutussa on kyse siitä, että Suomi sai EIT:ltä viime vuonna langettavan tuomion. Suomi karkotti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen irakilaismiehen kotimaahansa vuonna 2017, ja silloisten tietojen mukaan mies surmattiin kotimaassaan pian paluunsa jälkeen.

Tuomio tuli siitä, että EIT:n mukaan Suomen karkotuspäätös rikkoi ihmisoikeussopimusta. Sittemmin selvisi, että mies onkin elossa, ja keskusrikospoliisi (KRP) aloitti asiasta esitutkinnan.

Jutussa on jo aiemmin vangittu 23-vuotias nainen. STT:n tietojen mukaan nyt vangittu mies on aiemmin vangitun naisen entinen puoliso. Nainen on taas Ylen tietojen mukaan kuolleeksi luullun miehen tytär, joka teki aikoinaan valituksen EIT:hen. Pariskunta on asunut Suomessa.

Kolmas epäilty on kuolleeksi luultu irakilaismies itse, ja hän on KRP:n tietojen mukaan Irakissa.

Petosepäily liittyy siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta on harhautettu, ja väärennysepäily kuolintodistuksen laatimiseen.